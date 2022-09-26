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Залужний з’явився на обкладинці жовтневого випуску журналу Time. ФОТО

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний потрапив на обкладинку журналу Time.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт видання.

Номер називається "Всередині українського контрудару, який переломив хід війни".

"Залужний виявився тим військовим розумом, який був потрібний його країні. Його керівництво дозволило українським збройним силам швидко адаптуватися до ініціативи на полі бою проти росіян", - цитує Time генерала США Марка Міллі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський, Притула, Кличко та Залужний - лідери симпатій українців, - опитування КМІС та НДІ. ІНФОГРАФІКА

Залужний з’явився на обкладинці жовтневого випуску журналу Time 01

Автор: 

Залужний Валерій (724)


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Топ коментарі
+69
Наш Красавчик!!!
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26.09.2022 14:49
+46
щас зелоха жаба задавит и заведут дело...
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26.09.2022 14:50
+46
Це гарний знак! Повага пану генералу!
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26.09.2022 14:51
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Наш Красавчик!!!
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26.09.2022 14:49 Відповісти
Зачетно лизнул наркоману...
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26.09.2022 14:58 Відповісти
Да тут кишмя кишат подоляковские "поцтриоты" зеледента. Так что несьезжай на как бы сарказм.
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26.09.2022 15:10 Відповісти
ты промолчал-сошел бы, минимум, за понятливого...
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26.09.2022 15:40 Відповісти
А ты не писал бы здесь и не пошел бы за проплаченного, тролляка. У вас, троллячек все сразу за деньги вопрос. Казалось бы, почему?
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26.09.2022 19:24 Відповісти
Иди рот с мылом вымой. И зеленки выпей.
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27.09.2022 07:38 Відповісти
Ору))))
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26.09.2022 15:25 Відповісти
Заліково ти вляпався! Ти, а не бойовий генерал! До нього твоє гівно навідь не долетить, а ти вже втоп!
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26.09.2022 19:17 Відповісти
я боевой подполковник запаса, а ты, дерьмо проплаченное, даже не знаешь как снять компенсатор с АК-74...
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26.09.2022 19:27 Відповісти
Билет на квартал этому лизуну, вне очереди
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26.09.2022 15:07 Відповісти
Авжеж, упороті зебіли саме так його називають, бо для тупих це основний критерій оцінки.
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26.09.2022 15:20 Відповісти
Ти, сраний бот. Твій зеленський, дешеве лайно, таеке, як і ти. Чмошники.
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26.09.2022 15:30 Відповісти
Это точно. На рабссее что с лицом, что с интеллектом одна сплошная победа...
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26.09.2022 14:55 Відповісти
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26.09.2022 15:01 Відповісти
Водка и инцест делают вяликие чудеса в стране вяликих и вечны коленновставателей...
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26.09.2022 15:05 Відповісти
Что вы понимаете в кадровом вопросе?... Подчиненный не может быть умнее начальника. Поэтому интеллектуальная вершина этого индивидуума немножечко ниже чем у *****.
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26.09.2022 15:30 Відповісти
А Гуйшо? А как же Гуйшо? Там же інтєллєкт аж из ноздрей прьот.
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26.09.2022 17:07 Відповісти
a cej pojavilsia na oktiabrskoj obložke žurnala Krokodil, ne?
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28.09.2022 00:19 Відповісти
Чолов'яга !!!
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26.09.2022 14:59 Відповісти
Это фото для Зеленского, как красная тряпка для быка. Мстительный и завистливый, он сделает все, чтобы обосрать Залужного.
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26.09.2022 16:26 Відповісти
Шана та низький уклін!
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26.09.2022 14:50 Відповісти
Мало хто знає що Залужний командував обороною Дебальцево в 2015.
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26.09.2022 15:10 Відповісти
Прекрасна військова операція, з точки зору Пентагону.
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26.09.2022 18:12 Відповісти
щас зелоха жаба задавит и заведут дело...
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26.09.2022 14:50 Відповісти
Никак не выйдет. У Залужного слишком высокий рейтинг среди военных и в обществе, а также доверительные отношения с руководителями Пентагона.
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26.09.2022 14:55 Відповісти
поэтому и заведет что рейтинг высокий. дурак зелох за все берется смело...
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26.09.2022 15:00 Відповісти
Це не значить, що не спробують. Побачимо.
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26.09.2022 15:00 Відповісти
Яке ти чмо
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26.09.2022 15:23 Відповісти
Да на Пороха уже заводили... Как завели, так и разведут. Это же команда зеленых разводил.
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26.09.2022 15:31 Відповісти
Це гарний знак! Повага пану генералу!
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26.09.2022 14:51 Відповісти
НАШ ГЕНЕРАЛ
PS
Все, єрмакі з подоляками і арестовичами проклянуть…
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26.09.2022 14:51 Відповісти
НАШ ГЕТМАН!
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26.09.2022 15:45 Відповісти
Один з небагатьох, до кого є довіра !
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26.09.2022 14:52 Відповісти
Суворо дивиться на русню десь за кадром.
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26.09.2022 14:52 Відповісти
Мдя, вот тут конечно наши гавно-политики напряглись, особенно Ермак энд компани. Появился конкурент, который вынесет их всех в одну калитку, если конечно потом захочет нырнуть в наше политболото
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26.09.2022 14:53 Відповісти
Это явный сигнал дерьмацкой банде, шоб не трогали нгастоящего авторитета
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26.09.2022 14:54 Відповісти
Вот только дерьмак не политик... Он администратор, госслужащий, который управляет зеледентом в угоду кремлю.
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26.09.2022 15:45 Відповісти
Дєрьмак не є державним службовцем. Верховний завхоз - не держслужба

Керівник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Офісу Президента України забезпечує діяльність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президента України . Відповідно до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%83_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83%C2%BB_(2015) Закону України «Про державну службу» керівник Офісу Президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України не є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C державним службовцем https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D1%83_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-1 [1] і підпорядковується безпосередньо Президентові України.
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26.09.2022 16:25 Відповісти
И действительно. А этот факт как-то облегчает положение Украины? Это как Верховный Главнокомандующий даже без военной кафедры в институте.
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26.09.2022 16:40 Відповісти
Аж ніяк. Але я це до того, що для початку слідчих та процесуальних дій проти дєрьмака не треба залучати ДБР, а достатньо слідчих поліції. Хоча там теж дєрьмаковських вистачає....
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26.09.2022 16:47 Відповісти
Отож и оно. Для зеленой власти правовой статус своих это полная индульгенция на беспредел, но все-таки в межах их определенных рамок. Вот когда за эти рамки заходят, тогда на разговор к бородатой бабушке зеледента. Бабушка "держит" верховное правительство Украины, Депутанги поменьше стараются нахапать и нахамить побольше, чем этот бородатый кумир. И только Залужный, возглавляя ВСУ ипашит по целям с коэффициентом, который путлера заставил сделать сразу два противоречивых действия: и угрозу ЯО, и тут же всеобщую мобилизацию для отправки своих солдат в зону поражения этим ЯО...
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26.09.2022 17:03 Відповісти
Шана пану Генералу Залужному!
Шана нашим Генералам, Офіцерам та Солдатам!

Слава ЗСУ!
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26.09.2022 14:55 Відповісти
Ось яким має бути промоушн України !
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26.09.2022 14:55 Відповісти
Велика Повага Головнокомандувачу ЗСУ
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26.09.2022 14:56 Відповісти
счас в оп разразятся громЫ и полетят молнии.
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26.09.2022 15:00 Відповісти
у боневтіка буде істерика
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26.09.2022 15:02 Відповісти
та ну... хіба трошкі)))
боневтику ж дали найнайлучшего ервея современноси??? ну? каламойша ж не удавил его пока)))))
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26.09.2022 15:07 Відповісти
Боневтік також перший серед впливових евреїв
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26.09.2022 15:21 Відповісти
Без своєї посади він зовсім НІХТО. Бездарний акторишко та паяц.
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26.09.2022 17:49 Відповісти
Респект пану Генералу! Дай Боже успіхів
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26.09.2022 15:02 Відповісти
Хто пам'ятає гру DOOM. Там хлопака, схожий на Залужного, всяку нечисть теж знищував.

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26.09.2022 15:03 Відповісти
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26.09.2022 15:07 Відповісти
В процессе.....
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26.09.2022 15:10 Відповісти
Підтримую!!!
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26.09.2022 15:11 Відповісти
Супер!!! Яке мужнє обличчя! І головне навіть без бороди
А зелене думає, як відростило обскубану бороду, то стало схоже на мачо. Дурне не розуміє, що мужність в душі, а не в намальованому "іміджі"
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26.09.2022 15:12 Відповісти
Наш Залужний - наш скарб
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26.09.2022 15:13 Відповісти
ну, все - зараз Боневтіка і всю ОПу порве !!
Слава легендарним ЗСУ!!!
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26.09.2022 15:14 Відповісти
А хто профінансує портрет єрмака на туалетному папері?
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26.09.2022 15:26 Відповісти
Найкращий!!! Ось йому б премію За мужність!!!
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26.09.2022 15:26 Відповісти
Правильні посилання західній спільноті,бо там вже боневтіка до наполеона прирівнюють.Та як прославили мериканці так можуть при бажанні зе опустити і на дно .
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26.09.2022 15:28 Відповісти
Я в августе медаль от него получил.
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26.09.2022 15:29 Відповісти
Оберігати треба нашого ГОЛОВНОГО ВОЇНА від кацапів і головне від ОП.
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26.09.2022 15:29 Відповісти
Залужний, нє Зєля? Ішака від заздрощів як ховраха порве...
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26.09.2022 15:29 Відповісти
Журнал пропитан тестостероном
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26.09.2022 15:35 Відповісти
Його вигляд прямо натякає на напрямок руху для... 😎
Слава ЗСУ 🇺🇦
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26.09.2022 15:37 Відповісти
ГОРДИМСЯ ВСУ!
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26.09.2022 15:38 Відповісти
Повага і шана йому і як людині і як Генералу! Слава Україні!!!
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26.09.2022 15:45 Відповісти
Героям Слава !!!
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26.09.2022 15:47 Відповісти
Как Зеленский это переживет?
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26.09.2022 15:50 Відповісти
Було б добре щоб він це не пережив.
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26.09.2022 17:51 Відповісти
Ша, ребята, восхищаться молча, не писать лишнего, иначе уберут за не тот взгляд, как и многих до него. Слава и месть всегда рядом...
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26.09.2022 16:01 Відповісти
Честь Пане Генерал!
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26.09.2022 16:07 Відповісти
респект Головнокомандувачу
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26.09.2022 16:25 Відповісти
зараз на нього справу відкриють. За незаконну оборону обкладинки
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26.09.2022 16:29 Відповісти
Це натяк зейлу і його подільникам - «Залужного - не чіпати!»
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26.09.2022 16:43 Відповісти
Це відповідь на признання жидами зе найвпливовішим євреєм
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26.09.2022 16:56 Відповісти
То по вашому найвпливовіший єврей - Залужний?
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26.09.2022 18:14 Відповісти
Залужний--це найвпливовіший і найбільш шанований українець в Україні. Євреї мене не цікавлять.
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26.09.2022 19:41 Відповісти
Дуже круто!
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26.09.2022 17:20 Відповісти
Залужний для мене - Бог!

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26.09.2022 17:25 Відповісти
Клоун зараз в наркотичний запій піде, бо не його на обкладинку журналу помістили.
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26.09.2022 17:25 Відповісти
В Америці після війни наступним президентом після Трумена став Ейзензауер який під час війни був командуючим об'єднаних сил союзників в Європі. Так зробимо Залужного нашим президентом. Сподіваюсь що зелебобіки не зроблять чергової тупої виходки як в 19-му.
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26.09.2022 17:57 Відповісти
У Франції після тієї ж війни президентом став де Голь. Командуючий французькіми військами в еміграції. В СРСР знову ж таки Жуков майже став, але його Хрущов встиг присікти.
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26.09.2022 18:13 Відповісти
Слава ЗСУ! Героям Слава!!! Нехай щастить,пане генерале!!!!💙💛✌️💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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26.09.2022 18:22 Відповісти
Залужный красава! )))
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26.09.2022 18:50 Відповісти
ПОВАГА ЗАЛУЖНОМУ
RESPECT TIME
СЛАВА ЗСУ
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26.09.2022 19:18 Відповісти
Один головнокомандуючий вміє керувати військами, а інший говнокомандуючий вміє грати х*єм на роялі.
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26.09.2022 22:09 Відповісти
Уявляю, як зара в ОПі палає...
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27.09.2022 00:07 Відповісти
Кто этот мудрый человек, кто посоветовал Боневтику назначить Валерия командующим?
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27.09.2022 00:51 Відповісти
дерьмак с подляком и дьячком уже ушли в глухой запой...
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27.09.2022 07:46 Відповісти
Не сбежал, смог воевать тем что было против большего числа врагов. и ватники тоже признают Залужного хорошим полководцем. Отвоевали 500 км линии фронта. Это победа.
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27.09.2022 16:03 Відповісти
 
 