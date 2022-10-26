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Новости Фото Война
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Порошенко передал ВСУ два комплекса беспилотников проекта "Глаза Арты". ФОТО

Петр Порошенко вместе с волонтерами передал ВСУ два комплекса беспилотников проекта "Глаза Арты" на базе БПЛА "Poseidon". Техника прошла официальные испытания, а через несколько дней состоится выпуск специалистов по управлению этими комплексами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Порошенко передал ВСУ два комплекса беспилотников проекта Глаза Арты 01

"Вы видите 6 больших "птиц", которые сегодня были представлены для передачи в войска. "Птицы" – крутые, с усовершенствованной системой защиты, функцией противодействия средствам радиоэлектронной борьбы, с улучшенными программными характеристиками. "Дополнительно к этому – 4 станции управления беспилотными аппаратами", – отметил пятый президент.

Порошенко передал ВСУ два комплекса беспилотников проекта Глаза Арты 02
Порошенко передал ВСУ два комплекса беспилотников проекта Глаза Арты 03
Порошенко передал ВСУ два комплекса беспилотников проекта Глаза Арты 04

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"Сегодня с 9:00 комиссия, уполномоченная ВСУ, проводила тщательные испытания каждого дрона. Первая позиция - способность операторами на быстрый подъем, быструю атаку. Вторая позиция - расстояние на 50 км.  А также высота, характеристики камеры, тепловизора. Результат – блестящий. И третья позиция – это способность удерживать от атак вражеских средств радиоэлектронной борьбы. Наши "птички" прошли эти испытания на "отлично", – отметил Петр Порошенко.

Порошенко передал ВСУ два комплекса беспилотников проекта Глаза Арты 05
Порошенко передал ВСУ два комплекса беспилотников проекта Глаза Арты 06
Порошенко передал ВСУ два комплекса беспилотников проекта Глаза Арты 07
Порошенко передал ВСУ два комплекса беспилотников проекта Глаза Арты 08

Также сообщается, что через несколько дней будет первый выпуск школы пилотов в учебном центре, они проходили специальную программу. К управлению беспилотниками будут допущены прошедшие обучение, сдавшие экзамены.

"Почему такая тщательная процедура? Потому что только эти шесть "птичек" стоят почти 26 миллионов гривен. Из которых половина, 13 миллионов, это Фонд Порошенко, а половина – это вы", – пояснил лидер партии "ЕС".

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Порошенко передал ВСУ два комплекса беспилотников проекта Глаза Арты 09

Порошенко передал ВСУ два комплекса беспилотников проекта Глаза Арты 10

В августе Петр Порошенко сообщил о большом контракте с производителями беспилотников. Подразделениям десантно-штурмовых войск уже передали три подобных комплекса. Средства на БПЛА собирают волонтеры ОО "Справа Громад", Фонд Порошенко традиционно удваивает собранную сумму.

В целом с 24 февраля Фонд Порошенко, компания "Рошен" и волонтеры ОО "Справа Громад" направили в поддержку ВСУ более 1 млрд 650 млн грн. За эти средства были приобретены: бронежилеты, кевларовые шлемы, оружие (в том числе пулеметы, снайперское оборудование и прочее), автомобили на нужды фронта, тепловизоры, дроны, приборы ночного видения, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, печки-буржуйки, военная одежда, турникеты, натовские аптечки, системы очистки воды, средства для строительства фортификационных сооружений, горючее, продукты питания (в том числе большое количество зерна и продуктовые наборы как для военных, так и жителей освобожденных городов).

Автор: 

беспилотник (3601) Порошенко Петр (19602)


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Топ комментарии
+71
От же барига ніяк невгамується, все заробляє на війні і заробляє...
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26.10.2022 21:06
+43
издевается над жабами и издевается ))))
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26.10.2022 21:08
+40
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26.10.2022 21:18
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На саме цікаве не потрапила, похрестили вже, решта ну так без куражу, без запалу , ''скукотень''
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27.10.2022 00:10 Ответить
Це Порох так від'ємно краде !
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27.10.2022 00:20 Ответить
тю... дивлячись на об'ємо потертого зеленим "державникам" підриває пердаки?
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27.10.2022 00:28 Ответить
Птахи дійсно круті. Дякую, гетьмане!
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27.10.2022 01:08 Ответить
Оце у зебілів підгорає в коментарях))))
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27.10.2022 09:07 Ответить
Гнида смерюча! Гнійник! Падаль!
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27.10.2022 13:51 Ответить
еко тебе плющить
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27.10.2022 13:55 Ответить
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