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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Армія РФ намагалася провести штурмові дії в Херсонській області, - ОК "Південь"

рф

Російські окупанти спробували провести штурмові дії в напрямку селища Лозове у Херсонській області. Намагання ворога успіху не мали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

Загарбники також завдали 5 авіаційних ударів по позиціях ЗСУ на лінії зіткнення. Внаслідок цих атак противника жоден український військовий не постраждав.

"З важкої ствольної артилерії 152-го калібру ворог обстріляв Кошове та Новогригорівське вздовж адмінмежі Херсонської та Дніпропетровської областей. В обох випадках снаряди влучили по сільськогосподарським угіддям. Втрат і руйнувань не зафіксовано", - зазначили в ОК "Південь".

Також читайте: За добу на Херсонщині знищили три бази та три склади російських окупантів, - речник Одеської ОВА Братчук

Автор: 

армія рф (17842) Херсонська область (5884)


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Дыркин штурмовик поскакал в атаку? ))) это тебе не славянск 2014 когда наши в крассовках воевали)
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14.08.2022 07:31 Відповісти
...вам в сраку....
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14.08.2022 07:33 Відповісти
У наказі Зєлі про наступ на Півдні (більше місяця назад) мова точно йшла про наступ саме українських військ?
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14.08.2022 07:50 Відповісти
И шо не так? Чел, в конце то концов, - хозяин своего слова, захотел - дал, захотел - забрал обратно... А по-большому счету, и он не отнекивается, шо он никому ничего не должен.
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14.08.2022 08:35 Відповісти
авіаудари завдають, ти бач
от ссуки, сволочі
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14.08.2022 08:29 Відповісти
Вибачте, як таке можливо, щоб від такої кількості ударів "ніхто не постраждав"?
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14.08.2022 08:55 Відповісти
Так про пару ховрахiв i iжакiв тут тобi писати нiхто не буде..I слава Богу ,що еред кацапiв багато косоглазих i косоруких..
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14.08.2022 09:22 Відповісти
 
 