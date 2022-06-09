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"Мешканці пройшли через пекло": посол Великої Британії Сіммонс відвідала Бучу. ФОТО

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс відвідала Бучу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Сіммонс повідомила у твіттері в четвер.

"Я відвідала Бучу сьогодні. Мешканці пройшли через пекло. Я відвідала братську могилу. Розмовляла з батьками та дітьми. Діти говорили про сирени та стрілянину. Обговорили відновлення з мером. І справедливість із прокурорами. Пишаюся, що британська гуманітарна підтримка допомагає", - написала посол.

Мешканці пройшли через пекло: посол Великої Британії Сіммонс відвідала Бучу 01

Автор: 

Буча (541) Сіммонс Мелінда (114)


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@VALMICHEL

Только представьте, как выглядит в глазах англичан Украина, высший госчиновник которой отмазывает русского олигарха, на которого Великобритания наложила санкции.

"Власть" дешевых марионеток, позорящая и недостойная представлять Украину.
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09.06.2022 13:56 Відповісти
Приватна мавпочка Абрамовіча - Арахамія 🤣🤣
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09.06.2022 14:05 Відповісти
Основне питання у тому, як українці допустили те, що від їхнього імені говорить така істота.
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09.06.2022 14:50 Відповісти
 
 