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За останній місяць ціни на оренду житла у Києві не змінились, - Bird. ІНФОГРАФІКА

Станом на 10 червня медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в Києві становить 8 тис. грн. Місяць тому, 10 травня, цей показник був аналогічним. При цьому на кінець лютого ціна становила 13 тис. грн на місяць.

Про це йдеться у статистиці додатку Bird, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

Водночас кількість шукачів квартир відновилась до 80% в порівнянні з даними до повномасштабного вторгнення 24 лютого. Це один із найвищих показників за понад 100 днів війни. Наприклад, за даними Bird, місяць тому кількість шукачів становила 50% довоєнного рівня.

За останній місяць ціни на оренду житла у Києві не змінились, - Bird 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": У тих, хто завищує вартість оренди житла у Хмельницькому, вилучатимуть квартири, - мер Симчишин

Автор: 

оренда (466) житло (1065) Київ (19463)


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Піздьож , перед війною зняв однок кв-ру за 7500 , з хорошшим ремонтом. Зараз плачу 4500 . Щоб подивитись ціни,достатньо на окх зайти. Однокімнатні від 4000 грн.
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10.06.2022 14:28 Відповісти
Це середня ціна, а не мінімальна
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10.06.2022 15:58 Відповісти
 
 