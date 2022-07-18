Наслідки обстрілу Миколаєва російськими окупантами: Обійшлося без жертв. ФОТОрепортаж

Внаслідок нічного обстрілу Миколаєва жертв немає, рашисти поцілили в автосалон.

Про це у Telegram повідомив мер Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі близько 3:00 Миколаїв вчергове масовано обстріляли. Вже відомо, що російські ракети поцілили в автосалон та салон з продажу сільгосптехніки. Також окупанти обстріляли околиці міста. На щастя, обійшлось без жертв", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ОВА, минулої доби були зафіксовані обстріли сіл Лимани та Українки Галицинівської громади. Снаряди лягли переважно по відкритих територіях, постраждалих немає.

Також зафіксовані обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

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