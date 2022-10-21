49 911 90
Унаслідок удару по переправі в Херсоні ліквідовано російського пропагандиста Клокова. ФОТО
В Херсоні внаслідок удару по переправі окупантів ліквідовано російського пропагандиста Олега Клокова.
Про це у телеграмі повідомив журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок удару по російській переправі в Херсоні загинув російський пропагандист, колишній співробітник Першого каналу та RT Олег Клоков. Він допомагав окупаційній адміністрації робити у Херсоні пропагандистський телеканал. А працював би вдома в Росії – був би живим і здоровим.
Не треба приходити до чужої країни з війною, це завжди погано закінчується", - написав він.
Топ коментарі
+97 олег иванов #434516
показати весь коментар21.10.2022 10:52
+78 Огусто
показати весь коментар21.10.2022 10:49
+59 irenka ko
показати весь коментар21.10.2022 10:51
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ну, покойтеся із миром!
я у ці справи не суюся
Была целая съемочная группа
А там схоже вся баржа того....немає її вже
Украинские войска выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне, информация по погибшим уточняется, заявили экстренные службы области
Рогов заявил, что в результате украинского удара по переправе в Херсоне погибли 3 человека, ранены еще 10
*****
https://t.me/BerezaJuice/22271 Борислав Береза
Тот случай, когда русня ****** и не краснеет. А кто же это ночью из гражданских пользуется переправой, если в Херсоне оккупанты ввели комендантский час и гражданским запрещено не только переправляться, но и на улице появляться? А? *******, давайте по новому, а то это вранье слишком очевидно. Нехер было пытаться технику с соддатней по переправе гнать. Теперь их больше нет. Как говорил Путин - они утонули.
Что с ******, русня?
*****
А.М.: свої втрати касапи зазвичай зменшують на порядок. Ну, і вночі вони не здатні порахувати, скільки їхніх орків втонуло, себто, "пропало без весті" зе їхньою термінологією.
Тобто, цей пропагандон був відряджений для брехні на телебаченні сепарів та колаборантів.
До мостів Херсона
І тепер ведуть сюжет
Про концерт Кобзона ... :scenic:
- Ну то й що з того, що у тебе нора глибша і рак вусатіший? Зате я самим Клоковим обідала! А його половина Росії знала!