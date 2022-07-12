Наслідки ракетного удару ворога по Шевченківському району Харкова. ФОТО

Поліцейські зафіксували наслідки ракетного удару російських військ у Шевченківському районі Харкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, внаслідок обстрілу країни-агресора снаряд влучив у двір між житловими будинками. Частково пошкоджені розташовані поруч будівлі. На місці влучання ракети утворилася вирва. Зазнав руйнувань дитячий спортивний майданчик.

"Військові РФ продовжують нищити інфраструктуру міста, будівлі житлових районів та навчальні заклади Харківщини. Повідомлення про влучання снаряду надійшло до Харківського районного управління поліції № 3 12 липня о 3:50. Слідчо-оперативна група поліції провела огляд місця події. Поліцейські задокументували злочин країни-загарбника та зібрали уламки снаряду, зафіксували всі руйнування", - йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального Кодексу України.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.





