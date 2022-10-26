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Новини Фото Війна
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Порошенко передав ЗСУ два комплекси безпілотників проєкту "Очі Арти". ФОТО

Петро Порошенко разом з волонтерами передав ЗСУ два комплекси безпілотників проєкту "Очі Арти" на базі БПЛА "Poseidon". Техніка пройшла офіційні випробування, а через кілька днів відбудеться випуск фахівців з управління цими комплексами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко передав ЗСУ два комплекси безпілотників проєкту Очі Арти 01

"Ви бачите 6 великих "птахів", які сьогодні були представлені для передачі у війська. "Птахи" – круті, з удосконаленою системою захисту, функцією протидії засобам радіоелектронної боротьби, з покращеними програмними характеристиками. Додатково до цього – 4 станції управління безпілотними апаратами", – зауважив п’ятий Президент.

Порошенко передав ЗСУ два комплекси безпілотників проєкту Очі Арти 02
Порошенко передав ЗСУ два комплекси безпілотників проєкту Очі Арти 03
Порошенко передав ЗСУ два комплекси безпілотників проєкту Очі Арти 04

Також дивіться: Фонд Порошенка придбав для ЗСУ партію сучасних трейлерів для перевезення 60 тонних танків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Сьогодні з 9:00 ранку комісія, уповноважена ЗСУ, проводила ретельні випробування кожного дрону. Перша позиція – здатність операторами на швидкий підйом, швидку атаку. Друга позиція – відстань на 50 км. А також висота, характеристики камери, тепловізора. Результат – блискучий. І третя позиція – це здатність утримувати від атак ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Наші "пташки" пройшли ці випробування на "відмінно", – розповів Порошенко.

Порошенко передав ЗСУ два комплекси безпілотників проєкту Очі Арти 05
Порошенко передав ЗСУ два комплекси безпілотників проєкту Очі Арти 06
Порошенко передав ЗСУ два комплекси безпілотників проєкту Очі Арти 07
Порошенко передав ЗСУ два комплекси безпілотників проєкту Очі Арти 08

Також повідомляється, що через декілька днів буде перший випуск школи пілотів у навчальному центрі, це вони проходили спеціальну програму. До управління безпілотниками будуть допущені ті, хто пройшов навчання, склав іспити.

"Чому така ретельна процедура? Тому що лише ці шість "пташок" коштують майже 26 мільйонів гривень. З яких половина, 13 мільйонів, це Фонд Порошенка, а половина – це ви", – пояснив лідер партії "ЄС".

Також дивіться: Порошенко передав українським захисникам шість безпілотників "Очі Арти". ФОТО

Порошенко передав ЗСУ два комплекси безпілотників проєкту Очі Арти 09
Порошенко передав ЗСУ два комплекси безпілотників проєкту Очі Арти 10

У серпні Петро Порошенко повідомив про великий контракт з виробниками безпілотників. Підрозділам десантно-штурмових військ вже передали три подібних комплекси. Кошти на БПЛА збирають волонтери ГО "Справа Громад", Фонд Порошенка традиційно подвоює зібрану суму.

Загалом з 24 лютого Фонд Порошенка, компанія "Рошен" та волонтери ГО "Справа громад" спрямували на підтримку ЗСУ більше 1 млрд 650 млн грн. За ці кошти було придбано: бронежилети, кевларові шоломи, зброю (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), автомобілі на потреби фронту, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, пічки-буржуйки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування (в тому числі велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст).

Автор: 

безпілотник (4165) Порошенко Петро (15174)


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Топ коментарі
+71
От же барига ніяк невгамується, все заробляє на війні і заробляє...
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26.10.2022 21:06
+43
издевается над жабами и издевается ))))
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26.10.2022 21:08
+40
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26.10.2022 21:18
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На саме цікаве не потрапила, похрестили вже, решта ну так без куражу, без запалу , ''скукотень''
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27.10.2022 00:10 Відповісти
Це Порох так від'ємно краде !
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27.10.2022 00:20 Відповісти
тю... дивлячись на об'ємо потертого зеленим "державникам" підриває пердаки?
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27.10.2022 00:28 Відповісти
Птахи дійсно круті. Дякую, гетьмане!
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27.10.2022 01:08 Відповісти
Оце у зебілів підгорає в коментарях))))
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27.10.2022 09:07 Відповісти
Гнида смерюча! Гнійник! Падаль!
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27.10.2022 13:51 Відповісти
еко тебе плющить
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27.10.2022 13:55 Відповісти
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