За добу окупанти вбили 7 мирних жителів Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Внаслідок обстрілів з боку окупантів минулої доби на Донеччині загинули 7 мирних жителів.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія вбиває цивільних! За 4 серпня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини - у Торецьку. Ще 9 людей отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. За всі злочини на українській землі росіяни будуть відповідати!", - інформує Кириленко.

