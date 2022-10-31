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Рашисти за добу вбили 4 цивільних на Донеччині, - ОВА

донеччина

Окупаційні війська РФ вбили 4 цивільних жителів на Донеччині.

Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 30 жовтня стало відомо про 4 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами, — у Бахмуті. Крім того, правоохоронці виявили тіло 1 цивільного, загиблого під час окупації, — у Святогірську.

Ще 2 людини за вчора отримали поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться в повідомленні.

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Рашисти за добу вбили 4 цивільних на Донеччині, - ОВА 01

Автор: 

Донецька область (8475) Кириленко Павло (907)


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31.10.2022 08:34 Відповісти
 
 