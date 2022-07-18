РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3780 посетителей онлайн
Новости Фото Война
2 907 1

Последствия обстрела Николаева российскими оккупантами: Обошлось без жертв. ФОТОрепортаж

В результате ночного обстрела Николаева жертв нет, рашисты попали в автосалон.

Об этом в Telegram сообщил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью около 3:00 Николаев в очередной раз массированно обстреляли. Уже известно, что российские ракеты попали в автосалон и салон по продаже сельхозтехники. Также оккупанты обстреляли окрестности города. К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.

По информации ОВА, за прошедшие сутки были зафиксированы обстрелы сел Лиманы и Украинки Галицыновской громады. Снаряды легли преимущественно на открытых территориях, пострадавших нет.

Также зафиксированы обстрелы сел по линии разграничения в Березнеговатской громаде. Информация о пострадавших уточняется.

Также смотрите: Юноша с флагом Украины вышел на площадь возле разбомбленного мариупольского Драмтеатра. ФОТО

Последствия обстрела Николаева российскими оккупантами: Обошлось без жертв 01
Последствия обстрела Николаева российскими оккупантами: Обошлось без жертв 02
Последствия обстрела Николаева российскими оккупантами: Обошлось без жертв 03
Последствия обстрела Николаева российскими оккупантами: Обошлось без жертв 04
Последствия обстрела Николаева российскими оккупантами: Обошлось без жертв 05
Последствия обстрела Николаева российскими оккупантами: Обошлось без жертв 06
Последствия обстрела Николаева российскими оккупантами: Обошлось без жертв 07
Последствия обстрела Николаева российскими оккупантами: Обошлось без жертв 08
Последствия обстрела Николаева российскими оккупантами: Обошлось без жертв 09
Последствия обстрела Николаева российскими оккупантами: Обошлось без жертв 10

Николаев (2153) обстрел (27275) Сенкевич Александр (188)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
відриваюця на Миколаєві -- стоіт як кістка поперек горла по дорозі на Одесу
показать весь комментарий
18.07.2022 11:44 Ответить
 
 