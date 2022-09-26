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Добудова "зелених" електростанцій допоможе забезпечити Україну електроенергією, - Центр економічного відновлення

Добудова незавершених об’єктів "зеленої" генерації може зіграти значну роль в забезпечені України електроенергією.

Про це йдеться в повідомленні Центру Економічного Відновлення (ЦЕВ), інформує Цензор.НЕТ.

"Вітрова генерація може відігравати значну роль як в забезпеченні електрикою власних потреб, так і в здійсненні експорту чистої енергії в ЄС. Для цього необхідно забезпечити добудову вітрових станцій, що були заплановані до запуску у 2022 році, але завадила війна", - йдеться в ньому.

За оцінкою ЦЕВ, з запланованих 600 МВт, сьогодні можуть бути добудовані принаймні 300 МВт, але для цього необхідно продовжити для таких проєктів умови pre-PPA. В ЦЕВ підкреслили, що відновлювані джерела енергії, які довгий час вважалися тягарем для енергосистеми, тепер виявилися опорою ЄС в умовах шантажу з боку Росії, а вітрова енергетика стає надійним джерелом енергії навіть у жорстких погодних умовах.

Нагадаємо, інвестори у відновлювану енергетику України підтримали розроблений Міністерством енергетики законопроєкт, який дозволяє за 2 роки добудувати розпочаті проєкти зеленої енергетики.

Також читайте: Інвестори просять "Укренерго" підтримати добудову заморожених через війну "зелених" електростанцій у найближчі 2 роки

Добудова зелених електростанцій допоможе забезпечити Україну електроенергією, - Центр економічного відновлення 01

Також 2 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси. Він підкреслив, що Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню.

Автор: 

енергетика (2594) альтернативна енергетика (847) Зелений тариф (420)


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Топ коментарі
+4
Громадяни депутати і бандити, він же рудий.
Якби ви були спражніми патріотами України,
то у воєнний час не пхали свого носа у держбюджет.
***** - ******
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26.09.2022 14:45
+3
До цього часу були збитковими і вимагали з держбюджету великі компенсації,а тепер що,стали прибутковими,чи будуть дальше пиляти бюджет,я думаю,швидше з бюджету
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26.09.2022 14:50
+3
Нахіба? У нас же надлишок електроенергії і ми просимо квоти на експорт. Чи дорогу "зелену" залишим собі, а дешеву атомну на експорт?
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26.09.2022 15:24
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Украине нужно строить много АЭС, чтобы обеспечить себя дешевым электричеством, чтобы перевести страну на электроотопление дешевое, воду обогревать электричеством, запустить компании производящие электроплиты и газовые плиты отправить вслед за русским кораблем, и еще и продавать электроэнергию на экспорт в ЕС и зарабатывать! Нужно строить очень много АЭС последних поколений!!!
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26.09.2022 14:29 Відповісти
ну-ну, строительство современных АЭС это годы и десятки миллиардов долларов
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26.09.2022 15:58 Відповісти
У нас абсолютно достаточно електроенергии даже можем продавать Ублюдки мошенники зеленной генерации -- идут за руцким кораблем
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26.09.2022 17:41 Відповісти
Громадяни депутати і бандити, він же рудий.
Якби ви були спражніми патріотами України,
то у воєнний час не пхали свого носа у держбюджет.
***** - ******
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26.09.2022 14:45 Відповісти
До цього часу були збитковими і вимагали з держбюджету великі компенсації,а тепер що,стали прибутковими,чи будуть дальше пиляти бюджет,я думаю,швидше з бюджету
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26.09.2022 14:50 Відповісти
А ще ця тема вже усіх дістала.
Як у кацапії нас хочуть нас зазомбувать.
Кожен день на цензорі плаче рудий нещасний "гудок"
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26.09.2022 15:00 Відповісти
Вони ніколи не були збитковими, це Вам в голову цю брехню вбили слуги коломойського, арахамій і Володі, які намагалися заробляти гроші на російському вугіллі і білоруській атомній енергетиці. Чим замінити таку велику кількість електроенергії, які виробляють "сонячні" і "вітрові" електростанції і головне навіщо, коли всі відмовляються від всього російського? Не задовольняє вас "зелений тариф"? Продавайте в ЄС, там все набагато дорожче і вони взалюбки візьмуть, а собі залишайте те, що подишевше. Тільки питання, а що тут подишевше? АЕС? Там сама велика на 6 енергоблоків в окупації? ТЕС? Так вугілля російське антрацит дуже дороге і воно російське.
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26.09.2022 22:01 Відповісти
Це може статися тільки у випадку надприбутку для Боневтіка-дерьмака, плісняви, їх ляльководів, інакше- ніяк.
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26.09.2022 15:04 Відповісти
Де вони їх будуть добудовувати? ВЕСки і СЕСки в основному на півдні країни, а південь окуповано або йдуть бойові дії. І вся ця "зеленка" вигідна тільки її власникам, бо її держава закуповує набагато дорожче, ніж продає населенню. Найдешевша атомна і її вистачало і нам і на продаж.
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26.09.2022 15:10 Відповісти
Треба будувати зелени електростанції в країні. В країнах ЄС частка зеленої енергетики 10% ми маемо тільки 4.
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26.09.2022 15:20 Відповісти
Нахіба? У нас же надлишок електроенергії і ми просимо квоти на експорт. Чи дорогу "зелену" залишим собі, а дешеву атомну на експорт?
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26.09.2022 15:24 Відповісти
Так рудий і задумав з мафією
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26.09.2022 15:30 Відповісти
Чистої води маніпуляція! Зелені інвестори і надалі хочуть фінансувати свою дорогу електроенергію (біля 0.15€) з і так дефіцитного держбюджету України і ще у військовий час! Плюс до того для компенсації піків потужності треба поряд будувати ТЕС! В Україні ще залишились патріоти?...
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26.09.2022 15:53 Відповісти
Розкажіть пане на якій сировині працюють ТЕС? Гугл на це питання дає відповідь, що теплова електростанція (ТЕС), електростанція, в якій первинна енергія має хімічну форму і вивільняється шляхом спалювання вугілля, рідкого палива чи газу; А в кого Україна купує вугілля марки антрацит? Цим Ви можете дати самі собі відповідь, якої країни Ви патрпіот.
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26.09.2022 22:06 Відповісти
Цензор продався ахмєтову. Роками долбит про цю тему. Вже всі вкурсі цього лайна. Огидно
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26.09.2022 16:47 Відповісти
Відповім і Саші Попову, що крім Ахметова "зелену енергетику" в Україні добувають різні іноземні компанії, найбільше серед них є китайські. Один канадієць втікав з Нікополя, коли його киданули Беня і Володя з бородатими інвест нянями, що зняв модулі, залишивши все, переїхав в ЄС, хоча за його інвестиції ручався Сам. А ще Саша Попов має знати, що більше 45 тисяч простих українців самі у себе вдома побудували "сонячні електростанції" і на 100% забезпечують себе електроенергією, а надлишки продають державі. Вироблена "зелена енергетика" економить величезні бюджетні кошти, які витрачаються на закупку антрацитного вугілля і газу для ТЕС і як правило це вугілля йде з росії, або окупованих нею територій за документами інших країн.
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26.09.2022 22:12 Відповісти
Ще будь-ласка напишіть що це за такий Центр Економічного Відновлення який лобіює інтереси бюджетних "кровосісів " у час коли йдеться про боротьбу за існування держави Україна
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26.09.2022 17:45 Відповісти
 
 