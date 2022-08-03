Окупанти демонтують меморіал захисникам у Маріуполі, - міськрада. ФОТО

У Маріуполі окупанти почали руйнувати меморіал, зведений на честь маріупольців - захисників України, натомість хочуть встановити пам’ятник персонажу російської історії Олександру Невському на коні.

Про це повідомляє Маріупольска міськрада у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Як кажуть самі окупанти, на місці меморіалу хочуть встановити пам’ятник Олександру Невському на коні. Чому саме йому – невідомо, адже цей персонаж ніякого стосунку до Маріуполя не має", - йдеться в повідомленні.

Меморіал, який руйнують окупанти, був важливою складовою оновленої площі Свободи у місті.

"Його виготовили з граніту у формі українського герба, по якому струмує вода як символ пролитих сліз. Вода омиває бронзові дубові листя, на кожному з яких – ім’я загиблого героя", - додали в міськраді.

