Порошенко передал ВСУ два комплекса беспилотников проекта "Глаза Арты". ФОТО

Петр Порошенко вместе с волонтерами передал ВСУ два комплекса беспилотников проекта "Глаза Арты" на базе БПЛА "Poseidon". Техника прошла официальные испытания, а через несколько дней состоится выпуск специалистов по управлению этими комплексами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Вы видите 6 больших "птиц", которые сегодня были представлены для передачи в войска. "Птицы" – крутые, с усовершенствованной системой защиты, функцией противодействия средствам радиоэлектронной борьбы, с улучшенными программными характеристиками. "Дополнительно к этому – 4 станции управления беспилотными аппаратами", – отметил пятый президент.







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"Сегодня с 9:00 комиссия, уполномоченная ВСУ, проводила тщательные испытания каждого дрона. Первая позиция - способность операторами на быстрый подъем, быструю атаку. Вторая позиция - расстояние на 50 км. А также высота, характеристики камеры, тепловизора. Результат – блестящий. И третья позиция – это способность удерживать от атак вражеских средств радиоэлектронной борьбы. Наши "птички" прошли эти испытания на "отлично", – отметил Петр Порошенко.









Также сообщается, что через несколько дней будет первый выпуск школы пилотов в учебном центре, они проходили специальную программу. К управлению беспилотниками будут допущены прошедшие обучение, сдавшие экзамены.

"Почему такая тщательная процедура? Потому что только эти шесть "птичек" стоят почти 26 миллионов гривен. Из которых половина, 13 миллионов, это Фонд Порошенко, а половина – это вы", – пояснил лидер партии "ЕС".

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В августе Петр Порошенко сообщил о большом контракте с производителями беспилотников. Подразделениям десантно-штурмовых войск уже передали три подобных комплекса. Средства на БПЛА собирают волонтеры ОО "Справа Громад", Фонд Порошенко традиционно удваивает собранную сумму.

В целом с 24 февраля Фонд Порошенко, компания "Рошен" и волонтеры ОО "Справа Громад" направили в поддержку ВСУ более 1 млрд 650 млн грн. За эти средства были приобретены: бронежилеты, кевларовые шлемы, оружие (в том числе пулеметы, снайперское оборудование и прочее), автомобили на нужды фронта, тепловизоры, дроны, приборы ночного видения, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, печки-буржуйки, военная одежда, турникеты, натовские аптечки, системы очистки воды, средства для строительства фортификационных сооружений, горючее, продукты питания (в том числе большое количество зерна и продуктовые наборы как для военных, так и жителей освобожденных городов).