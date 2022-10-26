Ракетний удар по Дніпру: пожежу на АЗС ліквідовано. ФОТО
Рятувальники Дніпра ліквідували пожежу на АЗС, яка виникла внаслідок ворожого обстрілу ввечері 25 жовтня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, пожежу було локалізовано на площі 300 м кв. а згодом ліквідовано. Внаслідок обстрілу загинуло двоє людей, кількість постраждалих уточнюється.
Від ДСНС залучалося 43 особи та 11 од. техніки.
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