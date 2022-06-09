"Мешканці пройшли через пекло": посол Великої Британії Сіммонс відвідала Бучу. ФОТО

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс відвідала Бучу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Сіммонс повідомила у твіттері в четвер.

"Я відвідала Бучу сьогодні. Мешканці пройшли через пекло. Я відвідала братську могилу. Розмовляла з батьками та дітьми. Діти говорили про сирени та стрілянину. Обговорили відновлення з мером. І справедливість із прокурорами. Пишаюся, що британська гуманітарна підтримка допомагає", - написала посол.