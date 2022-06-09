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"Жители прошли через ад": посол Великобритании Симмонс посетила Бучу. ФОТО

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс посетила Бучу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Симмонс сообщила в твиттере в четверг.

"Я посетила Бучу сегодня. Жители прошли через ад. Я посетила братскую могилу. Разговаривала с родителями и детьми. Дети говорили о сиренах и стрельбе. Обсудили восстановление с мэром. И справедливость с прокурорами. Горжусь, что британская гуманитарная поддержка помогает", - написала посол.

Жители прошли через ад: посол Великобритании Симмонс посетила Бучу 01

Буча (460) Симмонс Мелинда (103)


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@VALMICHEL

Только представьте, как выглядит в глазах англичан Украина, высший госчиновник которой отмазывает русского олигарха, на которого Великобритания наложила санкции.

"Власть" дешевых марионеток, позорящая и недостойная представлять Украину.
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09.06.2022 13:56 Ответить
Приватна мавпочка Абрамовіча - Арахамія 🤣🤣
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09.06.2022 14:05 Ответить
Основне питання у тому, як українці допустили те, що від їхнього імені говорить така істота.
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09.06.2022 14:50 Ответить
 
 