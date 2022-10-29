Двох експоліцейських з Вовчанська підозрюють у держзраді, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Двох експоліцейських з Вовчанська на Харківщині підозрюють у держзраді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, колишній поліцейський з логістики під час окупації Вовчанська перейшов на бік ворога. У квітні за пропозицією представників РФ обійняв посаду "старшини" у службі тилового забезпечення у незаконному правоохоронному органі. Він їздив разом з російськими військовими до тимчасово окупованого Луганська, де отримав форму, комп’ютерне обладнання і канцелярію для укріплення правоохоронної системи російського зразка.

"Його колега - колишній оперуповноважений - також перейшов на бік ворога. Він обійняв однойменну посаду та контролював "громадський порядок", аби окупанти спокійно почували себе в місті", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури двом колишнім правоохоронцям заочно повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

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