УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11605 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
18 358 32

Ворожі танки пристосували на Київщині для ландшафтного дизайну. ФОТО

Жителі Великої Димерки у Броварському районі на Київщині використовують залишки ворожої техніки як елементи ландшафтного дизайну.

Фото творчого застосування залишків смертоносної техніки опубліковано в телеграмі СтратКому ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нашу націю не перемогти", - роблять виновок у СтратКомі.

Дивіться: Політ башти російської БМП після ураження з українського ПТРК "Стугна". ВIДЕО

Ворожі танки пристосували на Київщині для ландшафтного дизайну 01
Ворожі танки пристосували на Київщині для ландшафтного дизайну 02
Ворожі танки пристосували на Київщині для ландшафтного дизайну 03
Ворожі танки пристосували на Київщині для ландшафтного дизайну 04

Автор: 

Київська область (4043) краса (7) танк (2071)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+25
Спалені російські танки як елемент ландшафтного дизайну ******** українців.
P.S. Українська артилерія - боги ландшафтного дизайну
показати весь коментар
20.07.2022 15:45
+16
показати весь коментар
20.07.2022 16:08
+13
Хорошая капуста растет. Подозреваю что растет она на екипаже того танка.
показати весь коментар
20.07.2022 16:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спалені російські танки як елемент ландшафтного дизайну ******** українців.
P.S. Українська артилерія - боги ландшафтного дизайну
показати весь коментар
20.07.2022 15:45 Відповісти
инсталляцию на клумбе с наполовину прикопанным козломордым не пробовали сделать ?
показати весь коментар
20.07.2022 15:46 Відповісти
десь по дорозі між Капітанівкою та Забуччам, між побитими москальськими танками валялася підсмажена рука якогось козломордого!!
єдине зауваження, що козломорді, потім, будуть туди влаштовувати "екскурсії на могілку" - а воно нам нах не потрібно
показати весь коментар
20.07.2022 15:50 Відповісти
Ради прикола рогов в землю понатыкать...
показати весь коментар
20.07.2022 17:12 Відповісти
Покрасить, посадить кабину цветочки/овощи и норм.
показати весь коментар
20.07.2022 15:47 Відповісти
Не зустрічав офіційних повідомлень, допоможіть:

1) Де-юре с ким воюємо, якщо з РФ то від якого числа?
2) Чи дозволено власноруч утилізувати залишки техніки на своїй землі?

________________________

ХЛОПЦІ ПРИ МОЖЛИВОСТІ ПРИКРИВАЙТЕ ЮРІЯ БУТУСОВА ТА ПОДІБНИХ ЙОМУ:
БЕЗ НИХ НІКОМУ БУДЕ ЗАДАТИ "СКЛАДНІ" ПИТАННЯ НАШИМ ПАЦЮКАМ.
показати весь коментар
20.07.2022 15:49 Відповісти
на рахунок техніки...якщо в себе на городі знаходимо консервну ********, що робимо? викидаємо, чи власника шукаємо? взагалі питання якісь дивні...
показати весь коментар
20.07.2022 16:00 Відповісти
Ну якщо це знаряддя убивства на місці злочину - то хз, чи можна чіпати. Мабуть має фіксуватись належним чином.
показати весь коментар
20.07.2022 17:13 Відповісти
Еще не хватает рашистского скелета на палке чтобы ворон отпугивать
показати весь коментар
20.07.2022 15:50 Відповісти
Та ні, птаство усіх видів буде навпаки злітатися туди і цілеспрямовано гидити на кацапа
показати весь коментар
20.07.2022 15:56 Відповісти
Треба ще чучало кацапа з зідраної шкіри зробити, щоб малеча його лупцювала
показати весь коментар
20.07.2022 15:51 Відповісти
Зшити з частин тіла різних агресорів. Як Франкенштейна
показати весь коментар
20.07.2022 17:14 Відповісти
На металолом краще. А то, не дай Бог, ще діти покалічаться.
показати весь коментар
20.07.2022 15:58 Відповісти
где там дизайн?
Просто неубранная разбитая техника, а жить надо, вот и выращивают на свободном месте......
Вопрос насколько загрязнена земля, на которой выращивают.....
показати весь коментар
20.07.2022 15:59 Відповісти
надеюсь попустит со временем..., если бы металлургические заводы работали по полной, это добро бы не валялось на огорадах...
показати весь коментар
20.07.2022 16:03 Відповісти
РОзказувала баба - таке саме у нас у 44-му було Адже у нас якраз Корсунь-Шевченківська битва гриміла Баба міни і снаряди по грязюці носила до лінії фронту Дві міни вірьовкою зв"язували і на шию вішали А снаряди - так само Тільки в торбах
А у неї на городі танк німецький обгорілий стояв до 47 року Потім пригнали тягач і вивезли
показати весь коментар
20.07.2022 16:04 Відповісти
Хорошая капуста растет. Подозреваю что растет она на екипаже того танка.
показати весь коментар
20.07.2022 16:04 Відповісти
скорш за все на залишках екіпажа кацапської ********
слава ЗСУ!
показати весь коментар
20.07.2022 17:13 Відповісти
показати весь коментар
20.07.2022 16:08 Відповісти
Старикам танк будет как пенсионное накопление. После войны потихоньку будут резать и на металолом здавать.
показати весь коментар
20.07.2022 16:13 Відповісти
а блоки динамічного захисту з пластитом всередині давно стали настільки безпечними, що можуть валятися просто так?
МеНеСе! АУУУУУУУ!
показати весь коментар
20.07.2022 16:16 Відповісти
там можуть вирости шикарні волоські горіхи.. стільки заліза - на мільйон років вистачить
показати весь коментар
20.07.2022 16:17 Відповісти
на чисто бурятських добривах
показати весь коментар
20.07.2022 16:20 Відповісти
Эти танки надо ставить под щитами "НЕХАЙ ЩАСТИТЬ !"
показати весь коментар
20.07.2022 16:33 Відповісти
ці українці...скоро побілять і півниками розмалюють
показати весь коментар
20.07.2022 16:35 Відповісти
Я теж так думаю...😊
показати весь коментар
20.07.2022 19:01 Відповісти
ого , яка гарна капуста росте на окупантах. прям аж собі захотілося прикопати на власному городі десяток-другий таких
показати весь коментар
20.07.2022 16:58 Відповісти
Дизайн такий, як і танки.
показати весь коментар
20.07.2022 16:59 Відповісти
показати весь коментар
20.07.2022 17:55 Відповісти
😄😅😆😊😀😃😂👌
показати весь коментар
20.07.2022 20:54 Відповісти
 
 