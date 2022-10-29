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Двох експоліцейських з Вовчанська підозрюють у держзраді, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Двох експоліцейських з Вовчанська на Харківщині підозрюють у держзраді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора. 

За даними слідства, колишній поліцейський з логістики під час окупації Вовчанська перейшов на бік ворога. У квітні за пропозицією представників РФ обійняв посаду "старшини" у службі тилового забезпечення у незаконному правоохоронному органі. Він їздив разом з російськими військовими до тимчасово окупованого Луганська, де отримав форму, комп’ютерне обладнання і канцелярію для укріплення правоохоронної системи російського зразка.

"Його колега - колишній оперуповноважений - також перейшов на бік ворога. Він обійняв однойменну посаду та контролював "громадський порядок", аби окупанти спокійно почували себе в місті", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури двом колишнім правоохоронцям заочно повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

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Двох експоліцейських з Вовчанська підозрюють у держзраді, - Офіс генпрокурора 01
Двох експоліцейських з Вовчанська підозрюють у держзраді, - Офіс генпрокурора 02

Автор: 

Нацполіція (15198) Харківщина (6054) державна зрада (1690)


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Два чергові ублюдка...
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29.10.2022 10:26 Відповісти
70 тисяч дохлих кацапів, а тут ще тривожна ніч в Севастополі. Вдалої суботи всім! 😘
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29.10.2022 10:27 Відповісти
У ментів якась підвищена зрадливість.
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29.10.2022 10:33 Відповісти
Там переважна більшість така, серед пересічних. Бо в мєнти йшла ліміта рагульска, щоби грошей заробити по-легкому та бажаючі мати пістолет та ксіву. За статистикою, серед поліціянтів найбільше зрадників та колаборантів в порівнянні з іншими держустановами.
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29.10.2022 10:49 Відповісти
Робити я не хочу,
а красти я боюся,
поїду краще в Київ - в міліцію наймуся !
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29.10.2022 11:03 Відповісти
Обожемій!
Це знову нопперапон, японські демони без облич!
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29.10.2022 12:19 Відповісти
 
 