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Авдіївка зазнала двох потужних артобстрілів, - ОВА. ФОТОрепортаж

Росіяни продовжують обстріли по всій лінії фронту від Курахівської до Лиманської громади.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Волноваському напрямку - інтенсивні обстріли Вугледара та Павлівки, без постраждалих.

"На Донецькому напрямку 1 людина загинула у Курахівській громаді, 2 будинки пошкоджено у Первомайському Очеретинської громади. Вночі були поодинокі обстріли околиць Мар'їнської громади та Авдіївки, зранку Авдіївка зазнала 2 потужних артобстрілів - наслідки встановлюємо", - йдеться у повідомленні.

На Горлівському напрямку росіяни стріляли по околицях Торецької, Соледарської та Світлодарської громад. У Соледарі 1 людина загинула, 1 поранена - обставини з'ясовуємо.

"На Лисичанському напрямку не припиняються обстріли Торського і Зарічного в Лиманській громаді. Кількість жертв і руйнувань встановлюємо. Також серед ночі росіяни обстріляли Новотроїцьке Покровської громади, пошкодили 9 приватних будинків та сільгосппідприємство. На Донеччині давно не лишилося безпечних місць! Евакуюйтесь!", - резюмує очільник регіону.

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Авдіївка зазнала двох потужних артобстрілів, - ОВА 01
Авдіївка зазнала двох потужних артобстрілів, - ОВА 02
Авдіївка зазнала двох потужних артобстрілів, - ОВА 03
Авдіївка зазнала двох потужних артобстрілів, - ОВА 04

Автор: 

армія рф (17419) обстріл (28546) Донецька область (8491) Кириленко Павло (907)


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