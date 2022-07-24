За добу росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
За 23 липня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Донецькій ОВА.
"За 23 липня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: 1 в Авдіївці та 1 у Торецьку. Ще 2 людини отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться у повідомленні.
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показати весь коментар24.07.2022 10:57 Відповісти Мені подобається 0
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