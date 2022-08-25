У Ризі демонтували пам’ятник радянським воїнам-визволителям. ВIДЕО

У столиці Латвії Ризі демонтували радянський пам’ятник воїнам-визволителям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Латвія зносить один із символів радянської окупації в Ризі. Закриваємо ще одну болючу сторінку історії та шукаємо кращого майбутнього", - написав на Twitter прем'єр-міністр Едгарс Рінкевічс.







За даними журналістів, підготовчі роботи до знесення пам'ятника почалися ще кілька днів тому — тоді біля нього зібралося близько 50 протестувальників, яких поліції вдалося розігнати протягом години. Усього затримали сімох демонстрантів.



А от сьогодні знесли й центральну стелу пам'ятника радянським солдатам.

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