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Последствия обстрела Чугуевского района Харьковщины: Под огонь российских оккупантов попали завод и гаражный кооператив. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Чугуевскому району Харьковщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Ночью 2 августа 2022 года оккупанты произвели ракетный обстрел Чугуевского района. В результате вражеского огня повреждены здания и мощности завода. Также под удар оккупантов попал гаражный кооператив: повреждены гаражи и автомобили", - говорится в сообщении.

По предварительным данным ракеты были выпущены с территории Белгородской области РФ. В настоящее время тип ракет устанавливается.

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Последствия обстрела Чугуевского района Харьковщины: Под огонь российских оккупантов попали завод и гаражный кооператив 01
Последствия обстрела Чугуевского района Харьковщины: Под огонь российских оккупантов попали завод и гаражный кооператив 02
Последствия обстрела Чугуевского района Харьковщины: Под огонь российских оккупантов попали завод и гаражный кооператив 03
Последствия обстрела Чугуевского района Харьковщины: Под огонь российских оккупантов попали завод и гаражный кооператив 04
Последствия обстрела Чугуевского района Харьковщины: Под огонь российских оккупантов попали завод и гаражный кооператив 05
Последствия обстрела Чугуевского района Харьковщины: Под огонь российских оккупантов попали завод и гаражный кооператив 06
Последствия обстрела Чугуевского района Харьковщины: Под огонь российских оккупантов попали завод и гаражный кооператив 07
Последствия обстрела Чугуевского района Харьковщины: Под огонь российских оккупантов попали завод и гаражный кооператив 08
Последствия обстрела Чугуевского района Харьковщины: Под огонь российских оккупантов попали завод и гаражный кооператив 09

обстрел (27405) Харьковщина (5577) Офис Генпрокурора (2480)


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Яка бурхлива діяльність за народні гроші після руйнувань.
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02.08.2022 12:12 Ответить
 
 