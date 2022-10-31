Рашисти за добу вбили 4 цивільних на Донеччині, - ОВА
Окупаційні війська РФ вбили 4 цивільних жителів на Донеччині.
Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"За 30 жовтня стало відомо про 4 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами, — у Бахмуті. Крім того, правоохоронці виявили тіло 1 цивільного, загиблого під час окупації, — у Святогірську.
Ще 2 людини за вчора отримали поранення.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться в повідомленні.
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показати весь коментар31.10.2022 08:34 Відповісти Мені подобається 0
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