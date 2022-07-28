Росіяни вбили 5 жителів Донеччини за добу, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА
За 27 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 27 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини — 2 в Авдіївці, 1 у Нью-Йорку, 1 у Бахмуті та 1 у Соледарі. Ще 8 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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Володимир Пастушенко
показати весь коментар28.07.2022 08:24 Відповісти Мені подобається 1
Чайка Київ
показати весь коментар28.07.2022 10:50 Відповісти Мені подобається 0
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