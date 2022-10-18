"Фонд Добра та Любові" передав жителям Харківщини 50 тонн гуманітарної допомоги. ФОТО
МБО "Фонд Добра та Любові" передав жителям деокупованої Харківщини 50 тонн гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Фонд Добра та Любові" один з перших приїхав у деокуповані населені пункти на Харківщині з гуманітарною місією. У Куп’янськ, Залиман, Оскол, Ізюм та інші населені пункти волонтери привезли продуктові набори, воду, засоби гігієни, медикаменти, одяг та спальні мішки.
З підобстрілів з Куп’янська було евакуйовано понад 100 людей.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ, "Фонд Добра та Любові" відправив у Харківську область 50 тонн гумдопомоги, охопивши жителів десятьох населених пунктів.
Також волонтери за підтримки організації Christian Refugee Relief передали Інституту патології хребта та суглобів імені профессора М.І.Ситенка 5 нових інвалідних візків, 25 пар милиць та інші витратні медматеріали для реабілітації військових та постраждалих від воєнних дій.
У найбільш постраждалих районах Харкова продовжує працювати мобільна кухня від "Фонду Добра та Любові". Щодня більше 200 харків’ян отримують безкоштовні гарячі обіди.
Гуманітарні поїздки на Харківщину фонд проводить у співпраці з ГО "Звичайні люди".
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