Последствия обстрела Николаева российскими оккупантами: Обошлось без жертв. ФОТОрепортаж

В результате ночного обстрела Николаева жертв нет, рашисты попали в автосалон.

Об этом в Telegram сообщил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью около 3:00 Николаев в очередной раз массированно обстреляли. Уже известно, что российские ракеты попали в автосалон и салон по продаже сельхозтехники. Также оккупанты обстреляли окрестности города. К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.

По информации ОВА, за прошедшие сутки были зафиксированы обстрелы сел Лиманы и Украинки Галицыновской громады. Снаряды легли преимущественно на открытых территориях, пострадавших нет.

Также зафиксированы обстрелы сел по линии разграничения в Березнеговатской громаде. Информация о пострадавших уточняется.

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