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Тайвань передав Україні 800 дронів-бомбардувальників Revolver 860, – Bild. ФОТО
За даними Bild, Тайвань передав Україні 800 дронів-бомбардувальників ближнього радіуса дії Revolver 860.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланнням на ЛІГА.
Дрон здатний нести до восьми мінометних зарядів та за командою скидати їх один за одним. Дальність дії цього БПЛА становить близько 20 км, цю відстань у разі повного завантаження він долає за 40 хвилин.
Інформація про можливість постачання Україні партії Revolver 860 вперше з'явилась у медіа кілька днів тому, її офіційних підтверджень немає.
Топ коментарі
+78 Red_Sky_On
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+61 Bird Jackdaw
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США и Япония школьники в этом деле..а Китай ваше дяревня Простоквашино.. с дядей Федором и почтальоном Печкиным... и тиливизором в плесени и паутине...
https://www.bild.de/video/clip/video/waffe-wie-aus-endzeit-film-ukraine-hat-800-granaten-drohnen-made-in-taiwan-81112410.bild.html
назва "Revolver", бо міни знаходяться в пристрої, який нагадує барабан кольта
доречи дрони - це розхідний матеріал. нечасто дрон, піднятий у небо з ранку, доживає до вечора.
а обще не погана штука цей дрон
https://dronesvision.com