Спецслужби Польщі заявляють, що знайшли фільтраційні табори на окупованих територіях. ФОТО
Польські спецслужби виявили декілька місць на тимчасово захоплених територіях нашої країни, які росіяни використовують як фільтраційні табори і в’язниці для українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин, передає Укрінформ із посиланням на сайт уряду Польщі.
Жарин уточнив, указавши геолокацію, що фільтраційні табори і в’язниці виявлено в Донецьку, Докучаєвську, Мангуші, Новоазовську та Старобешевім.
Новоазовськ
"Система, побудована росією, працює у великих масштабах. За приблизними даними, через в’язниці й фільтраційні табори пройшли понад 1,5 мільйона українців (у тому числі тисячі дітей), більшість із яких примусово вивезено до Росії", - зазначив Жарин.
Донецьк
За даними польської розвідки, процес фільтрації та перевірки затриманих українців триває від кількох годин до кількох днів.
Старобешеве
За цей час відбуваються допити у ФСБ, перевірка вилучених речей, у тому числі носіїв інформації, аналіз активності людини у соцмережах. Росіяни також перевіряють, чи є на тілі затриманих сліди ушкоджень, татуювання.
Мангуш
"Якщо хтось викликає хоча б тінь підозри, він стає об'єктом репресій, які можуть скінчитися смертю. Жахлива доля чекає і на тих, кому після "позитивної перевірки" накажуть воювати в лавах агресора", - підкреслюється в повідомленні.
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цікаво, ще не забороняли цей фільм,
як заклик "миру мир"?
А ротім зачистити приміські райони. І Америка стане великою знов🤟
"https://www.youtube.com/watch?v=QIW8vM5VELo"
Він гнусною кінцівкою наярює на адольфа.
У нього ж свита схожа.
" Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги .."
19:19 18.02.2022
Майже за розкладом....
На каждый вопрос всегда есть правильный ответ...
Только не у мавзолейных хмырей...
Называющих войну...спецоперацией...или мародерство и воровство...импортозамещением..типа Цап-царап... Зерно из Украины...или вывоз металлолома из Мариупольских предприятий на заводы РАБzzeи...