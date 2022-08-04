Протягом тижня звільнено від окупантів два села на Донеччині, - Громов

Українські військові звільнили два села в Донецькій області протягом останнього тижня.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, було деокуповано Мазанівку та Дмитрівку.

"Протягом тижня наші війська покращили тактичне положення та просунулись в глибину оборони противника в районах населених пунктів Мазанівка, Брашків, Сулугунівка та Дмитрівка. Звільнили два населені пункти - Мазанівка та Дмитрівка", - розповів він.

