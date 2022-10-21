Унаслідок удару по переправі в Херсоні ліквідовано російського пропагандиста Клокова. ФОТО

В Херсоні внаслідок удару по переправі окупантів ліквідовано російського пропагандиста Олега Клокова.

Про це у телеграмі повідомив журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок удару по російській переправі в Херсоні загинув російський пропагандист, колишній співробітник Першого каналу та RT Олег Клоков. Він допомагав окупаційній адміністрації робити у Херсоні пропагандистський телеканал. А працював би вдома в Росії – був би живим і здоровим.

Не треба приходити до чужої країни з війною, це завжди погано закінчується", - написав він.

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