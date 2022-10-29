Двух экс-полицейских из Волчанска подозревают в госизмене, - Офис генпрокурора. ФОТО

Двух экс-полицейских из Волчанска в Харьковской области подозревают в госизмене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, бывший полицейский по логистике во время оккупации Волчанска перешел на сторону врага. В апреле по предложению представителей РФ вступил в должность "старшины" в службе тылового обеспечения в незаконном правоохранительном органе. Он ездил вместе с российскими военными во временно оккупированный Луганск, где получил форму, компьютерное оборудование и канцелярию для укрепления правоохранительной системы российского образца.

"Его коллега - бывший оперуполномоченный - также перешел на сторону врага. Он занял одноименную должность и контролировал "общественный порядок", чтобы оккупанты спокойно чувствовали себя в городе", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры двум бывшим правоохранителям заочно уведомлено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

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