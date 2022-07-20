Ворожі танки пристосували на Київщині для ландшафтного дизайну. ФОТО

Жителі Великої Димерки у Броварському районі на Київщині використовують залишки ворожої техніки як елементи ландшафтного дизайну.

Фото творчого застосування залишків смертоносної техніки опубліковано в телеграмі СтратКому ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нашу націю не перемогти", - роблять виновок у СтратКомі.

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