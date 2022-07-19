Виявлено збиту ракету, якою рашисти намагалися обстріляти Харківщину. ФОТОрепортаж

Співробітники поліції виявили ракету, яку було випущено у бік Харківської області з території Бєлгородської області РФ та збито силами ППО ЗСУ близько 4 години ранку 19 липня.

Про це повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції у Харківській області - начальник слідчого управління Сергій Болвінов, інформує Цензор.НЕТ.





"Судячи з маркування - це зенітна керована ракета 5в55, ЗРК С-300. Тривають всі необхідні слідчі дії на місці знахідки", - написав Болвінов на своїй сторінці у фейсбуці.

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