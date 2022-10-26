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Окупанти обстріляли Оріхів та сусіднє село запальними боєприпасами, - Старух. ФОТО

Рашисти обстріляли Оріхів та село Преображенка у Запорізькій області.

Окупант застосував реактивні системи залпового вогню з запалювальними боєприпасами. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок атаки виникли пожежі в багатоповерховому будинку в центрі міста та приватних будинках навколо. Горіло шість квартир. Загальна площа пожежі була понад 400 кв м. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

"Вже відомо, що двоє людей загинули та одна поранена в селі Преображенка. Місто Оріхів та села навколо майже щодня зазнають ворожих атак. Ворог системно знищує населений пункт. Закликаємо жителів Оріхова евакуюватись в безпечні місця. Наразі така можливість є. За процес відповідає місцева влада, вона готова надати транспорт та прихисток", - зазначив очільник регіону.

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Окупанти обстріляли Оріхів та сусіднє село запальними боєприпасами, - Старух 01
Окупанти обстріляли Оріхів та сусіднє село запальними боєприпасами, - Старух 02

Автор: 

обстріл (28486) Запорізька область (3608) Старух Олександр (199)


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А не пора дати адекватну відповідь рашофашистам ? Чи наш "величний" дальше забороняє?
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26.10.2022 10:32 Відповісти
контр батарейными радарами и контр батарейными ракетами
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26.10.2022 11:07 Відповісти
Забороняє не зе-,а ермак .
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26.10.2022 10:38 Відповісти
когда их отгонят от запорожья **** ..великим кродиывныцтвом..****
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26.10.2022 11:06 Відповісти
 
 