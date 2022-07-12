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Новости Фото Война
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Последствия ракетного удара врага по Шевченковскому району Харькова. ФОТО

Полицейские зафиксировали последствия ракетного удара русских войск в Шевченковском районе Харькова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, в результате обстрела страной-агрессором снаряд попал во двор между жилыми домами. Частично поврежденны расположенные рядом строения. На месте попадания ракеты образовалась воронка. Потерпела разрушения детская спортивная площадка.

"Военные РФ продолжают уничтожать инфраструктуру города, здания жилых районов и учебные заведения Харьковщины. Сообщение о попадании снаряда поступило в Харьковское районное управление полиции №3 12 июля в 3:50. Следственно-оперативная группа полиции провела осмотр места происшествия. Полицейские задокументировали преступление страны-захватчика и собрали обломки снаряда, зафиксировали все разрушения", - говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного Кодекса Украины.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Последствия ракетного удара врага по Шевченковскому району Харькова 01
Последствия ракетного удара врага по Шевченковскому району Харькова 02
Последствия ракетного удара врага по Шевченковскому району Харькова 03

обстрел (27129) Нацполиция (16459) ракеты (3569) Харьков (7479)


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Топ комментарии
+5
Патамушаневтік асфальтом закидає русню.
Навіть Американський уряд вже втомився від 95шапіто
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12.07.2022 13:04
+1
Перспективи втрачені в квітні 19-го. От ще тоді перспективи були, а тепер весело і по-приколу...
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12.07.2022 15:19
+1
Яка перша столиця? Якої України? Думайте, коли пишете
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12.07.2022 15:25
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Патамушаневтік асфальтом закидає русню.
Навіть Американський уряд вже втомився від 95шапіто
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12.07.2022 13:04 Ответить
А добродій соромлюсь спитати з якого шапіто ватного чи свинарного?
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12.07.2022 13:42 Ответить
ну чё....., сразу видно, что это исключительно военная инфраструктура.....
отчетливо видны разбитые тренажеры НАТО, раскрашенные в нацистские цвета.....

трибуналу над русней быть!
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12.07.2022 13:12 Ответить
Не запряг так не нукай ,кацапчик. Ну чьо швабру в очьо!
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12.07.2022 13:44 Ответить
Тільки повні ідіоти сьогодні можуть вписуватись за зелену мерзоту. Придурку, ти про таке слово "сарказм" чуло?
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12.07.2022 15:16 Ответить
Та ви шо? На тих брусах "нацбатальёні" віджималися.
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12.07.2022 13:14 Ответить
уйопки.
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12.07.2022 13:15 Ответить
Да эта ямка стоила пару лямов зелени!!!
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12.07.2022 13:35 Ответить
Скоріш за все, та ракета була зроблена дуже давно і зараз вона кошує не дорожче шкарпеток тупіна. Він не для того починав війну, щоб рахувати вартість ракет.
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12.07.2022 13:42 Ответить
Може я щось пропустив? Місто мільйонник з дуже щільною забудовою перебуває під постійними обстрілами русні. Кожного дня гинуть цивільні. Харків - перша столиця України. Які перспективи припинення цього варварства?
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12.07.2022 13:50 Ответить
Перспективи втрачені в квітні 19-го. От ще тоді перспективи були, а тепер весело і по-приколу...
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12.07.2022 15:19 Ответить
Яка перша столиця? Якої України? Думайте, коли пишете
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12.07.2022 15:25 Ответить
В спам жывотнае.
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12.07.2022 16:59 Ответить
Перша столиця то казка більшовиків комуняк тому що не могли захопити Київ,
коли захопили Київ Харків чомусь перестав називаться так.
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12.07.2022 17:14 Ответить
там бункер хунты нато штаб бендеры нажимаешь на турник и лифт под землю а еще фабрика абрамсов секретная.....
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12.07.2022 16:10 Ответить
 
 