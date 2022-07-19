УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5415 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
10 051 29

Виявлено збиту ракету, якою рашисти намагалися обстріляти Харківщину. ФОТОрепортаж

Співробітники поліції виявили ракету, яку було випущено у бік Харківської області з території Бєлгородської області РФ та збито силами ППО ЗСУ близько 4 години ранку 19 липня.

Про це повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції у Харківській області - начальник слідчого управління Сергій Болвінов, інформує Цензор.НЕТ.

Виявлено збиту ракету, якою рашисти намагалися обстріляти Харківщину 01
Виявлено збиту ракету, якою рашисти намагалися обстріляти Харківщину 02

"Судячи з маркування - це зенітна керована ракета 5в55, ЗРК С-300. Тривають всі необхідні слідчі дії на місці знахідки", - написав Болвінов на своїй сторінці у фейсбуці.

Виявлено збиту ракету, якою рашисти намагалися обстріляти Харківщину 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знайдено уламки двох ракет, збитих ППО поблизу Вінниці. ФОТО

Виявлено збиту ракету, якою рашисти намагалися обстріляти Харківщину 04
Виявлено збиту ракету, якою рашисти намагалися обстріляти Харківщину 05

Автор: 

ППО (3214) ракети (4029) Харківщина (6054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
..оО.. знакомые транзисторы кт315-361 и танталовые конденсаторы из 70-80х годов прошлого века..
просто какая-то кацапская машина времени от втор-ой армии мира залетела в цифровую Украину
показати весь коментар
19.07.2022 18:47
+4
у мене була машина "Вятка" із подібним блоком керування на коліщатках
показати весь коментар
19.07.2022 18:38
+2
Хороших русских нет, как же сцеко хочется русских денег
показати весь коментар
19.07.2022 19:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
у мене була машина "Вятка" із подібним блоком керування на коліщатках
показати весь коментар
19.07.2022 18:38 Відповісти
пропал акк кацапа...
показати весь коментар
19.07.2022 18:52 Відповісти
Кацап?
показати весь коментар
19.07.2022 19:18 Відповісти
******* -ИН-ы и -ЕЕВ-ы на цензоре шарится
показати весь коментар
19.07.2022 20:09 Відповісти
..оО.. знакомые транзисторы кт315-361 и танталовые конденсаторы из 70-80х годов прошлого века..
просто какая-то кацапская машина времени от втор-ой армии мира залетела в цифровую Украину
показати весь коментар
19.07.2022 18:47 Відповісти
Нема там ні кт315 ні танталових конденсаторів. К53-14, рес-55, к10-17 та інше... 😎
показати весь коментар
19.07.2022 18:57 Відповісти
КМ зеленые есть , а там - то такое ...
показати весь коментар
19.07.2022 20:58 Відповісти
КМ руденькі ще,десь на початку 80-х це гівно зліпили а потім жпс модуль аналоГовнетний приципили і маємо щось з дальнісьтю під сотню осколочного типу враження
показати весь коментар
19.07.2022 22:46 Відповісти
І що? Військова техніка - не новомодний гаджет. Інші вимоги. Основна - надійність. Американці теж використовують надійні ,перевірені часом елементи початку 80-х років в деякий виробах військового призначення. Колись доводилось читати на радіофорумі якомусь
показати весь коментар
19.07.2022 19:03 Відповісти
у вас логика простоя: если красное - значит кт315/361, а зеленое - танталовые конденсаторы)) Красное - это керамические конденсаторы, зеленое - резисторы.
показати весь коментар
19.07.2022 20:29 Відповісти
Сынок - я паять начал 55 лет назад , и да - на фото КМ зеленые танталовые есть , по питанию блокировочные на каждой микросхеме ...
показати весь коментар
19.07.2022 21:01 Відповісти
Рідна сестра Кернеса спокон віку ошівається в Мацкві.
показати весь коментар
19.07.2022 19:07 Відповісти
За братуху мстіт?
показати весь коментар
19.07.2022 19:19 Відповісти
Хороших русских нет, как же сцеко хочется русских денег
показати весь коментар
19.07.2022 19:03 Відповісти
Вірю москалякам Гельманам ,як самому собі!
показати весь коментар
19.07.2022 19:11 Відповісти
Не вір нікому, навіть власній дупі,
бо коли ти захочеш пукнути, а вона візьме і дрисне.
показати весь коментар
19.07.2022 20:31 Відповісти
Когда то я работал по гарантийному ремонту С-300 (до распада СССР) Там винчестер на то время весил 120 кг И старые комплексы С-300 до сих пор на вооружении стоят
показати весь коментар
19.07.2022 19:02 Відповісти
А на чому вінчестер?
показати весь коментар
19.07.2022 19:15 Відповісти
Судячи по платам то радіодеталі ще савєцкі... Кандьори та опори...
показати весь коментар
19.07.2022 19:21 Відповісти
А чо савєцкі? може й москальські, технологія не змінилася, якщо нормальні
показати весь коментар
19.07.2022 19:36 Відповісти
плати, деталі, особливість компоновки кінець 70-х, початок 80-х років минулого століття. Працював колись в оборонці і точно вам кажу
показати весь коментар
19.07.2022 19:42 Відповісти
Я до войны КМ конденсаторы сдавал (есть норм серии ) по 230 000грн за кило - но тут говорить нельзя ))))))))))
показати весь коментар
19.07.2022 21:04 Відповісти
Смерть кацапії!
показати весь коментар
19.07.2022 20:45 Відповісти
Хохма - кацапську ракету С 300 збили Українські ППО ракетою С 300 😅
показати весь коментар
19.07.2022 22:56 Відповісти
Може і не збили, використання ракет С-300 по наземних цілях не дуже якісне і має багато помилок, відхилень та відмов
показати весь коментар
19.07.2022 23:15 Відповісти
 
 