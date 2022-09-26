Залужний з’явився на обкладинці жовтневого випуску журналу Time. ФОТО

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний потрапив на обкладинку журналу Time.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт видання.

Номер називається "Всередині українського контрудару, який переломив хід війни".

"Залужний виявився тим військовим розумом, який був потрібний його країні. Його керівництво дозволило українським збройним силам швидко адаптуватися до ініціативи на полі бою проти росіян", - цитує Time генерала США Марка Міллі.

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