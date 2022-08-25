УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4048 відвідувачів онлайн
Новини Фото Декомунізація
13 511 58

У Ризі демонтували пам’ятник радянським воїнам-визволителям. ВIДЕО

У столиці Латвії Ризі демонтували радянський пам’ятник воїнам-визволителям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Латвія зносить один із символів радянської окупації в Ризі. Закриваємо ще одну болючу сторінку історії та шукаємо кращого майбутнього", - написав на Twitter прем'єр-міністр Едгарс Рінкевічс.

У Ризі демонтували пам’ятник радянським воїнам-визволителям 01
У Ризі демонтували пам’ятник радянським воїнам-визволителям 02
У Ризі демонтували пам’ятник радянським воїнам-визволителям 03

За даними журналістів, підготовчі роботи до знесення пам'ятника почалися ще кілька днів тому — тоді біля нього зібралося близько 50 протестувальників, яких поліції вдалося розігнати протягом години. Усього затримали сімох демонстрантів.

А от сьогодні знесли й центральну стелу пам'ятника радянським солдатам.

Також дивіться: Радянську зірку демонтували на меморіальному комплексі "Вічна Слава" у Луцьку. ФОТО

Автор: 

Латвія (1347) пам’ятник (928) Рига (58) декомунізація (556)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+71
Странные какие то вызволители. Пришли незваными, оккупировали, устроили кровавый террор, потом сбежали, вернулись типа "освободили" и остались аж до 1991 года.
КАЦАПЫ, запомните, - освободитель это тот, кто приходит, освобождает и уходит. В противно случае он не освободитель, он ОККУПАНТ!
показати весь коментар
25.08.2022 21:10
+42
С 24 февраля м ы все убедились ,как КАЦАПЫ УМЕЮТ ОСВОБОЖДАТЬ ‼️ОТ ЖИЗНИ И ИМУЩЕСТВА ,ВСЕ ВИДЕЛИ ГЕНОЦИД ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА И ТЕРРОР в Мариуполе ,Херсоне Буче,Ирпене , Бородянке
показати весь коментар
25.08.2022 21:27
+34
Тайвань передал Украине 800 беспилотников Revolver 860

https://charter97.org/ru/news/2022/8/25/512850/

показати весь коментар
25.08.2022 21:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тайвань передал Украине 800 беспилотников Revolver 860

https://charter97.org/ru/news/2022/8/25/512850/

показати весь коментар
25.08.2022 21:09 Відповісти
Странные какие то вызволители. Пришли незваными, оккупировали, устроили кровавый террор, потом сбежали, вернулись типа "освободили" и остались аж до 1991 года.
КАЦАПЫ, запомните, - освободитель это тот, кто приходит, освобождает и уходит. В противно случае он не освободитель, он ОККУПАНТ!
показати весь коментар
25.08.2022 21:10 Відповісти
С 24 февраля м ы все убедились ,как КАЦАПЫ УМЕЮТ ОСВОБОЖДАТЬ ‼️ОТ ЖИЗНИ И ИМУЩЕСТВА ,ВСЕ ВИДЕЛИ ГЕНОЦИД ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА И ТЕРРОР в Мариуполе ,Херсоне Буче,Ирпене , Бородянке
показати весь коментар
25.08.2022 21:27 Відповісти
Да , да , а в 1918 ? 1921 ? 1932/33 ? 1939 ? 1941 ? 1944? Не в счёт ?

Беда ваша в том , что память отсутствует совсем .

Когда у народа есть память , он помнит кто враг , а кто друг .
показати весь коментар
25.08.2022 21:38 Відповісти
Не в счет, тому, що роССійські фашисти показали своє справжнє обличчя, напавши на Україну, руйнуючи і знищуючи все на своєму шляху. "денацифікація, це знищення нації українців, нації, якій півтори тисячі років, яка породила моськовію, яка її цивілізувала і зміцнила на свою голову.
показати весь коментар
25.08.2022 21:43 Відповісти
"не в залік" тому що особисто тобі в тік-тоці та в інстаграмчику не бомбили фоточками голодоморів 32/33 та 45/47 років чи не показували мародерки та руйнуваннь, спричинених "червоною армією" на теренах України в 1918 році?!?

Як же ви, зелєпупіки, кумарите... Вам здається, що найстрашніше - це оце, про що прямо зараз вам з екрана смартфона показують. А правда в тому, що цього разу в України - просто винятково сприятлива ситуація з черговою загарбницькою війною кацапів проти України, що рівень втрат в України (відносно) - чи не найменший за останні 300 років, а рівень допомоги - надзвичайно високий - ніколи в України не було такого рівня допомоги.

Начхати нам повинно бути на кацапів - це робота ЗСУ і вони з цим впораються найкраще. Нам, в тилу, треба не кацапами опіклуватись, а боротися з ненажерами та корупціонерами - тоді і ЗСУ буде легше. Для цього саме зараз час і великі можливості!
показати весь коментар
26.08.2022 14:18 Відповісти
Крас-сиво ушёл карандаш !
Давайте, воины, валите с пляжа.
показати весь коментар
25.08.2022 21:11 Відповісти
Краса...
показати весь коментар
25.08.2022 21:13 Відповісти
историческое видео, красиво то как
показати весь коментар
25.08.2022 21:14 Відповісти
Визволителі це коли визволили в пішли, а коли одна чума змінила іншу то явно не визволення...
показати весь коментар
25.08.2022 21:19 Відповісти
Окупантам, не визволителям!
показати весь коментар
25.08.2022 21:19 Відповісти
Краса! От би і в Києві колись окупансько-імперська "Родіна-*****" так гепнулась!
показати весь коментар
25.08.2022 21:22 Відповісти
Треба тільки офіційно дозволити розібрати її на металобрухт, а бажаючих буде достатньо.
показати весь коментар
25.08.2022 22:50 Відповісти
А кто-нибудь из киевлян помнит еще, как сей статУй называли во время ее строительства???

КЛЁПАНАЯ МАТЬ
показати весь коментар
27.08.2022 07:11 Відповісти
НАКОНЕЦ ТО рашистским выродкам негде будет шабаш устраивать! А ПОМЯНУТЬ ПАМЯТЬ погибших можно на любом кладбище, но там, печалька, шашлыки и пляски запрещены под сруSSкий "рок".
показати весь коментар
25.08.2022 21:26 Відповісти
"роSSийский рок", потому что какое относение к Руси имеют бурято-татаро-угро-карело-пермяко-мордвино-калмыко-башкиро-удмурто... и т.д национальности/этносы, кроме того, что приняли самоназвание в виде прилагательного "русские"? Было московское царство (минуя княжество, так как было лишь уделом Владимиро/Суздальского), папанька будущего российского императора из рода Романовых-Кошкиных-Гамбило/Кобыла в 1649 году издал "Соборное уложение мосговского государства". И кабы в 1654 Русины-Украинцы не решили присоединится к царству московскому, то Russia бы не было.
Для начала пусть "руZZкие" переведут народную сказку "Колобок" с украинского на российский (так до сих пор называется их язык в украинском языке). \Типа, -"Кол в боку"? или "Круглый бок", если дословно с украинского переводить.
Умиляет, когда кацапы говорят, что слово "коло" означало круг в старо/древне-русском. Значит сами признают, что Украина-Русь🇺🇦
показати весь коментар
25.08.2022 22:32 Відповісти
в 1654 ніхто не приєднувався до москалів. рекомендую ознайомитись з фактами. по ********* то було договір про наміри і в тих намірах не було приєднання, а взаєморозуміння і взаємодопомога. так хотілося гетьманським. Самого оригінального документу на зараз немає або невідомо де знаходиться.
показати весь коментар
26.08.2022 14:22 Відповісти
Рекомендую використовувати логіку, а не чеплятись до слів. Якщо оригіналу нема, то з яким фактом можна ознайомитись. По суті є якісь заперечення?
показати весь коментар
26.08.2022 21:18 Відповісти
...є заперечення. бо коли до правди домішують відверту брехню або маніпуляцію, то "вся бочка меду з ложкою гімна буде гімном". логіка зрозуміла?
Тому рекомендую менше тут включати менторство. тут люди читають і пишуть, які прожили, побачили, знають багато і є фахівцями у відповідних галузях знань.
показати весь коментар
26.08.2022 22:36 Відповісти
А навіщо маніпулювати і демагогію разводити, якщо нема заперечень по-суті? Свою "ложку гімна" пхати під приводом, що хтось щось прожив і щось знає, може кожен довбур, якій немає фактів, але бреше гучніше ніж якійсь його "ментор", що залишив йому психологічну проблему в хворій голові і мариться без якогось приводу.
Конкретно по-фактам з доказами, що хворому демагогу не сподобалось, він може написати, окрім факту, що він не може щось надати, тому що воно не існує? Що, кацапи мають відношення до Русі? Це - брехня і мніпуляція? Ти не дЕРьМАК часом, бо точно не Richard?
показати весь коментар
27.08.2022 15:29 Відповісти
я так бачу, що ти замість того, щоб зрозуміти свою помилку і виправитися, преш буром, як дурний бугай. І ярликів навішав цілий віз і образ накидав як типовий москаль. Тому я так зрозумів, що ти звичайний недоучка зарозумілий рагуль. А з такими немає про що говорити.
показати весь коментар
28.08.2022 20:20 Відповісти
https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01003542090?page=11&rotate=0&theme=white
показати весь коментар
25.08.2022 22:41 Відповісти
https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01003544889?page=2&rotate=0&theme=white
показати весь коментар
25.08.2022 23:05 Відповісти
Замена коричневой чумы на красную может называться освобождением только в голове психически больного...
показати весь коментар
25.08.2022 21:33 Відповісти
Напевне не "визволителі", а загарбники, як в Україні.
показати весь коментар
25.08.2022 21:39 Відповісти
Боже, як красиво! Латвійцям велика пошана!
показати весь коментар
25.08.2022 21:39 Відповісти
Красота. Поди в Риге и Лепепае массовые выходы ваты в окна
показати весь коментар
25.08.2022 22:00 Відповісти
В Украине осталось очень много таких свечек с совковым бекграундом.Их рано или поздно тоже нужно будет сносить.
показати весь коментар
25.08.2022 22:14 Відповісти
Что характерно, в отличие от массовых беспорядков и мародёрства, которое рашисты устроили в 2007 году в Таллинне - тихо и спокойно, слышны на видео только крики на ЛАТЫШСКОМ "Повторить!" Так бы падал бы и падал... А почему всё так тихо?

1) Отрезвление по поводу "руSSкого мира" у большой части русскоязычных после нападения рашистов на Украину.
2) Нет ТИТУШЕК и провокаторов из паРаши, так как граница практически закрыта, а сроки за поддержку фашизма РФ до 5-7 лет.
3) Партия "РуSSкий Союз Латвии", как настоящие представители первой древнейшей, бесплатно цирковые представления в обмен на отсидку не дают. ***** им сказало, денег (больше) нет, но вы держитесь! Все деньги потрачены на ракеты убивающие мирных жителей Украины.

И вуаля. Город стал куда чище и наконец то парк Победы" получит своё изначальное значение - парк был так назван в честь победы над войсками Бермондта!
показати весь коментар
25.08.2022 22:14 Відповісти
какое отношение к Руси/русскому имеют бурято-татаро-угро-карело-пермяко-мордвино-калмыко-башкиро-удмурто... и т.д национальности/этносы, кроме того, что приняли самоназвание в виде прилагательного "русские"? Было московское царство (минуя княжество, так как было лишь уделом Владимиро/Суздальского), папанька будущего российского императора из рода Романовых-Кошкиных-Гамбило/Кобыла в 1649 году издал "Соборное уложение мосговского государства". И кабы в 1654 Русины-Украинцы не решили присоединится к царству московскому, то Russia бы не было.
Для начала пусть "руZZкие" переведут народную сказку "Колобок" с украинского на российский (так до сих пор называется их язык в украинском языке). \Типа, -"Кол в боку"? или "Круглый бок", если дословно с украинского переводить.
Умиляет, когда кацапы говорят, что слово "коло" означало круг в старо/древне-русском. Значит сами признают, что Украина-Русь
показати весь коментар
25.08.2022 22:35 Відповісти
https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01003544889?page=2&rotate=0&theme=white
показати весь коментар
25.08.2022 22:43 Відповісти
Смердюча Катюша пішла на юх. Бо який мир може принести таке бидло. Час показав, що гірше цих потвор нікого не має на цбому світі.
показати весь коментар
25.08.2022 22:24 Відповісти
Зачем культурным людям память об оккупантах.
показати весь коментар
25.08.2022 22:25 Відповісти
феноменально!! польза 2 в одному, і фашистський "пам,ятник" знесли, і з десяток кацапів зкопитятся від інфаркту....
показати весь коментар
25.08.2022 22:32 Відповісти
Чи можна говорити про того, хто врятув дівчину від гвалтівника, а потім згвалтував її сам рятівником. Так і з радянським визволенням!
показати весь коментар
25.08.2022 22:37 Відповісти
росія кінчається там, де Пуйло отримує в ї6лo.
показати весь коментар
25.08.2022 22:46 Відповісти
А ще гарно написали на "памятнику" дату 1941-1945. Явно ж вони "ашвабаділі" ще в 1939 році і чомусь цього соромляться?
показати весь коментар
25.08.2022 22:48 Відповісти
Ох як запалае в русні!
показати весь коментар
25.08.2022 22:52 Відповісти
Рижская стела подхватила челлендж от белгородской вышки и херсонских опор ЛЭП.
Следующий...
показати весь коментар
25.08.2022 23:21 Відповісти
"только водный пыл пошёль". надо не останавливаться на памятниках. надеюсь скоро весь мир услышит "Балтия свободна от освободителей!"
показати весь коментар
25.08.2022 23:57 Відповісти
vo vsem etom e odna pikantna detalj pa mimo etovo 80m fala tam bili esho i bronzovije statuetki.....tak vot....oni okazalis NEbronzovimi a pokritimi bronzoi kacapi na sobstvennih pametnikah uzhe 1986 vse svorovali
показати весь коментар
26.08.2022 01:03 Відповісти
В той час, коли в Латвії зносять пам'ятники епохи срср, у нас все ще стоять арка "дружби народів" та "батьківщина мати"
показати весь коментар
26.08.2022 01:49 Відповісти
Бо ненаша влада має надію що цю роботу виконають патріоти з волонтерами. То може варто почати збір коштів?
показати весь коментар
26.08.2022 09:26 Відповісти
Вот щас особенно у ватных подгорело.
показати весь коментар
26.08.2022 02:06 Відповісти
В інфо-війні це надпотужний заряд, підірвавший машину рашистської пропаганди. Красива картинка така ж небезпечна , як і залп "Хаймерсів".
показати весь коментар
26.08.2022 08:32 Відповісти
Это результат цветочной войны которые устроили жители с властями. Если вкратце пейзане несут цветы на эти памятники которые власти убирают на следующий день, а потом они снова появляются. У чиновников просто не выдержали нервы.
показати весь коментар
26.08.2022 08:42 Відповісти
Перенаправте, хай несуть до вас.
показати весь коментар
26.08.2022 09:24 Відповісти
Так обвалиться московія.
показати весь коментар
26.08.2022 09:23 Відповісти
Пора уже Латвии со своими ватопитеками разобраться. Чтобы опять не "освободили"
показати весь коментар
26.08.2022 09:38 Відповісти
Рашистские рабы, не знающие, что такое свобода, не могут никого освободить в принципе. США освободили Японию и Ю.Корею. А московия "освободила" - Сев.Корею. Результаты налицо...
показати весь коментар
26.08.2022 09:49 Відповісти
Ну, Японию не то шоп освобождал кто-то. Миллионы воинов готовы были добровольно мешать "освобождению" уже на японских островах - на Окинаве неплохо так дали по рылу окку, ой, освободителям.
но факт шо не аннексировал никто ничего как параша и совок
показати весь коментар
26.08.2022 09:55 Відповісти
чудака что "забыл" в названии этой срани про кавычки хорошо бы освободить от половины квартиры(вторую половину - засрать) и одной руки(вторую - сломать) и назвать это братской помощью. Или может это - насилие? Так и этот уродливый как и все совковое, "памятник" - это напоминание про варваров, убийц и насильников. Подумаешь, выслали за пару месяцев каждого десятого в садистские лагеря для рабов - асфабадитили, ДА???
показати весь коментар
26.08.2022 09:53 Відповісти
"Одуренний витвір мистецтва"москалів - соц. реалізм у дії. Своїми діями із знищення колод руського миру Рижани отримають величезне надбання, , та відчуття Свободи. А ще треба Рижанам оголосити війну "ждунам"
Україна не встигла та й її у свій час не зрозуміли .
показати весь коментар
27.08.2022 21:08 Відповісти
Какие-то странные (или ипанутые) Асвабадители, пришли на год раньше и задержались на 50 лет.
показати весь коментар
27.08.2022 21:37 Відповісти
 
 