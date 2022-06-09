"Жители прошли через ад": посол Великобритании Симмонс посетила Бучу. ФОТО
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс посетила Бучу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Симмонс сообщила в твиттере в четверг.
"Я посетила Бучу сегодня. Жители прошли через ад. Я посетила братскую могилу. Разговаривала с родителями и детьми. Дети говорили о сиренах и стрельбе. Обсудили восстановление с мэром. И справедливость с прокурорами. Горжусь, что британская гуманитарная поддержка помогает", - написала посол.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Только представьте, как выглядит в глазах англичан Украина, высший госчиновник которой отмазывает русского олигарха, на которого Великобритания наложила санкции.
"Власть" дешевых марионеток, позорящая и недостойная представлять Украину.