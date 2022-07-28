Спецслужби Польщі заявляють, що знайшли фільтраційні табори на окупованих територіях. ФОТО

Польські спецслужби виявили декілька місць на тимчасово захоплених територіях нашої країни, які росіяни використовують як фільтраційні табори і в’язниці для українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин, передає Укрінформ із посиланням на сайт уряду Польщі.

Жарин уточнив, указавши геолокацію, що фільтраційні табори і в’язниці виявлено в Донецьку, Докучаєвську, Мангуші, Новоазовську та Старобешевім.

Новоазовськ

"Система, побудована росією, працює у великих масштабах. За приблизними даними, через в’язниці й фільтраційні табори пройшли понад 1,5 мільйона українців (у тому числі тисячі дітей), більшість із яких примусово вивезено до Росії", - зазначив Жарин.

Донецьк

За даними польської розвідки, процес фільтрації та перевірки затриманих українців триває від кількох годин до кількох днів.

Старобешеве

За цей час відбуваються допити у ФСБ, перевірка вилучених речей, у тому числі носіїв інформації, аналіз активності людини у соцмережах. Росіяни також перевіряють, чи є на тілі затриманих сліди ушкоджень, татуювання.





Мангуш

"Якщо хтось викликає хоча б тінь підозри, він стає об'єктом репресій, які можуть скінчитися смертю. Жахлива доля чекає і на тих, кому після "позитивної перевірки" накажуть воювати в лавах агресора", - підкреслюється в повідомленні.