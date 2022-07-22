Семирічна дівчинка обрізала волосся, щоб допомогти пораненим захисникам, - Юсупова. ФОТО
Соломія продала волосся та перевела на картку волонтерів 2 тис. гривень.
Цю історію розповіла у фейсбуці волонтерка Наталія Юсупова, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Маленька дівчина обрізала своє розкішне волосся, щоб продати та допомогти нашим захисникам. Соломії всього 7 років. 2 тис грн перевела на мою картку ❤️❤️❤️ Дякую дитинко, ти справжня українка 🙏🇺🇦 До сліз", - написала вона.
Топ коментарі
+13 Чайка Київ
показати весь коментар22.07.2022 15:14
+6 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар22.07.2022 15:18
+4 Cat Lark #527427
показати весь коментар22.07.2022 15:23
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а мы должны вот этим умиляться ?
Ермак будет откладывать миллионы себе на счета,
а дети будут почки продавать ?
Они даже ногти не постригут в пользу Украины.
На біса така влада, при якій діти збирають кошти на потреби ЗСУ?