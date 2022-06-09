"Мешканці пройшли через пекло": посол Великої Британії Сіммонс відвідала Бучу. ФОТО
Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс відвідала Бучу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Сіммонс повідомила у твіттері в четвер.
"Я відвідала Бучу сьогодні. Мешканці пройшли через пекло. Я відвідала братську могилу. Розмовляла з батьками та дітьми. Діти говорили про сирени та стрілянину. Обговорили відновлення з мером. І справедливість із прокурорами. Пишаюся, що британська гуманітарна підтримка допомагає", - написала посол.
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Только представьте, как выглядит в глазах англичан Украина, высший госчиновник которой отмазывает русского олигарха, на которого Великобритания наложила санкции.
"Власть" дешевых марионеток, позорящая и недостойная представлять Украину.