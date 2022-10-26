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Вечірній Київ у темряві. ФОТО

Український фотограф Владислав Мусієнко опублікував фото вечірнього Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Мусієнка.

На світлині зображено Київ у режимі максимальної економії електроенергії. Світло горить у деяких вікнах, втім вуличне освітлення відсутнє. Дорогу освітлюють ввімкнені фари автівок. 

Вечірній Київ у темряві 01

Також читайте: У Києві знову відбуваються стабілізаційні відключення світла

Автор: 

Київ (19469) електроенергія (6198)


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Топ коментарі
+34
Як тебе не любити,Києве мій. І в світлі і в сутінках, і в темряві. Тримайтесь і бережіть людей
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26.10.2022 10:19
+22
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26.10.2022 10:22
+9
Погано чи Добре то відключення світла. Бо кожне відключення світла - це + один козак або козачка. Маю надію що все буде добре!
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26.10.2022 10:31
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Як тебе не любити,Києве мій. І в світлі і в сутінках, і в темряві. Тримайтесь і бережіть людей
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26.10.2022 10:19 Відповісти
А що то за ілюмінація сяє вогнями?
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26.10.2022 10:21 Відповісти
Фари автівок
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26.10.2022 10:22 Відповісти
то все авто, крім вікон на передньому плані
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26.10.2022 10:23 Відповісти
Ну мабуть же автівки їздять... Чи ти думав шо жізнь Астанавілась?
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26.10.2022 10:23 Відповісти
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26.10.2022 10:22 Відповісти
Це довоєнна фотка. Автор писав що зробив її за кілька хвилин до включення освітлення.
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26.10.2022 10:36 Відповісти
Погано чи Добре то відключення світла. Бо кожне відключення світла - це + один козак або козачка. Маю надію що все буде добре!
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26.10.2022 10:31 Відповісти
Думаю,що темно,бо світло це ціль для мопедів
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26.10.2022 12:53 Відповісти
В Козятині темно було і до війни, і під час і ще 50 років після буде
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26.10.2022 12:55 Відповісти
Как по мне очень плохая идея с отключением уличного освещения. Особенно опасно на небольших улочках без освещения пешеходных переходов. До первой серьезной аварии со смертельным исходом. Экономия эл.энергии должна проводиться прежде всего на производственных преприятиях корректируя график работы, в госучереждениях переводя максимально на дистанционку, то же со школами. Лучше обогревать дома, а не и дома, и предприятия
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26.10.2022 12:56 Відповісти
Кто не даёт сделать все дела до наступления темноты ?
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26.10.2022 17:23 Відповісти
 
 