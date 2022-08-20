Український воїн, лейтенант, командир взводу, кандидат наук, доцент Львівського університету Михайло Гамкало загинув на Миколаївщині. ФОТО
У Миколаївській області загинув старший лейтенант, командир взводу Михайло Гамкало.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав Зенон Гамкало.
Він зазначив: "18 серпня 2022 р. у бою с. Благодатне, Миколаївської обл., в результаті важких поранень, отриманих під час ворожого артилерійського та мінометного обстрілів, загинув старший лейтенант, командир взводу Михайло Гамкало. До мобілізації працював на кафедрі туризму географічного ф-ту ЛНУ ім. І. Франка канд.географічних наук, доцент. У Львові залишилися без чоловіка дружина - Ольга Карпінська і без батька син Остап (15 р) і донечка Марічка (8 років)!
"Він завше самостійно вибирав свій шлях у Житті як і йти воювати з клятими московитами. Ти, наша Гордість. Вічна пам'ять", - підкреслив він.
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Из дневника французского посла в Российской Империи Мориса Палеолога, апрель 1916 года.
Понад сто років минуло - але слова французького амбасадора тільки стали ще актуальнішими. Цивілізація веде війну проти дикунства. І втрачає Людей, а не орків.
Вічна Слава Герою!