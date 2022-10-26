Вечірній Київ у темряві. ФОТО

Український фотограф Владислав Мусієнко опублікував фото вечірнього Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Мусієнка.

На світлині зображено Київ у режимі максимальної економії електроенергії. Світло горить у деяких вікнах, втім вуличне освітлення відсутнє. Дорогу освітлюють ввімкнені фари автівок.

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