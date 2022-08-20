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Український воїн, лейтенант, командир взводу, кандидат наук, доцент Львівського університету Михайло Гамкало загинув на Миколаївщині. ФОТО

У Миколаївській області загинув старший лейтенант, командир взводу Михайло Гамкало.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав Зенон Гамкало. 

Він зазначив: "18 серпня 2022 р. у бою с. Благодатне, Миколаївської обл., в результаті важких поранень, отриманих під час ворожого артилерійського та мінометного обстрілів, загинув старший лейтенант, командир взводу Михайло Гамкало. До мобілізації працював на кафедрі туризму географічного ф-ту ЛНУ ім. І. Франка канд.географічних наук, доцент. У Львові залишилися без чоловіка дружина - Ольга Карпінська і без батька син Остап (15 р) і донечка Марічка (8 років)!

"Він завше самостійно вибирав свій шлях у Житті як і йти воювати з клятими московитами. Ти, наша Гордість. Вічна пам'ять", - підкреслив він.  

Український воїн, лейтенант, командир взводу, кандидат наук, доцент Львівського університету Михайло Гамкало загинув на Миколаївщині 01

Автор: 

Миколаївська область (2304) смерть (6787)


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Топ коментарі
+50
Світла та вічна пам'ять……Спочивай з миром, Михайло…..
Родині та близьким співчуття.
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20.08.2022 22:29 Відповісти
+47
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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20.08.2022 22:24 Відповісти
+29
Вічна Слава Герою!
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20.08.2022 22:30 Відповісти
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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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20.08.2022 22:24 Відповісти
Світла та вічна пам'ять……Спочивай з миром, Михайло…..
Родині та близьким співчуття.
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20.08.2022 22:29 Відповісти
Вічна Слава Герою!
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20.08.2022 22:30 Відповісти
Ще одне полум'яне серце перестало битися…, ще одна доля обірвалася передчасно…, діти залишись сиротами…
**** війна….
Дякую тобі, Герою!Спочивай з миром…
Все буде Україна.
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20.08.2022 22:37 Відповісти
Співчуття родині та близькім ГЕРОЯ. Слава Україні! Смерть рашистам!!!
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20.08.2022 22:38 Відповісти

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20.08.2022 23:00 Відповісти
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20.08.2022 23:06 Відповісти
Вічна Слава Герою!
Боже, бережи Україну та її захисників,
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20.08.2022 23:23 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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20.08.2022 23:53 Відповісти
Низький уклін Герою . Поклав своє життя за Україну. Повинен був жити. Багато гине ,Боже мій скільки гине людей . Світла вічнапам`ять всім
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21.08.2022 05:51 Відповісти
"По культурному развитию французы и русские стоят не на одном уровне. Россия одна из самых отсталых стран в свете: из 180 миллионов жителей 150 миллионов неграмотных. Сравните с этой невежественной и бессознательной массой нашу армию: все наши солдаты с образованием; в первых рядах бьются молодые силы, проявившие себя в искусстве, в науке, люди талантливые и утонченные - это сливки и цвет человечества. С этой точки зрения наши потери чувствительнее русских потерь."

Из дневника французского посла в Российской Империи Мориса Палеолога, апрель 1916 года.

Понад сто років минуло - але слова французького амбасадора тільки стали ще актуальнішими. Цивілізація веде війну проти дикунства. І втрачає Людей, а не орків.

Вічна Слава Герою!
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21.08.2022 07:41 Відповісти
Світла Пам'ять Герою України!
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21.08.2022 09:01 Відповісти
 
 