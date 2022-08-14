Створене окупантами фейкове "ГУП "Херсонобленерго" розташовується в Москві, споживачів попереджають про шахрайство. ФОТО

Фейкова компанія "ГУП "Херсонобленерго", яке створила на Херсонщині самопроголошена влада, розташоване у Москві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє правління акціонерного товариства (АТ) "Херсонобленерго", яке працює згідно з українським законодавством.

"Повідомляємо, фейкове підприємство ГУП "Херсонобленерго", яке створила окупаційна влада, жодного стосунку не має до оператора системи розподілу АТ "Херсонобленерго" та має на меті витягнути кошти зі споживачів Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

Згідно з отриманою інформацією, ця компанія і сайт, на якому розміщена інформація, розташовуються у Москві, інформують в акціонерному товаристві "Херсонобленерго".

І нагадують, що вся електроенергія, яка надходить до Херсонської області постачається виключно з території України та має оплачуватись виключно на українські рахунки.

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