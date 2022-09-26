Залужний з’явився на обкладинці жовтневого випуску журналу Time. ФОТО
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний потрапив на обкладинку журналу Time.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт видання.
Номер називається "Всередині українського контрудару, який переломив хід війни".
"Залужний виявився тим військовим розумом, який був потрібний його країні. Його керівництво дозволило українським збройним силам швидко адаптуватися до ініціативи на полі бою проти росіян", - цитує Time генерала США Марка Міллі.
Топ коментарі
+69 Валерий Коломиец #502756
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+46 Vadym Tsyrkalyuk
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+46 Red_Sky_On
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Все, єрмакі з подоляками і арестовичами проклянуть…
Керівник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Офісу Президента України забезпечує діяльність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президента України . Відповідно до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%83_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83%C2%BB_(2015) Закону України «Про державну службу» керівник Офісу Президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України не є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C державним службовцем https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D1%83_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-1 [1] і підпорядковується безпосередньо Президентові України.
Шана нашим Генералам, Офіцерам та Солдатам!
Слава ЗСУ!
боневтику ж дали найнайлучшего ервея современноси??? ну? каламойша ж не удавил его пока)))))
А зелене думає, як відростило обскубану бороду, то стало схоже на мачо. Дурне не розуміє, що мужність в душі, а не в намальованому "іміджі"
Слава легендарним ЗСУ!!!
Слава ЗСУ 🇺🇦
RESPECT TIME
СЛАВА ЗСУ