УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10271 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна
2 907 1

Наслідки обстрілу Миколаєва російськими окупантами: Обійшлося без жертв. ФОТОрепортаж

Внаслідок нічного обстрілу Миколаєва жертв немає, рашисти поцілили в автосалон.

Про це у Telegram повідомив мер Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі близько 3:00 Миколаїв вчергове масовано обстріляли. Вже відомо, що російські ракети поцілили в автосалон та салон з продажу сільгосптехніки.  Також окупанти обстріляли околиці міста. На щастя, обійшлось без жертв", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ОВА, минулої доби були зафіксовані обстріли сіл Лимани та Українки Галицинівської громади. Снаряди лягли переважно по відкритих територіях, постраждалих немає.

Також зафіксовані обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Щонайменше 10 потужних вибухів пролунало в Миколаєві, - Сєнкевич

Наслідки обстрілу Миколаєва російськими окупантами: Обійшлося без жертв 01
Наслідки обстрілу Миколаєва російськими окупантами: Обійшлося без жертв 02
Наслідки обстрілу Миколаєва російськими окупантами: Обійшлося без жертв 03
Наслідки обстрілу Миколаєва російськими окупантами: Обійшлося без жертв 04
Наслідки обстрілу Миколаєва російськими окупантами: Обійшлося без жертв 05
Наслідки обстрілу Миколаєва російськими окупантами: Обійшлося без жертв 06
Наслідки обстрілу Миколаєва російськими окупантами: Обійшлося без жертв 07
Наслідки обстрілу Миколаєва російськими окупантами: Обійшлося без жертв 08
Наслідки обстрілу Миколаєва російськими окупантами: Обійшлося без жертв 09
Наслідки обстрілу Миколаєва російськими окупантами: Обійшлося без жертв 10

Автор: 

Миколаїв (1807) обстріл (28596) Сєнкевич Олександр (229)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
відриваюця на Миколаєві -- стоіт як кістка поперек горла по дорозі на Одесу
показати весь коментар
18.07.2022 11:44 Відповісти
 
 