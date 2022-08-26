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Новини Фото Війна
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У ботанічному саду імені Гришка відбудеться волонтерський день на честь загиблого захисника України Семена Обломея. ФОТО

У суботу, 27 серпня, в Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка відбудеться волонтерський день на честь загиблого воїна Семена Обломея, який загинув 21 червня, захищаючи від російських окупантів Сєверодонецьк.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у благодійному фонді Peli can live.

"Друзі, в суботу, 27 серпня, в нас буде дуже особливий волонтерський день в Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України. Він присвячений нашому дорогому колезі Семену Обломею - Воїну Світла, який віддав своє життя за Україну.

Ми висадимо сіянець Ґінкго білоба, який Семен виростив з насіння та за яким згодом доглядала його дружина Віра. І звісно будемо добудовувати блоки поливу на ялинах", - йдеться у дописі.

У ботанічному саду імені Гришка відбудеться волонтерський день на честь загиблого захисника України Семена Обломея 01

Семен був студентом 3-го курсу ННІ лісового і садово-паркового господарства і його колеги впевнені, що хлопець міг стати найкращим арбористом України.

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"Ти відчував дерева. На твою світлу пам’ять ми посадимо твоє улюблене дерево ґінкго, під кроною якого будемо збиратися та мріяти, і будемо продовжувати будувати країну, в якій ти б хотів жити", - зазначають друзі Семена.

Захід розпочнеться об 11:00 біля центрального входу в Ботсад.

Нагадаємо, Герой загинув 21 червня від авіаудару, захищаючи Сєверодонецьк, перед цим вивів свою групу в безпечне місце.

Київ (19463) пам’ять (1186) герой (200)


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ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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26.08.2022 15:43 Відповісти
Горішки від ginkgo biloba зміцнюють пам'ять.
Світла пам'ять світлій людині...
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26.08.2022 15:52 Відповісти
Світла пам'ять світлій і дуже красивому Герою Украіни 😪😪😪
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26.08.2022 18:40 Відповісти
 
 