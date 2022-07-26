За добу росіяни вбили 3 мешканців Донеччини, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

За 25 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Донецькій ОВА.

"За 25 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 1 в Красногорівці, 1 у Соледарі та 1 у Мар'їнці. Ще 8 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.