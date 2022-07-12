Последствия ракетного удара врага по Шевченковскому району Харькова. ФОТО

Полицейские зафиксировали последствия ракетного удара русских войск в Шевченковском районе Харькова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, в результате обстрела страной-агрессором снаряд попал во двор между жилыми домами. Частично поврежденны расположенные рядом строения. На месте попадания ракеты образовалась воронка. Потерпела разрушения детская спортивная площадка.

"Военные РФ продолжают уничтожать инфраструктуру города, здания жилых районов и учебные заведения Харьковщины. Сообщение о попадании снаряда поступило в Харьковское районное управление полиции №3 12 июля в 3:50. Следственно-оперативная группа полиции провела осмотр места происшествия. Полицейские задокументировали преступление страны-захватчика и собрали обломки снаряда, зафиксировали все разрушения", - говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного Кодекса Украины.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.





