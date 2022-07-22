Семирічна дівчинка обрізала волосся, щоб допомогти пораненим захисникам, - Юсупова. ФОТО

Соломія продала волосся та перевела на картку волонтерів 2 тис. гривень.

Цю історію розповіла у фейсбуці волонтерка Наталія Юсупова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Маленька дівчина обрізала своє розкішне волосся, щоб продати та допомогти нашим захисникам. Соломії всього 7 років. 2 тис грн перевела на мою картку ❤️❤️❤️ Дякую дитинко, ти справжня українка 🙏🇺🇦 До сліз", - написала вона.

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