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Тайвань передав Україні 800 дронів-бомбардувальників Revolver 860, – Bild. ФОТО

За даними Bild, Тайвань передав Україні 800 дронів-бомбардувальників ближнього радіуса дії Revolver 860.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланнням на ЛІГА.

Тайвань передав Україні 800 дронів-бомбардувальників Revolver 860, – Bild 01

Дрон здатний нести до восьми мінометних зарядів та за командою скидати їх один за одним. Дальність дії цього БПЛА становить близько 20 км, цю відстань у разі повного завантаження він долає за 40 хвилин.

Інформація про можливість постачання Україні партії Revolver 860 вперше з'явилась у медіа кілька днів тому, її офіційних підтверджень немає.

Також читайте: Армія США готує контракт на поставку далекобійних дронів Switchblade для України, - Пентагон

Автор: 

безпілотник (4158) Тайвань (180) дрони (4699)


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Топ коментарі
+78
Гарнесенькі іграшки! Дяка Тайваню!
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25.08.2022 23:20
+61
Справжній Китай!
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25.08.2022 23:20
+59
Маленька країна з Великими яйцями

Респект і уважуха
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25.08.2022 23:21
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https://mezha.media/2022/08/23/dronesvision-revolver-860/
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26.08.2022 06:26 Відповісти
Тайвань самые передовые технологии в микроэлектронике и АйТи технологии...
США и Япония школьники в этом деле..а Китай ваше дяревня Простоквашино.. с дядей Федором и почтальоном Печкиным... и тиливизором в плесени и паутине...
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26.08.2022 06:41 Відповісти
Ну на рахунок Японії і США це ви погарячкували.В Тайваня тільки є потужні технології але не на стільки...А в іншому все правильно.)
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26.08.2022 13:34 Відповісти
Тайвань має уявлення про те ,що в черзі він наступний. Якщо ми ззіл'ємось --- велика Чіна ковтне острів. Прославляй тоді до скону пратівного Сі. Така собі перспективка.
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26.08.2022 08:22 Відповісти
Тут треба відмітити, що джерело достатньо сумнівне, а саме - Бильд на русском
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26.08.2022 08:52 Відповісти
на німецькій сторінці в оригіналі написано теж саме:
https://www.bild.de/video/clip/video/waffe-wie-aus-endzeit-film-ukraine-hat-800-granaten-drohnen-made-in-taiwan-81112410.bild.html
назва "Revolver", бо міни знаходяться в пристрої, який нагадує барабан кольта
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26.08.2022 14:50 Відповісти
Думаю, що німці трохи прибрехали, разів в 10-20. Аби самим нічого не давати, брешуть електорату, що в Україні повно зброї.
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26.08.2022 08:57 Відповісти
Bild - желтая пресса, так что не факт. Жаль Гонконг совсем отошел к материковому Китаю.
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26.08.2022 09:17 Відповісти
Путя і Лукашенка - табе пязда
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26.08.2022 11:31 Відповісти
..пзда москалям, якщо хто не пойнЯв
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26.08.2022 09:18 Відповісти
Щиро дякуємо.
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26.08.2022 09:53 Відповісти
щомісяця хтось передає нам дрони тисячами, а на передовій їх немає, волонтери бігають набувають, А ДЕ Ж ВОНИ?! над банківською літають?
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26.08.2022 10:48 Відповісти
прямо таки тисячами? рахуєш?
доречи дрони - це розхідний матеріал. нечасто дрон, піднятий у небо з ранку, доживає до вечора.
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26.08.2022 11:06 Відповісти
так рахую, це на асфальті не було кому рахувати, а тепер увесь світ винен, що в Україні нема чим воювати.
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26.08.2022 12:01 Відповісти
Чого волаєш? ПМС? Нічого світ не винен. В кого мізків вистачає - той допомагає. В кого, як в тебе, не вистачає - той волає, або голосує за блазня, вірніше спочатку голосує, а потім волає.
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26.08.2022 12:45 Відповісти
сандеро, ти мені нагадуєш пса якого зняли з ланцюга і він тепер не знає на кого гавкати, визначся чи заткнись
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26.08.2022 13:32 Відповісти
Боєць ІПсО? Але тупенький.
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27.08.2022 10:44 Відповісти
ось і рахуй собі тихенько, сидячи далеко за кордоном, а тут скулити не потрібно. без тебе якось обійдуться, та без твого смердіння.
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26.08.2022 12:48 Відповісти
це від тебе зеленою пліснявою тхне, як від бабломойського.
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26.08.2022 13:30 Відповісти
В кетаї 7 взаємонезрозумілих діалектів,фактично мов,з яких хакка рідна мова півдня!
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26.08.2022 11:10 Відповісти
тепер треба собирать гроші на міни щоб були в тостатній кількості
а обще не погана штука цей дрон
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26.08.2022 11:26 Відповісти
Фейк! Заходимо на сайт Drones vision!
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26.08.2022 11:39 Відповісти
Украина может поставить на эти дроны двигатели по мощнее??? нужно модернизировать, чтобы скорость была больше и заряд больше и дальность увеличить.
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26.08.2022 11:41 Відповісти
А ещё можно на Запорожец движок от Мерседеса поставить, разогнать его и смотреть как после сотни начнут колёса отлетать.
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26.08.2022 12:05 Відповісти
після сотні - ні, а після двох - точно
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29.08.2022 22:19 Відповісти
Revolver 860 - военный дрон с боевым ротором, предназначенный для атаки наземных войск противника путем сброса минометов. Его оптимальная конструкция оружейного отсека обеспечивает установку до восьми комплектов 60-мм минометов, другие калибры могут обсуждаться для индивидуальной сборки по требованию.

https://dronesvision.com
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26.08.2022 12:00 Відповісти
На жаль, це занадто гарні новини. Bild - це помийка, "жовта преса"
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26.08.2022 12:26 Відповісти
Дякуем Тайваню за помiч!Нехай сраний Китай зубы зломить об ваш гарний острiв!Доки китайози не полізуть ***** кацапню и забирати свій Сибір та Далекій Вихід,нема їм пошани!!!Ганьба Китаю,бо сере всунути куй в дупу Кацапстану!
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26.08.2022 22:46 Відповісти
Цікаво, цих дронів ми ьак і не побачили...
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08.02.2023 22:15 Відповісти
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