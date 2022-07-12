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Новини Фото Війна
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Наслідки ракетного удару ворога по Шевченківському району Харкова. ФОТО

Поліцейські зафіксували наслідки ракетного удару російських військ у Шевченківському районі Харкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції. 

Як зазначається, внаслідок обстрілу країни-агресора снаряд влучив у двір між житловими будинками. Частково пошкоджені розташовані поруч будівлі. На місці влучання ракети утворилася вирва. Зазнав руйнувань дитячий спортивний майданчик.

"Військові РФ продовжують нищити інфраструктуру міста, будівлі житлових районів та навчальні заклади Харківщини. Повідомлення про влучання снаряду надійшло до Харківського районного управління поліції № 3 12 липня о 3:50. Слідчо-оперативна група поліції провела огляд місця події. Поліцейські задокументували злочин країни-загарбника та зібрали уламки снаряду, зафіксували всі руйнування", - йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального Кодексу України.

Читайте також: Вночі ворог завдав чергового ракетного удару по Харкову. ЗСУ жорстко зупинили спробу ворога наступати в бік Дементіївки, - Синєгубов

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Наслідки ракетного удару ворога по Шевченківському району Харкова 01
Наслідки ракетного удару ворога по Шевченківському району Харкова 02
Наслідки ракетного удару ворога по Шевченківському району Харкова 03

Автор: 

обстріл (28449) Нацполіція (15164) ракети (4023) Харків (5594)


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Топ коментарі
+5
Патамушаневтік асфальтом закидає русню.
Навіть Американський уряд вже втомився від 95шапіто
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12.07.2022 13:04
+1
Перспективи втрачені в квітні 19-го. От ще тоді перспективи були, а тепер весело і по-приколу...
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12.07.2022 15:19
+1
Яка перша столиця? Якої України? Думайте, коли пишете
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12.07.2022 15:25
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Патамушаневтік асфальтом закидає русню.
Навіть Американський уряд вже втомився від 95шапіто
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12.07.2022 13:04 Відповісти
А добродій соромлюсь спитати з якого шапіто ватного чи свинарного?
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12.07.2022 13:42 Відповісти
ну чё....., сразу видно, что это исключительно военная инфраструктура.....
отчетливо видны разбитые тренажеры НАТО, раскрашенные в нацистские цвета.....

трибуналу над русней быть!
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12.07.2022 13:12 Відповісти
Не запряг так не нукай ,кацапчик. Ну чьо швабру в очьо!
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12.07.2022 13:44 Відповісти
Тільки повні ідіоти сьогодні можуть вписуватись за зелену мерзоту. Придурку, ти про таке слово "сарказм" чуло?
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12.07.2022 15:16 Відповісти
Та ви шо? На тих брусах "нацбатальёні" віджималися.
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12.07.2022 13:14 Відповісти
уйопки.
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12.07.2022 13:15 Відповісти
Да эта ямка стоила пару лямов зелени!!!
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12.07.2022 13:35 Відповісти
Скоріш за все, та ракета була зроблена дуже давно і зараз вона кошує не дорожче шкарпеток тупіна. Він не для того починав війну, щоб рахувати вартість ракет.
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12.07.2022 13:42 Відповісти
Може я щось пропустив? Місто мільйонник з дуже щільною забудовою перебуває під постійними обстрілами русні. Кожного дня гинуть цивільні. Харків - перша столиця України. Які перспективи припинення цього варварства?
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12.07.2022 13:50 Відповісти
Перспективи втрачені в квітні 19-го. От ще тоді перспективи були, а тепер весело і по-приколу...
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12.07.2022 15:19 Відповісти
Яка перша столиця? Якої України? Думайте, коли пишете
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12.07.2022 15:25 Відповісти
В спам жывотнае.
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12.07.2022 16:59 Відповісти
Перша столиця то казка більшовиків комуняк тому що не могли захопити Київ,
коли захопили Київ Харків чомусь перестав називаться так.
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12.07.2022 17:14 Відповісти
там бункер хунты нато штаб бендеры нажимаешь на турник и лифт под землю а еще фабрика абрамсов секретная.....
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12.07.2022 16:10 Відповісти
 
 