Виявлено збиту ракету, якою рашисти намагалися обстріляти Харківщину. ФОТОрепортаж
Співробітники поліції виявили ракету, яку було випущено у бік Харківської області з території Бєлгородської області РФ та збито силами ППО ЗСУ близько 4 години ранку 19 липня.
Про це повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції у Харківській області - начальник слідчого управління Сергій Болвінов, інформує Цензор.НЕТ.
"Судячи з маркування - це зенітна керована ракета 5в55, ЗРК С-300. Тривають всі необхідні слідчі дії на місці знахідки", - написав Болвінов на своїй сторінці у фейсбуці.
Топ коментарі
+9 Danilo Kosmina #241992
показати весь коментар19.07.2022 18:47
+4 Алекс Мышкевич
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+2 Alex Domov
показати весь коментар19.07.2022 19:03
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просто какая-то кацапская машина времени от втор-ой армии мира залетела в цифровую Украину
бо коли ти захочеш пукнути, а вона візьме і дрисне.