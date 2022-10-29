РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11268 посетителей онлайн
Новости Фото Война
1 827 6

Двух экс-полицейских из Волчанска подозревают в госизмене, - Офис генпрокурора. ФОТО

Двух экс-полицейских из Волчанска в Харьковской области подозревают в госизмене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, бывший полицейский по логистике во время оккупации Волчанска перешел на сторону врага. В апреле по предложению представителей РФ вступил в должность "старшины" в службе тылового обеспечения в незаконном правоохранительном органе. Он ездил вместе с российскими военными во временно оккупированный Луганск, где получил форму, компьютерное оборудование и канцелярию для укрепления правоохранительной системы российского образца.

"Его коллега - бывший оперуполномоченный - также перешел на сторону врага. Он занял одноименную должность и контролировал "общественный порядок", чтобы оккупанты спокойно чувствовали себя в городе", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры двум бывшим правоохранителям заочно уведомлено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Смотрите также: Десяти экс-полицейским из Волчанска, перешедшим на службу к оккупантам, сообщено о подозрении в госизмене, - ГБР. ФОТО

Двух экс-полицейских из Волчанска подозревают в госизмене, - Офис генпрокурора 01

Двух экс-полицейских из Волчанска подозревают в госизмене, - Офис генпрокурора 02

Автор: 

Нацполиция (16492) Харьковщина (5577) государственная измена (1544)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Два чергові ублюдка...
показать весь комментарий
29.10.2022 10:26 Ответить
70 тисяч дохлих кацапів, а тут ще тривожна ніч в Севастополі. Вдалої суботи всім! 😘
показать весь комментарий
29.10.2022 10:27 Ответить
У ментів якась підвищена зрадливість.
показать весь комментарий
29.10.2022 10:33 Ответить
Там переважна більшість така, серед пересічних. Бо в мєнти йшла ліміта рагульска, щоби грошей заробити по-легкому та бажаючі мати пістолет та ксіву. За статистикою, серед поліціянтів найбільше зрадників та колаборантів в порівнянні з іншими держустановами.
показать весь комментарий
29.10.2022 10:49 Ответить
Робити я не хочу,
а красти я боюся,
поїду краще в Київ - в міліцію наймуся !
показать весь комментарий
29.10.2022 11:03 Ответить
Обожемій!
Це знову нопперапон, японські демони без облич!
показать весь комментарий
29.10.2022 12:19 Ответить
 
 