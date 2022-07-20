Ворожі танки пристосували на Київщині для ландшафтного дизайну. ФОТО
Жителі Великої Димерки у Броварському районі на Київщині використовують залишки ворожої техніки як елементи ландшафтного дизайну.
Фото творчого застосування залишків смертоносної техніки опубліковано в телеграмі СтратКому ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Нашу націю не перемогти", - роблять виновок у СтратКомі.
Топ коментарі
+25 Брат Єрмака
показати весь коментар20.07.2022 15:45
+16 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар20.07.2022 16:08
+13 Valter Valter
показати весь коментар20.07.2022 16:04
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P.S. Українська артилерія - боги ландшафтного дизайну
єдине зауваження, що козломорді, потім, будуть туди влаштовувати "екскурсії на могілку" - а воно нам нах не потрібно
1) Де-юре с ким воюємо, якщо з РФ то від якого числа?
2) Чи дозволено власноруч утилізувати залишки техніки на своїй землі?
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ХЛОПЦІ ПРИ МОЖЛИВОСТІ ПРИКРИВАЙТЕ ЮРІЯ БУТУСОВА ТА ПОДІБНИХ ЙОМУ:
БЕЗ НИХ НІКОМУ БУДЕ ЗАДАТИ "СКЛАДНІ" ПИТАННЯ НАШИМ ПАЦЮКАМ.
Просто неубранная разбитая техника, а жить надо, вот и выращивают на свободном месте......
Вопрос насколько загрязнена земля, на которой выращивают.....
А у неї на городі танк німецький обгорілий стояв до 47 року Потім пригнали тягач і вивезли
слава ЗСУ!
МеНеСе! АУУУУУУУ!