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Росіяни вбили 5 жителів Донеччини за добу, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

За 27 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Росіяни вбили 5 жителів Донеччини за добу, - Кириленко 01

"За 27 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини — 2 в Авдіївці, 1 у Нью-Йорку, 1 у Бахмуті та 1 у Соледарі. Ще 8 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

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Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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дива дивні відбуваються, от голосував нарот на бомбасі за рускій мір, голосував, голосував. і карма пришла. і кому тепер розкажеш що бомас карміл україну, пушиліну з ммм, чи моторолі.
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28.07.2022 08:24 Відповісти
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28.07.2022 10:50 Відповісти
 
 