Армія РФ намагалася провести штурмові дії в Херсонській області, - ОК "Південь"
Російські окупанти спробували провести штурмові дії в напрямку селища Лозове у Херсонській області. Намагання ворога успіху не мали.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".
Загарбники також завдали 5 авіаційних ударів по позиціях ЗСУ на лінії зіткнення. Внаслідок цих атак противника жоден український військовий не постраждав.
"З важкої ствольної артилерії 152-го калібру ворог обстріляв Кошове та Новогригорівське вздовж адмінмежі Херсонської та Дніпропетровської областей. В обох випадках снаряди влучили по сільськогосподарським угіддям. Втрат і руйнувань не зафіксовано", - зазначили в ОК "Південь".
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от ссуки, сволочі