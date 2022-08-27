Війська РФ завдали ракетного удару по Нікополю: зачепило адмінбудівлю й багатоповерхівки, - облрада. ФОТОрепортаж
Російські війська у суботу завдали ракетного удару по Нікополю Дніпропетровської області.
Про це розповів голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ.
"По Нікополю сьогодні завдали ракетного удару.
Окупанти випустили дві ракети "земля-повітря". Зачепило адмінбудівлю, дві багатоповерхівки. Окрім цього, сталася пожежа на відкритій території.
Внаслідок обстрілу постраждалих немає.
Також зі ствольної артилерії ворог вдарив по Марганецькій громаді. Люди не постраждали. Є пошкодження двох десятків будівель та лінії електропередач.
Маємо хороші новини: в Томаківській громаді сьогодні наші військові збили безпілотник росіян. Ще одна пташка доліталася, бо, як кажуть у нас в Україні, – нічого шастать і розвідувати. Дякую нашим силам ППО за роботу!
У Криворізькому районі окупанти вдарили по прикордонним територіям Зеленодольської та Апостолівської громад. Без жертв, без руйнувань.
В інших районах Дніпропетровщини ворожих атак не зафіксовано", - розповів він.
Будь ласка, зачекайте...
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Притула - министр обороны?
моя родня, когда едет в отмытую ими чью-то брошенную хату, забиваемую на ночь такими же как они знакомыми-незнакомцами, все это видят своими глазами (и палатки в огородах и машины возле хат с людьми)..
но самое страшное теперь в Никополе, наравне с обстрелами... суки-мародеры...
твари, которых надо стрелять на месте!!!
так она ещё в 2013 году рассказывала , что кацапские пенсионеры массово скупали там квартиры. «Сидят на лавочках , семечки плюют и ПОНОСЯТ УКРАИНУ» - ее слова . Прошло почти 10 лет.