Ворог завдав ракетного удару по Дружківці, - ОВА. ФОТОрепортаж
Вночі та вранці росіяни вели обстріли на ділянках фронту від Мар’їнки до Лимана на Донеччині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, серед ночі ворог завдав ракетного удару по Дружківці - влучив по території школи та приватних будинках. На щастя, минулося без жертв.
"Донецький напрямок. У Мар'їнській громаді гучно було в Мар'їнці, Красногорівці, Новомихайлівці і Катеринівці. В Авдіївці - поодинокі прильоти. В Очеретинській громаді 1 людина поранена у Первомайському", - інформує очільник регіону.
За його словами, на Горлівському напрямку у Торецьку пошкоджено 2 будинки. У Бахмуті поранено 2 людини, пошкоджено 4 багатоповерхівки, 4 приватні будинки та адмінбудівля. У Соледарській громаді зафіксовано обстріли Васюківки, Роздолівки, Парасковіївки та Бахмутського.
На Лисичанському напрямку у Лимані пошкоджено 2 будинки, тривають обстріли Торського і Зарічного. Сіверськ зазнав артобстрілів та авіаударів. Також під вогонь потрапили Серебрянка і Дронівка.
"Залишатися на Донеччині - небезпечно!" - зазначає Кириленко.
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