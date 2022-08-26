У ботанічному саду імені Гришка відбудеться волонтерський день на честь загиблого захисника України Семена Обломея. ФОТО
У суботу, 27 серпня, в Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка відбудеться волонтерський день на честь загиблого воїна Семена Обломея, який загинув 21 червня, захищаючи від російських окупантів Сєверодонецьк.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у благодійному фонді Peli can live.
"Друзі, в суботу, 27 серпня, в нас буде дуже особливий волонтерський день в Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України. Він присвячений нашому дорогому колезі Семену Обломею - Воїну Світла, який віддав своє життя за Україну.
Ми висадимо сіянець Ґінкго білоба, який Семен виростив з насіння та за яким згодом доглядала його дружина Віра. І звісно будемо добудовувати блоки поливу на ялинах", - йдеться у дописі.
Семен був студентом 3-го курсу ННІ лісового і садово-паркового господарства і його колеги впевнені, що хлопець міг стати найкращим арбористом України.
"Ти відчував дерева. На твою світлу пам’ять ми посадимо твоє улюблене дерево ґінкго, під кроною якого будемо збиратися та мріяти, і будемо продовжувати будувати країну, в якій ти б хотів жити", - зазначають друзі Семена.
Захід розпочнеться об 11:00 біля центрального входу в Ботсад.
Нагадаємо, Герой загинув 21 червня від авіаудару, захищаючи Сєверодонецьк, перед цим вивів свою групу в безпечне місце.
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