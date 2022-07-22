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Семирічна дівчинка обрізала волосся, щоб допомогти пораненим захисникам, - Юсупова. ФОТО

Соломія продала волосся та перевела на картку волонтерів 2 тис. гривень.

Цю історію розповіла у фейсбуці волонтерка Наталія Юсупова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Маленька дівчина обрізала своє розкішне волосся, щоб продати та допомогти нашим захисникам. Соломії всього 7 років. 2 тис грн перевела на мою картку ❤️❤️❤️ Дякую дитинко, ти справжня українка 🙏🇺🇦 До сліз", - написала вона.

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Семирічна дівчинка обрізала волосся, щоб допомогти пораненим захисникам, - Юсупова 01

Автор: 

діти (5066) допомога (8348) волонтери (1333) Юсупова Наталія (195)


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Топ коментарі
+13
Бережи тебе Господь, Соломійко
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22.07.2022 15:14
+6
У української незламної нації є майбутнє-теж незламне...
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22.07.2022 15:18
+4
Америка выделяет миллиарды на поддержку,
а мы должны вот этим умиляться ?
Ермак будет откладывать миллионы себе на счета,
а дети будут почки продавать ?
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22.07.2022 15:23
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Бережи тебе Господь, Соломійко
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22.07.2022 15:14 Відповісти
У української незламної нації є майбутнє-теж незламне...
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22.07.2022 15:18 Відповісти
Америка выделяет миллиарды на поддержку,
а мы должны вот этим умиляться ?
Ермак будет откладывать миллионы себе на счета,
а дети будут почки продавать ?
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22.07.2022 15:23 Відповісти
У Ермака дети есть есть ?
Они даже ногти не постригут в пользу Украины.
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22.07.2022 15:24 Відповісти
Діти стараются допомогти нашим ЗСУ і за це їм честь і хвала.А де допомога від олігархів які майже тридцять років нещадно грабували Україну ? лише в офшорах пебуває за різними даними 150-180 мільярдів доларів виведених з України .
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22.07.2022 15:38 Відповісти
С💛л💙мійк💛
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22.07.2022 15:43 Відповісти
А Зеленский продал флиску за 80 000 фунтов и никуя не перевел.
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22.07.2022 15:50 Відповісти
А Зеленський і Ермак крадуть мішками. От дурні люди.
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22.07.2022 15:57 Відповісти
Чесно кажучи - це вже зашквар!
На біса така влада, при якій діти збирають кошти на потреби ЗСУ?
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22.07.2022 16:01 Відповісти
Та ти шо! Каждый день стиргут волосы и только эта девочка прям героиня))
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22.07.2022 16:03 Відповісти
Семирічна дівчинка, щоб допомогти ЗСУ, обрізала розкішне волосся, а що обрізали собі Зеленський із Коломойським? Думаю - совість.
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22.07.2022 17:30 Відповісти
 
 