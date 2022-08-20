Трофейну російську техніку виставили на Хрещатику. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На Хрещатику розставили знищену під час повномасштабного вторгнення в Україну техніку російських окупантів.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
На головній вулиці столиці виставлені танки, бронетранспортери, самохідні артилерійські установки і важка вогнеметна система "Солнцепек".
Автор відео - Олег Богачук
Автор фото - Наталія Шаромова
Топ коментарі
+50 Ольга Грибанова
показати весь коментар20.08.2022 15:05 Відповісти Посилання
+39 Dima L
показати весь коментар20.08.2022 15:06 Відповісти Посилання
+37 Alex Dev #442192
показати весь коментар20.08.2022 15:06 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зерно гутно! *)
Смерть рашикам!
Уже под Михайловским была одна свалка кацапской техники - зачем еще одна на Хрещатике?
а це - свалка кацапського лайна на головній вулиці країни
...там одного разу, навіть державну думу знесли.
І дівчата завжди плутаються, де їм здибанку призначено - біля Консерваторії, чи Філармонії?
Доводиться побігати - хоч там й недалеко, найсправді ... *)
.... у орків лише техніка доїхала
Они по вам "Искандерами" пробросят, чтобы вы, заодно, и "Искандеры" выставили....
Киев - прифронтовой город: не до выставок сейчас.
Смерть врагам!
https://t.me/generalsvr Генерал СВР
Forwarded from https://t.me/generalsvr2/251 GeneralSVR(reserv)
Суббота 20.08.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 48745 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 19 августа это 13494 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 26 августа. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 2366 убитыми и пропавшими безвести.