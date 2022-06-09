"Жители прошли через ад": посол Великобритании Симмонс посетила Бучу. ФОТО

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс посетила Бучу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Симмонс сообщила в твиттере в четверг.

"Я посетила Бучу сегодня. Жители прошли через ад. Я посетила братскую могилу. Разговаривала с родителями и детьми. Дети говорили о сиренах и стрельбе. Обсудили восстановление с мэром. И справедливость с прокурорами. Горжусь, что британская гуманитарная поддержка помогает", - написала посол.