На Зміїному встановили прапор України. ФОТОрепортаж
На острові Зміїний встановлено Державний Прапор України.
Про це у Facebook повідомив український воїн Арут Папоян, інформує Цензор.НЕТ.
"Наші хлопці таки підняли прапор на Зміїному. Слава Героям! Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+74 Алекс Ков
показати весь коментар07.07.2022 10:21
+66 FT FT
показати весь коментар07.07.2022 10:22
+34 Цитаты, притчи, афоризмы.
показати весь коментар07.07.2022 10:26
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Питання вже давно назріло.
І найважливіша бо є колискою гетьманських і старшинських родів.
Більшість храмів там побудовано на кошти наших гетьманів
Та ще й перережструвались сьогодні!
Що, всі попередні ніки вже забанили?
Брехня і зло там зародились.
Там добре тільки в їх кіно,
Там терористи розплодились.
Такая себе коррида с тупым российским быком.