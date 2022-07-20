Вражеские танки приспособили на Киевщине для ландшафтного дизайна. ФОТО
Жители Большой Дымерки в Броварском районе Киевской области используют остатки вражеской техники как элементы ландшафтного дизайна.
Фото творческого применения остатков смертоносной техники опубликованы в телеграме СтратКом ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.
"Нашу нацию не победить", - делают вывод в Страткоме.
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+25 Брат Єрмака
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+16 Вася Шевченко #371210
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+13 Valter Valter
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P.S. Українська артилерія - боги ландшафтного дизайну
єдине зауваження, що козломорді, потім, будуть туди влаштовувати "екскурсії на могілку" - а воно нам нах не потрібно
1) Де-юре с ким воюємо, якщо з РФ то від якого числа?
2) Чи дозволено власноруч утилізувати залишки техніки на своїй землі?
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ХЛОПЦІ ПРИ МОЖЛИВОСТІ ПРИКРИВАЙТЕ ЮРІЯ БУТУСОВА ТА ПОДІБНИХ ЙОМУ:
БЕЗ НИХ НІКОМУ БУДЕ ЗАДАТИ "СКЛАДНІ" ПИТАННЯ НАШИМ ПАЦЮКАМ.
Просто неубранная разбитая техника, а жить надо, вот и выращивают на свободном месте......
Вопрос насколько загрязнена земля, на которой выращивают.....
А у неї на городі танк німецький обгорілий стояв до 47 року Потім пригнали тягач і вивезли
слава ЗСУ!
МеНеСе! АУУУУУУУ!