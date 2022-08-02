Последствия обстрела Чугуевского района Харьковщины: Под огонь российских оккупантов попали завод и гаражный кооператив. ФОТОрепортаж
Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Чугуевскому району Харьковщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"Ночью 2 августа 2022 года оккупанты произвели ракетный обстрел Чугуевского района. В результате вражеского огня повреждены здания и мощности завода. Также под удар оккупантов попал гаражный кооператив: повреждены гаражи и автомобили", - говорится в сообщении.
По предварительным данным ракеты были выпущены с территории Белгородской области РФ. В настоящее время тип ракет устанавливается.
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afuster25
показать весь комментарий02.08.2022 12:12 Ответить Мне нравится 1
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