ВСУ освободили 1054 населенных пункта, там продолжаются восстановительные работы, - Тимошенко

Вооруженные силы Украины по состоянию на вторник, 2 августа, освободили 1054 населенных пункта страны, ранее оккупированные российской армией. В этих населенных пунктах идет восстановление разрушенной инфраструктуры по плану Fast Recovery.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента (ОП) Кирилл Тимошенко во время брифинга во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Тимошенко.

"По состоянию на сегодняшний день деоккупировано уже 1 054 населенных пункта. На всех освобожденных от российской оккупации территориях продолжаются оперативные восстановительные работы", - сказал он.

По словам Тимошенко, уже заключены договоренности и начаты строительные работы по строительству нового детсада в Овруче Житомирской области, которое финансирует правительство Эстонии.

В то же время, при посредничестве UNICEF в Украине начат ремонт укрытий в школах Киевской, Львовской и Черниговской областей. В общей сложности планируется восстановить более 50 школ и детсадов. Уже подписаны меморандумы о сотрудничестве с Иванковским сельским советом и Бучанской территориальной общиной Киевской области.

В Житомирской области полностью восстановлено здание Житомирской политехники. Завершена замена поврежденных кровель и окон более чем в тринадцати школах и садах областного центра.

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В Малине полностью отремонтирована крыша, завершено остекление помещений в Центре культуры и досуга. В то же время завершается восстановление помещений медицинских учреждений областного центра, существенно поврежденных в результате ракетных ударов врага.

Кроме того, идет восстановление поврежденных объектов инфраструктуры и жилья горожан. По сообщению Тимошенко, государство обязалось компенсировать расходы.

В Сумской области завершен ремонт административного здания "Сумыоблэнерго", устраняют перебои с мобильной связью на территории Миропольской ОТГ. В то же время полностью возобновила работу птицефабрика в селе Ольшанка Сумского района.