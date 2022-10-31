Авдіївка зазнала двох потужних артобстрілів, - ОВА. ФОТОрепортаж
Росіяни продовжують обстріли по всій лінії фронту від Курахівської до Лиманської громади.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на Волноваському напрямку - інтенсивні обстріли Вугледара та Павлівки, без постраждалих.
"На Донецькому напрямку 1 людина загинула у Курахівській громаді, 2 будинки пошкоджено у Первомайському Очеретинської громади. Вночі були поодинокі обстріли околиць Мар'їнської громади та Авдіївки, зранку Авдіївка зазнала 2 потужних артобстрілів - наслідки встановлюємо", - йдеться у повідомленні.
На Горлівському напрямку росіяни стріляли по околицях Торецької, Соледарської та Світлодарської громад. У Соледарі 1 людина загинула, 1 поранена - обставини з'ясовуємо.
"На Лисичанському напрямку не припиняються обстріли Торського і Зарічного в Лиманській громаді. Кількість жертв і руйнувань встановлюємо. Також серед ночі росіяни обстріляли Новотроїцьке Покровської громади, пошкодили 9 приватних будинків та сільгосппідприємство. На Донеччині давно не лишилося безпечних місць! Евакуюйтесь!", - резюмує очільник регіону.
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