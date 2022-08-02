УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12310 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 406 5

ЗСУ визволили 1 054 населені пункти, там тривають відновлювальні роботи, - Тимошенко

тимошенко

Збройні сили України станом на вівторок, 2 серпня, звільнили 1 054 населені пункти країни, раніше окуповані російською армією. В цих населених пунктах триває відновлення зруйнованої інфраструктури за планом Fast Recovery.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента (ОП) Кирило Тимошенко під час брифінгу у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Тимошенка.

"Станом на сьогодні деокуповано вже 1 054 населені пункти. На всіх звільнених від російської окупації територіях тривають оперативні відновлювальні роботи", - сказав він.

За словами Тимошенка, вже укладено домовленості та розпочато будівельні роботи з будівництва нового дитсадка в Овручі Житомирської області, яке фінансує уряд Естонії.

Водночас за посередництва UNICEF в Україні розпочато ремонт укриттів у школах Київської, Львівської та Чернігівської областей. Загалом планується відновити понад 50 шкіл та дитсадків. Уже підписано меморандуми про співпрацю з Іванківською сільською радою та Бучанською територіальною громадою Київської області.

У Житомирській області повністю відновлено будівлю Житомирської політехніки. Завершено заміну пошкоджених покрівель та вікон більше ніж у тринадцяти школах та садках обласного центру.

Також читайте: З лютого до України надійшло понад 600 тисяч тонн гуманітарної допомоги, - ОП

У Малині повністю відремонтовано дах, завершено скління приміщень у Центрі культури та дозвілля. Водночас завершується відновлення приміщень медичних закладів обласного центру, які суттєво пошкоджені внаслідок ракетних ударів ворога.

Крім того, триває відновлення пошкоджених об'єктів інфраструктури та житла городян. За повідомленням Тимошенка, держава зобов'язалася компенсувати витрати.

На Сумщині завершено ремонт адміністративної будівлі "Сумиобленерго", усувають перебої з мобільним зв'язком на території Миропільської ОТГ. Водночас повністю відновила роботу птахофабрика в селі Вільшанка Сумського району.

Автор: 

Київська область (4049) Сумська область (3733) деокупація (950) ЗСУ (7598) відбудова (359) Житомирська область (1270)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
замена белорусскому битуму вовремя подвернулась?
показати весь коментар
02.08.2022 11:35 Відповісти
це його тєма-розпил на будівництві
показати весь коментар
02.08.2022 11:46 Відповісти
У Житомирі постраждалому при перших обстріла ще у березні підприємцю, навідь допомоги по розчищенню території не надали,дозволу на вивіз сміття!!!,людина оббивала пороги міськвиконкому нікому до нього діла не було... За свій рахунок людина відновлює своє підприємство на якому працює не один десяток житомирян.
показати весь коментар
02.08.2022 11:58 Відповісти
Нічого страшного добре що не напомнили Тимошенко в сметі розходов коштів він все врахуе
показати весь коментар
02.08.2022 13:57 Відповісти
Чекаемо новий будинок в подарок дружині к новому року
показати весь коментар
02.08.2022 13:54 Відповісти
 
 