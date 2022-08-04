УКР
Новини Російська агресія
8 196 26

Протягом тижня звільнено від окупантів два села на Донеччині, - Громов

зсу

Українські військові звільнили два села в Донецькій області протягом останнього тижня.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, було деокуповано Мазанівку та Дмитрівку.

"Протягом тижня наші війська покращили тактичне положення та просунулись в глибину оборони противника в районах населених пунктів Мазанівка, Брашків, Сулугунівка та Дмитрівка. Звільнили два населені пункти - Мазанівка та Дмитрівка", - розповів він.

Читайте також: ЗСУ визволили 1 054 населені пункти, там тривають відновлювальні роботи, - Тимошенко

Генштаб ЗС (7136) Донецька область (9381) деокупація (951)
Топ коментарі
+5
Кацапи два тижні тому *******, що Сіверськ і Соледар взяли. Якщо вірити зарубіжним оглядачам, в Пісках йдуть вуличні бої. Навіть гіркін говорить, що орки зайняли 65 % села, а не все.
показати весь коментар
04.08.2022 16:09 Відповісти
+3
А почему про Пески молчат ? Зеле неудобно сказать что орки скоро возьмут це село
показати весь коментар
04.08.2022 15:52 Відповісти
+2
А що з Пісками? Кажіть вже всю правду.
показати весь коментар
04.08.2022 15:51 Відповісти
Та кацапи кажуть, що Піски вони вже взяли. Це правда?
показати весь коментар
04.08.2022 15:54 Відповісти
Нове перехоплення СБУ. Там орки розповідають як все погано. При цьому один з них каже, що його відправили розміновувати Піски https://www.youtube.com/watch?v=GPB0i930H4I Висновки робіть самі
показати весь коментар
04.08.2022 16:22 Відповісти
" На авдіївському напрямку російські війська обстрілювали Піски, Прешистівку, Шевченки"
Піски 3 км в довжину і мінують підступи, так що роби висновки
показати весь коментар
04.08.2022 17:20 Відповісти
Інститут аналізу війни від сьогодні написав,що орки не втримали Піски.
показати весь коментар
04.08.2022 16:40 Відповісти
Ну судя по карте Deep State сами Пески ещё под нашим контролем (по крайней мере та часть карты на которой название Пески написано ).Орки там вроде какой то укреплённый бетоном блокпост артой разбили и заняли на вьезде в село если верить некоторым источникам
показати весь коментар
04.08.2022 17:04 Відповісти
Оновлення ДіпСтейт від 11тої вечора вчора:

"Оновлено ситуацію біля https://deepstatemap.live/#13.5/48.0623/37.7004 селища Піски. Йдуть бої, Москалі захопили корівник. Шановні журналісти, сіре не дорівнює захоплене."
показати весь коментар
04.08.2022 17:35 Відповісти
Сулугунівка? Ахаха

Може Сулигівка?
показати весь коментар
04.08.2022 16:01 Відповісти
добре що не Півасівка
показати весь коментар
04.08.2022 16:24 Відповісти
Арахамія може писав? Добре хоч не хачапурівка.
показати весь коментар
04.08.2022 16:52 Відповісти
Арахамія в вусатого диктатора купляв бітум для великого крадівництва. Слуги не допостять розриву відносин
показати весь коментар
04.08.2022 16:08 Відповісти
А дехто навіть військові вантажівки в вусатого диктатора закупав, розповідаючи нам про те, що їхні МАЗи набагато вигідніше для декого купувати, аніж наші КРАЗи.
показати весь коментар
04.08.2022 16:14 Відповісти
Мабуть тому замість КРАЗів тепер Вільхи, Нептуни, і Буревій ставлять на Татру?!

Була купа скарг на крази з боку самих військових. Чи будемо як кацапи купувати своє гівно тільки тому що воно своє? Зробіть нормально і будуть купувати крази... Але ж був інцидент що навіть той показовий екземпляр кразу на якому встановлено для іспитів перший Нептун, з полігону довелось брати на причеп, бо ходова потікла.
показати весь коментар
04.08.2022 16:36 Відповісти
Від МАЗів відкати великі йшли.
показати весь коментар
04.08.2022 22:18 Відповісти
Гениялиссимус Ze косит видосики сотнями штук и лепит телемарафон с Лохотроном...и бабло..🚴в Турборежиме....нафиг ему война?
Придумано если честно гениально...слуги дьявола не отстают...
Повысили себе зарплату нехило...но не в гривнях...хотя указаны гривни в анонсе...
показати весь коментар
04.08.2022 16:06 Відповісти
Дмитрівка, якщо мова про район Ізюма і Слов'янська це Харківська область. Дмитрівка Донецької області достатньо далеко в тилу кацапів десь біля Волновахи. Можливо ще є якась, просто не знайшов.
показати весь коментар
04.08.2022 16:08 Відповісти
Так. Ізюм. І Сулигівка там само
показати весь коментар
04.08.2022 16:09 Відповісти
Просто є Слов'янський напрямок, на якому знаходяться ці села, і якийсь супер-пупер грамотний писарчук з Генштабу, готуючи звіт, автоматом причислив ці села до Донецької області.
показати весь коментар
04.08.2022 16:13 Відповісти
Слава ЗСУ!!!👍👍👍
показати весь коментар
04.08.2022 16:09 Відповісти
думаю нас готовят к какой то неприятной правде. Потому и делают такие вбросы. Потому что во первых, Дмитровка вообще в Харьковской области, во вторых - эти села были наши, и если их пришлось отбивать, значит ктото ранее промолчал о том что их уступили. А в третьих - оба села, это одна улица и десяток хат. Маленькие хуторки, говорить об этом как о достижении ну совсем стыдно, врядли за них там цеплялась русня, если вообще они в курсе что их оттуда выбивали
показати весь коментар
04.08.2022 16:59 Відповісти
Позавчера и вчера да и впрочем последнюю неделю генштаб писал ,что наши войска отбили наступление противника на ту самую Мазановку ,а сегодня уже заявляют ,что её освободили.Так вы уж там определитесь её освобождали или всё таки атаки противника там отбивали ато если смотреть на интерактивных картах боевых действий(та же Deep state) то она и не была никогда под контролем противника
показати весь коментар
04.08.2022 17:00 Відповісти
На ДіпСтейт Мазанівка була під орками з середини червня як мінімум- там фронт мінявся постійно. були дні коли фронт проходив трохи північніше, але більшу частину липня вона відмічена як окупована- аж до позавчора

Дмитрівка довгий час була захопленою, 17ого червня перейшла в "сіру зону"

Раз тепер кажуть що вони звільнені, значить наші відкинули орків ближче до Ізюму. 93тя бригада там собі вже другу роту трофейних танчиків збирає, кожень день нові відео як вони палять чи трофеять бронетехніку. Маю палку надію скоро дотиснуть назад до Кам'янки і почнуть лупашити мости через Оскіл, щоб все те кодло получило "котел"
показати весь коментар
04.08.2022 17:20 Відповісти
Що ви всі на гімно виходите? Все ж одно ясно, москалики здихають, там вони2 км захоплють, там 1 *********, але ж картину то не мініяє- здохли! Ано ж хотіли до Львова, та Ірланлії, і де вони, гниють на Донеччині. Я хвилююся за степових вовків та лисів, як би вони не паражерлися, та не отримали діарею, який же то сморід буде...
показати весь коментар
04.08.2022 18:58 Відповісти
 
 