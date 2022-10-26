Окупанти обстріляли Оріхів та сусіднє село запальними боєприпасами, - Старух. ФОТО

Рашисти обстріляли Оріхів та село Преображенка у Запорізькій області.

Окупант застосував реактивні системи залпового вогню з запалювальними боєприпасами. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок атаки виникли пожежі в багатоповерховому будинку в центрі міста та приватних будинках навколо. Горіло шість квартир. Загальна площа пожежі була понад 400 кв м. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

"Вже відомо, що двоє людей загинули та одна поранена в селі Преображенка. Місто Оріхів та села навколо майже щодня зазнають ворожих атак. Ворог системно знищує населений пункт. Закликаємо жителів Оріхова евакуюватись в безпечні місця. Наразі така можливість є. За процес відповідає місцева влада, вона готова надати транспорт та прихисток", - зазначив очільник регіону.

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