Ворог завдав ракетного удару по Дружківці, - ОВА. ФОТОрепортаж

Вночі та вранці росіяни вели обстріли на ділянках фронту від Мар’їнки до Лимана на Донеччині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, серед ночі ворог завдав ракетного удару по Дружківці - влучив по території школи та приватних будинках. На щастя, минулося без жертв.

"Донецький напрямок. У Мар'їнській громаді гучно було в Мар'їнці, Красногорівці, Новомихайлівці і Катеринівці. В Авдіївці - поодинокі прильоти. В Очеретинській громаді 1 людина поранена у Первомайському", - інформує очільник регіону.

За його словами, на Горлівському напрямку у Торецьку пошкоджено 2 будинки. У Бахмуті поранено 2 людини, пошкоджено 4 багатоповерхівки, 4 приватні будинки та адмінбудівля. У Соледарській громаді зафіксовано обстріли Васюківки, Роздолівки, Парасковіївки та Бахмутського.

На Лисичанському напрямку у Лимані пошкоджено 2 будинки, тривають обстріли Торського і Зарічного. Сіверськ зазнав артобстрілів та авіаударів. Також під вогонь потрапили Серебрянка і Дронівка.

Також читайте: За добу окупанти вбили 5 мирних жителів Донеччини, виявлено тіла 5 цивільних, які загинули під час окупації, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

"Залишатися на Донеччині - небезпечно!" - зазначає Кириленко.









