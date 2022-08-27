Війська РФ завдали ракетного удару по Нікополю: зачепило адмінбудівлю й багатоповерхівки, - облрада. ФОТОрепортаж

Російські війська у суботу завдали ракетного удару по Нікополю Дніпропетровської області.

Про це розповів голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ.

"По Нікополю сьогодні завдали ракетного удару.



Окупанти випустили дві ракети "земля-повітря". Зачепило адмінбудівлю, дві багатоповерхівки. Окрім цього, сталася пожежа на відкритій території.



Внаслідок обстрілу постраждалих немає.



Також зі ствольної артилерії ворог вдарив по Марганецькій громаді. Люди не постраждали. Є пошкодження двох десятків будівель та лінії електропередач.

Маємо хороші новини: в Томаківській громаді сьогодні наші військові збили безпілотник росіян. Ще одна пташка доліталася, бо, як кажуть у нас в Україні, – нічого шастать і розвідувати. Дякую нашим силам ППО за роботу!



У Криворізькому районі окупанти вдарили по прикордонним територіям Зеленодольської та Апостолівської громад. Без жертв, без руйнувань.



В інших районах Дніпропетровщини ворожих атак не зафіксовано", - розповів він.



