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Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
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Спецслужби Польщі заявляють, що знайшли фільтраційні табори на окупованих територіях. ФОТО

Польські спецслужби виявили декілька місць на тимчасово захоплених територіях нашої країни, які росіяни використовують як фільтраційні табори і в’язниці для українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин, передає Укрінформ із посиланням на сайт уряду Польщі.

Жарин уточнив, указавши геолокацію, що фільтраційні табори і в’язниці виявлено в Донецьку, Докучаєвську, Мангуші, Новоазовську та Старобешевім.

Спецслужби Польщі заявляють, що знайшли фільтраційні табори на окупованих територіях 01

Новоазовськ 

"Система, побудована росією, працює у великих масштабах. За приблизними даними, через в’язниці й фільтраційні табори пройшли понад 1,5 мільйона українців (у тому числі тисячі дітей), більшість із яких примусово вивезено до Росії", - зазначив Жарин.

Спецслужби Польщі заявляють, що знайшли фільтраційні табори на окупованих територіях 02

Донецьк

За даними польської розвідки, процес фільтрації та перевірки затриманих українців триває від кількох годин до кількох днів.

Спецслужби Польщі заявляють, що знайшли фільтраційні табори на окупованих територіях 03

Старобешеве

За цей час відбуваються допити у ФСБ, перевірка вилучених речей, у тому числі носіїв інформації, аналіз активності людини у соцмережах. Росіяни також перевіряють, чи є на тілі затриманих сліди ушкоджень, татуювання.


Спецслужби Польщі заявляють, що знайшли фільтраційні табори на окупованих територіях 04

Мангуш

"Якщо хтось викликає хоча б тінь підозри, він стає об'єктом репресій, які можуть скінчитися смертю. Жахлива доля чекає і на тих, кому після "позитивної перевірки" накажуть воювати в лавах агресора", - підкреслюється в повідомленні.

Автор: 

Польща (8529) спецслужби (267) в’язниця (440) табір (19)


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Топ коментарі
+21
Жах! На таке здIбнI тIльки руськI звIрI
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28.07.2022 02:27
+10
Якби країна належним чином готувалась до війни, то все було б можливо....
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28.07.2022 08:32
+10
🤢🤖🐏🤮ЗРАДА она и есть ЗРАДА Подивись в глаз ***** - побачишь "мир","нужно только перестать стрелять" ,"Порошенко наживается на войне перед войной разминироватьЧонгар!Охранять и выпустить всех агентов ***** - портнова, деркача, НаумовА …………………
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28.07.2022 08:33
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Жах! На таке здIбнI тIльки руськI звIрI
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28.07.2022 02:27 Відповісти
"Обыкновенный фашизм"

цікаво, ще не забороняли цей фільм,
як заклик "миру мир"?
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28.07.2022 05:59 Відповісти
В штатах треба таке зробити - очіпити великі місця і всіх перевірити на патріотизм, належність до банд-угруповань, БЛМ, іміграційний статус та за кого голосував 😀
А ротім зачистити приміські райони. І Америка стане великою знов🤟
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28.07.2022 02:38 Відповісти
Боярка в рашці!
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28.07.2022 06:03 Відповісти
Є відео на ютубі - де доведена повна аналогія діянь та висловів гітлера та путіна.
"https://www.youtube.com/watch?v=QIW8vM5VELo"
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28.07.2022 03:32 Відповісти
Не дроче він на сталіна чи членіна.
Він гнусною кінцівкою наярює на адольфа.
У нього ж свита схожа.
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31.07.2022 06:56 Відповісти
Не розумію, центр україни, над містом щойно полетіла ракета у бік Києва, навіть спроб збити її не було, просто ніч, тиша, тривога і летюча ракета. І так тут постійну. Чому не можна розмістити комплекс ппо у центрі, тут постійно як на перехресті літають з півдня
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28.07.2022 04:18 Відповісти
Україна занадто велика країна аби розміщувати комплекси ппо в кожному населеному пункті. Це просто фізично не можливо. Том засунь собі свою зраду сам знаєш куди.
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28.07.2022 04:36 Відповісти
Якби країна належним чином готувалась до війни, то все було б можливо....
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28.07.2022 08:32 Відповісти
За п'ять днів до війни, навіть з попередженням усіма розвідками світу нас про наступ росії конкретного числа, маємо таку заяву від Зеленського.

" Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги .."

19:19 18.02.2022
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28.07.2022 08:40 Відповісти
🤢🤖🐏🤮ЗРАДА она и есть ЗРАДА Подивись в глаз ***** - побачишь "мир","нужно только перестать стрелять" ,"Порошенко наживается на войне перед войной разминироватьЧонгар!Охранять и выпустить всех агентов ***** - портнова, деркача, НаумовА …………………
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28.07.2022 08:33 Відповісти
то був не літак? У мене пролетіла о 4-ій 40. може інша
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28.07.2022 05:00 Відповісти
навряд чи, десять хвилин тому ще одна пролетіла, вже повідомили про вибух у київ області після першої
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28.07.2022 05:04 Відповісти
У області гриміла(спрацювала) ППО.
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28.07.2022 05:38 Відповісти
А це, напевно, системи ППО і ПРО в нас на кожному перехресті встановлені? От стоять собі і не стріляють? Мало того, орки перед їх стартом ще й повідомляють, яким маршрутом вони полетять? ти так то собі уявляєш?
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28.07.2022 08:02 Відповісти
5-45 Київ. Тривога

Майже за розкладом....
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28.07.2022 06:05 Відповісти
Дуже схоже з політикою Гітлера стосовно євреїв. Я, типу, ні на що не натякаю але коли вже .уйло відпустить вуса?.. Хм...
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28.07.2022 07:20 Відповісти
"РюZZkий мир" начался с банальной песенки советского разлива...типа Весь мир мы разрушим до основания...А затем...
На каждый вопрос всегда есть правильный ответ...
Только не у мавзолейных хмырей...
Называющих войну...спецоперацией...или мародерство и воровство...импортозамещением..типа Цап-царап... Зерно из Украины...или вывоз металлолома из Мариупольских предприятий на заводы РАБzzeи...
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28.07.2022 08:08 Відповісти
 
 