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"Фонд Добра та Любові" передав жителям Харківщини 50 тонн гуманітарної допомоги. ФОТО

МБО "Фонд Добра та Любові" передав жителям деокупованої Харківщини 50 тонн гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Фонд Добра та Любові передав жителям Харківщини 50 тонн гуманітарної допомоги 01

"Фонд Добра та Любові" один з перших приїхав у деокуповані населені пункти на Харківщині з гуманітарною місією. У Куп’янськ, Залиман, Оскол, Ізюм та інші населені пункти волонтери привезли продуктові набори, воду, засоби гігієни, медикаменти, одяг та спальні мішки.

З підобстрілів з Куп’янська було евакуйовано понад 100 людей.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ, "Фонд Добра та Любові" відправив у Харківську область 50 тонн гумдопомоги, охопивши жителів десятьох населених пунктів.

Фонд Добра та Любові передав жителям Харківщини 50 тонн гуманітарної допомоги 02
Фонд Добра та Любові передав жителям Харківщини 50 тонн гуманітарної допомоги 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Волонтери "Фонду Добра та Любові" евакуювали понад 100 жителів деокупованого Куп’янська. ФОТОрепортаж

Фонд Добра та Любові передав жителям Харківщини 50 тонн гуманітарної допомоги 04

Також волонтери за підтримки організації Christian Refugee Relief передали Інституту патології хребта та суглобів імені профессора М.І.Ситенка 5 нових інвалідних візків, 25 пар милиць та інші витратні медматеріали для реабілітації військових та постраждалих від воєнних дій.

У найбільш постраждалих районах Харкова продовжує працювати мобільна кухня від "Фонду Добра та Любові". Щодня більше 200 харків’ян отримують безкоштовні гарячі обіди.

Фонд Добра та Любові передав жителям Харківщини 50 тонн гуманітарної допомоги 05
Фонд Добра та Любові передав жителям Харківщини 50 тонн гуманітарної допомоги 06

Гуманітарні поїздки на Харківщину фонд проводить у співпраці з ГО "Звичайні люди".

Автор: 

Харківщина (6054) волонтери (1332) гуманітарна допомога (991)


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Кто есть владелец того фонда?

Интересно знать- Кто эти люди?

Это новый патриотический фонд
или
«старый» , который раньше «работал а метро», собирая деньги для больных детей...
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18.10.2022 18:44 Відповісти
перший раз чую, але номери на машинах цікаво побачити..
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18.10.2022 18:54 Відповісти
Якась незрозуміла тєма: з одного боку на машині банер міжнародного фонду, з іншого - якась тьотка. Так хто роздає гуманітарку: іноземці, чи ця тьотка підмазалась під іноземну гуманітарку? Хоча більше схоже, що почалася передвиборча агітація.
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18.10.2022 19:37 Відповісти
 
 