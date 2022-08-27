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Новини Фото Війна
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Війська РФ завдали ракетного удару по Нікополю: зачепило адмінбудівлю й багатоповерхівки, - облрада. ФОТОрепортаж

Російські війська у суботу завдали ракетного удару по Нікополю Дніпропетровської області.

Про це розповів голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ.

"По Нікополю сьогодні завдали ракетного удару.

Окупанти випустили дві ракети "земля-повітря". Зачепило адмінбудівлю, дві багатоповерхівки. Окрім цього, сталася пожежа на відкритій території.

Внаслідок обстрілу постраждалих немає.

Також зі ствольної артилерії ворог вдарив по Марганецькій громаді. Люди не постраждали. Є пошкодження двох десятків будівель та лінії електропередач.

Маємо хороші новини: в Томаківській громаді сьогодні наші військові збили безпілотник росіян. Ще одна пташка доліталася, бо, як кажуть у нас в Україні, – нічого шастать і розвідувати. Дякую нашим силам ППО за роботу!

У Криворізькому районі окупанти вдарили по прикордонним територіям Зеленодольської та Апостолівської громад. Без жертв, без руйнувань.

В інших районах Дніпропетровщини ворожих атак не зафіксовано", - розповів він.

Війська РФ завдали ракетного удару по Нікополю: зачепило адмінбудівлю й багатоповерхівки, - облрада 01
Війська РФ завдали ракетного удару по Нікополю: зачепило адмінбудівлю й багатоповерхівки, - облрада 02

Автор: 

обстріл (28449) Нікополь (1189)


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Топ коментарі
+8
Це ж треба було владі так ганебно профукати оборону ЗАЕС, щоб зараз там сиділа рашинська сволота і руйнувала безбожно хати і будинки українців, вбивала їх, а взамін нічого не отримувала.
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27.08.2022 21:00
+8
бідне нажахане маленьке місто...2/3 городян вже поїхали...хто куди... хто у села, в покинуті хати, хто в поле в палатку...хто світ за очі...
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27.08.2022 21:12
+5
возможно...
но самое страшное теперь в Никополе, наравне с обстрелами... суки-мародеры...
твари, которых надо стрелять на месте!!!
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28.08.2022 10:27
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тільки навпаки - ракети "повітря-земля". з гвінтокрила
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27.08.2022 20:59 Відповісти
Це ж треба було владі так ганебно профукати оборону ЗАЕС, щоб зараз там сиділа рашинська сволота і руйнувала безбожно хати і будинки українців, вбивала їх, а взамін нічого не отримувала.
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27.08.2022 21:00 Відповісти
Навпаки, влада успішно успішно передала під контроль рашистів Енергодар і ЗАЕС, які не мали створеної оборони, окрім нацгвардії на станції зі стрілецькою зброєю.
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27.08.2022 21:27 Відповісти
А чого Притула нічого не публікує?
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27.08.2022 21:01 Відповісти
що він має публікувати?
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27.08.2022 21:10 Відповісти
Подивилися на маркетингові знімки кримського мосту з новини про придбання супутника - і фатить.
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27.08.2022 21:27 Відповісти
А разве Притула теперь на контроле спутника?
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27.08.2022 21:16 Відповісти
Спутник Planet показал разрушения Антоновского моста. А спутник Притула показал ***
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27.08.2022 21:25 Відповісти
то він тобі дорогу вказує
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27.08.2022 21:28 Відповісти
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/suputnik-iceye-sergiy-pritula-rozkriv-podrobici-ugodi-50264371.html

Компанія ICEYE надасть Міноборони України повний доступ до всіх можливостей одного з своїх супутників, який перебуває на орбіті у цьому регіоні. Також Україна отримає доступ до сузір'я супутників SAR.(c)

Притула - министр обороны?
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27.08.2022 21:30 Відповісти
бідне нажахане маленьке місто...2/3 городян вже поїхали...хто куди... хто у села, в покинуті хати, хто в поле в палатку...хто світ за очі...
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27.08.2022 21:12 Відповісти
Вася, не говори про поле и палатки. Тссс...
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27.08.2022 22:39 Відповісти
почему?
моя родня, когда едет в отмытую ими чью-то брошенную хату, забиваемую на ночь такими же как они знакомыми-незнакомцами, все это видят своими глазами (и палатки в огородах и машины возле хат с людьми)..
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28.08.2022 09:27 Відповісти
Почему? Потому что как узнают, что люди разъезжаются ночевать в другие места (я знаю, в какие), то начнут лупить и по ним. Там все села пустеют к ночи...
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28.08.2022 10:21 Відповісти
возможно...
но самое страшное теперь в Никополе, наравне с обстрелами... суки-мародеры...
твари, которых надо стрелять на месте!!!
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28.08.2022 10:27 Відповісти
У меня есть классная штукатур , хорошо работает . Она из Никополя. Там у неё квартира.

так она ещё в 2013 году рассказывала , что кацапские пенсионеры массово скупали там квартиры. «Сидят на лавочках , семечки плюют и ПОНОСЯТ УКРАИНУ» - ее слова . Прошло почти 10 лет.
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28.08.2022 13:29 Відповісти
помню еще время (до войны 2014) когда пол Никополя мотались в мацкву торговать помидорами (весь пригород тогда был в отапливаемых теплицах) и Вы удивитесь - молосольными и квашенными огурцами)))) их выгребали ведрами ))))
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28.08.2022 13:33 Відповісти
 
 