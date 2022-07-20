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Вражеские танки приспособили на Киевщине для ландшафтного дизайна. ФОТО

Жители Большой Дымерки в Броварском районе Киевской области используют остатки вражеской техники как элементы ландшафтного дизайна.

Фото творческого применения остатков смертоносной техники опубликованы в телеграме СтратКом ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нашу нацию не победить", - делают вывод в Страткоме.

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Вражеские танки приспособили на Киевщине для ландшафтного дизайна 01
Вражеские танки приспособили на Киевщине для ландшафтного дизайна 02
Вражеские танки приспособили на Киевщине для ландшафтного дизайна 03
Вражеские танки приспособили на Киевщине для ландшафтного дизайна 04

Киевская область (4151) красота (24) танк (2260)


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Топ комментарии
+25
Спалені російські танки як елемент ландшафтного дизайну ******** українців.
P.S. Українська артилерія - боги ландшафтного дизайну
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20.07.2022 15:45
+16
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20.07.2022 16:08
+13
Хорошая капуста растет. Подозреваю что растет она на екипаже того танка.
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20.07.2022 16:04
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Спалені російські танки як елемент ландшафтного дизайну ******** українців.
P.S. Українська артилерія - боги ландшафтного дизайну
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20.07.2022 15:45 Ответить
инсталляцию на клумбе с наполовину прикопанным козломордым не пробовали сделать ?
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20.07.2022 15:46 Ответить
десь по дорозі між Капітанівкою та Забуччам, між побитими москальськими танками валялася підсмажена рука якогось козломордого!!
єдине зауваження, що козломорді, потім, будуть туди влаштовувати "екскурсії на могілку" - а воно нам нах не потрібно
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20.07.2022 15:50 Ответить
Ради прикола рогов в землю понатыкать...
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20.07.2022 17:12 Ответить
Покрасить, посадить кабину цветочки/овощи и норм.
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20.07.2022 15:47 Ответить
Не зустрічав офіційних повідомлень, допоможіть:

1) Де-юре с ким воюємо, якщо з РФ то від якого числа?
2) Чи дозволено власноруч утилізувати залишки техніки на своїй землі?

________________________

ХЛОПЦІ ПРИ МОЖЛИВОСТІ ПРИКРИВАЙТЕ ЮРІЯ БУТУСОВА ТА ПОДІБНИХ ЙОМУ:
БЕЗ НИХ НІКОМУ БУДЕ ЗАДАТИ "СКЛАДНІ" ПИТАННЯ НАШИМ ПАЦЮКАМ.
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20.07.2022 15:49 Ответить
на рахунок техніки...якщо в себе на городі знаходимо консервну ********, що робимо? викидаємо, чи власника шукаємо? взагалі питання якісь дивні...
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20.07.2022 16:00 Ответить
Ну якщо це знаряддя убивства на місці злочину - то хз, чи можна чіпати. Мабуть має фіксуватись належним чином.
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20.07.2022 17:13 Ответить
Еще не хватает рашистского скелета на палке чтобы ворон отпугивать
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20.07.2022 15:50 Ответить
Та ні, птаство усіх видів буде навпаки злітатися туди і цілеспрямовано гидити на кацапа
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20.07.2022 15:56 Ответить
Треба ще чучало кацапа з зідраної шкіри зробити, щоб малеча його лупцювала
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20.07.2022 15:51 Ответить
Зшити з частин тіла різних агресорів. Як Франкенштейна
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20.07.2022 17:14 Ответить
На металолом краще. А то, не дай Бог, ще діти покалічаться.
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20.07.2022 15:58 Ответить
где там дизайн?
Просто неубранная разбитая техника, а жить надо, вот и выращивают на свободном месте......
Вопрос насколько загрязнена земля, на которой выращивают.....
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20.07.2022 15:59 Ответить
надеюсь попустит со временем..., если бы металлургические заводы работали по полной, это добро бы не валялось на огорадах...
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20.07.2022 16:03 Ответить
РОзказувала баба - таке саме у нас у 44-му було Адже у нас якраз Корсунь-Шевченківська битва гриміла Баба міни і снаряди по грязюці носила до лінії фронту Дві міни вірьовкою зв"язували і на шию вішали А снаряди - так само Тільки в торбах
А у неї на городі танк німецький обгорілий стояв до 47 року Потім пригнали тягач і вивезли
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20.07.2022 16:04 Ответить
Хорошая капуста растет. Подозреваю что растет она на екипаже того танка.
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20.07.2022 16:04 Ответить
скорш за все на залишках екіпажа кацапської ********
слава ЗСУ!
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20.07.2022 17:13 Ответить
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20.07.2022 16:08 Ответить
Старикам танк будет как пенсионное накопление. После войны потихоньку будут резать и на металолом здавать.
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20.07.2022 16:13 Ответить
а блоки динамічного захисту з пластитом всередині давно стали настільки безпечними, що можуть валятися просто так?
МеНеСе! АУУУУУУУ!
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20.07.2022 16:16 Ответить
там можуть вирости шикарні волоські горіхи.. стільки заліза - на мільйон років вистачить
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20.07.2022 16:17 Ответить
на чисто бурятських добривах
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20.07.2022 16:20 Ответить
Эти танки надо ставить под щитами "НЕХАЙ ЩАСТИТЬ !"
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20.07.2022 16:33 Ответить
ці українці...скоро побілять і півниками розмалюють
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20.07.2022 16:35 Ответить
Я теж так думаю...😊
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20.07.2022 19:01 Ответить
ого , яка гарна капуста росте на окупантах. прям аж собі захотілося прикопати на власному городі десяток-другий таких
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20.07.2022 16:58 Ответить
Дизайн такий, як і танки.
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20.07.2022 16:59 Ответить
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20.07.2022 17:55 Ответить
😄😅😆😊😀😃😂👌
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20.07.2022 20:54 Ответить
 
 