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За добу росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

За 23 липня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Донецькій ОВА.

За добу росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини, - ОВА 01

"За 23 липня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: 1 в Авдіївці та 1 у Торецьку. Ще 2 людини отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться у повідомленні.

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24.07.2022 10:57 Відповісти
 
 