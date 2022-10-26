Порошенко передав ЗСУ два комплекси безпілотників проєкту "Очі Арти". ФОТО

Петро Порошенко разом з волонтерами передав ЗСУ два комплекси безпілотників проєкту "Очі Арти" на базі БПЛА "Poseidon". Техніка пройшла офіційні випробування, а через кілька днів відбудеться випуск фахівців з управління цими комплексами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Ви бачите 6 великих "птахів", які сьогодні були представлені для передачі у війська. "Птахи" – круті, з удосконаленою системою захисту, функцією протидії засобам радіоелектронної боротьби, з покращеними програмними характеристиками. Додатково до цього – 4 станції управління безпілотними апаратами", – зауважив п’ятий Президент.







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"Сьогодні з 9:00 ранку комісія, уповноважена ЗСУ, проводила ретельні випробування кожного дрону. Перша позиція – здатність операторами на швидкий підйом, швидку атаку. Друга позиція – відстань на 50 км. А також висота, характеристики камери, тепловізора. Результат – блискучий. І третя позиція – це здатність утримувати від атак ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Наші "пташки" пройшли ці випробування на "відмінно", – розповів Порошенко.









Також повідомляється, що через декілька днів буде перший випуск школи пілотів у навчальному центрі, це вони проходили спеціальну програму. До управління безпілотниками будуть допущені ті, хто пройшов навчання, склав іспити.

"Чому така ретельна процедура? Тому що лише ці шість "пташок" коштують майже 26 мільйонів гривень. З яких половина, 13 мільйонів, це Фонд Порошенка, а половина – це ви", – пояснив лідер партії "ЄС".

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У серпні Петро Порошенко повідомив про великий контракт з виробниками безпілотників. Підрозділам десантно-штурмових військ вже передали три подібних комплекси. Кошти на БПЛА збирають волонтери ГО "Справа Громад", Фонд Порошенка традиційно подвоює зібрану суму.

Загалом з 24 лютого Фонд Порошенка, компанія "Рошен" та волонтери ГО "Справа громад" спрямували на підтримку ЗСУ більше 1 млрд 650 млн грн. За ці кошти було придбано: бронежилети, кевларові шоломи, зброю (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), автомобілі на потреби фронту, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, пічки-буржуйки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування (в тому числі велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст).