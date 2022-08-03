УКР
Окупанти демонтують меморіал захисникам у Маріуполі, - міськрада. ФОТО

У Маріуполі окупанти почали руйнувати меморіал, зведений на честь маріупольців - захисників України, натомість хочуть встановити пам’ятник персонажу російської історії Олександру Невському на коні.

Про це повідомляє Маріупольска міськрада у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Як кажуть самі окупанти, на місці меморіалу хочуть встановити пам’ятник Олександру Невському на коні. Чому саме йому – невідомо, адже цей персонаж ніякого стосунку до Маріуполя не має", - йдеться в повідомленні.

Меморіал, який руйнують окупанти, був важливою складовою оновленої площі Свободи у місті.

"Його виготовили з граніту у формі українського герба, по якому струмує вода як символ пролитих сліз. Вода омиває бронзові дубові листя, на кожному з яких – ім’я загиблого героя", - додали в міськраді.

Читайте також: Російські окупанти продовжують бити рекорди у цинізмі та анонсували рок-концерт на Азовсталі, - міськрада

Окупанти демонтують меморіал захисникам у Маріуполі, - міськрада 01

Окупанти демонтують меморіал захисникам у Маріуполі, - міськрада 02

Окупанти демонтують меморіал захисникам у Маріуполі, - міськрада 03

Топ коментарі
+11
Александр Невский ?
Это который монгольский колаборант
и котрый называл Батыя названым отцом
и со своей дружиной в угоду монголам немало
новгородцев поубивал ?
Какая страна - такие и герои
показати весь коментар
03.08.2022 13:49 Відповісти
+8
кацапи то піgapacu
показати весь коментар
03.08.2022 13:45 Відповісти
+5
Надеюсь князь и конь будут из якутского говна......
показати весь коментар
03.08.2022 13:50 Відповісти
кацапи то піgapacu
показати весь коментар
03.08.2022 13:45 Відповісти
Ну зачем геев то оскорблять?
показати весь коментар
03.08.2022 13:55 Відповісти
Геи, то в Европе, напомаженные, веселые фрики. В кацапии только агрессивная, грязнозадая питорня...
показати весь коментар
03.08.2022 15:24 Відповісти
Александр Невский ?
Это который монгольский колаборант
и котрый называл Батыя названым отцом
и со своей дружиной в угоду монголам немало
новгородцев поубивал ?
Какая страна - такие и герои
показати весь коментар
03.08.2022 13:49 Відповісти
ще імпєратору ніколаю второму треба.. щоб замироточив як в Сімферополі в тої колоборантки-прокурорші. Ворони лайном обісцяли, а вони там облизували "святого"
показати весь коментар
03.08.2022 14:09 Відповісти
Надеюсь князь и конь будут из якутского говна......
показати весь коментар
03.08.2022 13:50 Відповісти
так всьо зрозуміло, після деокупації цього нєвського переплявять як трофей на унітази для громадського туалету
показати весь коментар
03.08.2022 13:52 Відповісти
Олександр Нєвський верхи на лаврові? Оригінально.
показати весь коментар
03.08.2022 14:03 Відповісти
Капітуляція невського: меч у піхвах, піднятий догори. Хенде хох!
показати весь коментар
03.08.2022 14:09 Відповісти
В воспаленному мозгу ше и не таке шибане
показати весь коментар
03.08.2022 14:32 Відповісти
а получится вот так только секс с конем?
показати весь коментар
03.08.2022 14:42 Відповісти
похапливий демонтаж пам'ятників при нападі на чужу територію називається "плюндрування"
показати весь коментар
03.08.2022 14:58 Відповісти
Вчіться. Беріть приклад.

Саме так українці повинні діяти коли буде чиститись москва та інші клоаки параші.
показати весь коментар
04.08.2022 15:20 Відповісти
 
 