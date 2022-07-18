Последствия обстрела Николаева российскими оккупантами: Обошлось без жертв. ФОТОрепортаж
В результате ночного обстрела Николаева жертв нет, рашисты попали в автосалон.
Об этом в Telegram сообщил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня ночью около 3:00 Николаев в очередной раз массированно обстреляли. Уже известно, что российские ракеты попали в автосалон и салон по продаже сельхозтехники. Также оккупанты обстреляли окрестности города. К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.
По информации ОВА, за прошедшие сутки были зафиксированы обстрелы сел Лиманы и Украинки Галицыновской громады. Снаряды легли преимущественно на открытых территориях, пострадавших нет.
Также зафиксированы обстрелы сел по линии разграничения в Березнеговатской громаде. Информация о пострадавших уточняется.
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