Наслідки обстрілу Чугуївського району Харківщини: Під вогонь російських окупантів потрапили завод та гаражний кооператив. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Чугуївському району Харківщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Вночі 2 серпня 2022 роки окупанти здійснили ракетний обстріл Чугуївського району. Внаслідок ворожого вогню пошкоджено будівлі та потужності заводу. Також під удар окупантів потрапив гаражний кооператив: пошкоджено гаражі та автомобілі", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, ракети були випущені з території Бєлгородської області РФ. Наразі тип ракет встановлюється.

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