За добу росіяни вбили 3 мешканців Донеччини, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА
За 25 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Донецькій ОВА.
"За 25 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 1 в Красногорівці, 1 у Соледарі та 1 у Мар'їнці. Ще 8 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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показати весь коментар26.07.2022 10:42 Відповісти Мені подобається 0
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