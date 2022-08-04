8 196 26
Протягом тижня звільнено від окупантів два села на Донеччині, - Громов
Українські військові звільнили два села в Донецькій області протягом останнього тижня.
Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, було деокуповано Мазанівку та Дмитрівку.
"Протягом тижня наші війська покращили тактичне положення та просунулись в глибину оборони противника в районах населених пунктів Мазанівка, Брашків, Сулугунівка та Дмитрівка. Звільнили два населені пункти - Мазанівка та Дмитрівка", - розповів він.
Піски 3 км в довжину і мінують підступи, так що роби висновки
"Оновлено ситуацію біля https://deepstatemap.live/#13.5/48.0623/37.7004 селища Піски. Йдуть бої, Москалі захопили корівник. Шановні журналісти, сіре не дорівнює захоплене."
Може Сулигівка?
Була купа скарг на крази з боку самих військових. Чи будемо як кацапи купувати своє гівно тільки тому що воно своє? Зробіть нормально і будуть купувати крази... Але ж був інцидент що навіть той показовий екземпляр кразу на якому встановлено для іспитів перший Нептун, з полігону довелось брати на причеп, бо ходова потікла.
Придумано если честно гениально...слуги дьявола не отстают...
Повысили себе зарплату нехило...но не в гривнях...хотя указаны гривни в анонсе...
Дмитрівка довгий час була захопленою, 17ого червня перейшла в "сіру зону"
Раз тепер кажуть що вони звільнені, значить наші відкинули орків ближче до Ізюму. 93тя бригада там собі вже другу роту трофейних танчиків збирає, кожень день нові відео як вони палять чи трофеять бронетехніку. Маю палку надію скоро дотиснуть назад до Кам'янки і почнуть лупашити мости через Оскіл, щоб все те кодло получило "котел"