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Ворог завдав ракетного удару по Дружківці, - ОВА. ФОТОрепортаж

Вночі та вранці росіяни вели обстріли на ділянках фронту від Мар’їнки до Лимана на Донеччині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, серед ночі ворог завдав ракетного удару по Дружківці - влучив по території школи та приватних будинках. На щастя, минулося без жертв.

"Донецький напрямок. У Мар'їнській громаді гучно було в Мар'їнці, Красногорівці, Новомихайлівці і Катеринівці. В Авдіївці - поодинокі прильоти. В Очеретинській громаді 1 людина поранена у Первомайському", - інформує очільник регіону.

За його словами, на Горлівському напрямку у Торецьку пошкоджено 2 будинки. У Бахмуті поранено 2 людини, пошкоджено 4 багатоповерхівки, 4 приватні будинки та адмінбудівля. У Соледарській громаді зафіксовано обстріли Васюківки, Роздолівки, Парасковіївки та Бахмутського.

На Лисичанському напрямку у Лимані пошкоджено 2 будинки, тривають обстріли Торського і Зарічного. Сіверськ зазнав артобстрілів та авіаударів. Також під вогонь потрапили Серебрянка і Дронівка.

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"Залишатися на Донеччині - небезпечно!" - зазначає Кириленко.

Ворог завдав ракетного удару по Дружківці, - ОВА 01
Ворог завдав ракетного удару по Дружківці, - ОВА 02
Ворог завдав ракетного удару по Дружківці, - ОВА 03
Ворог завдав ракетного удару по Дружківці, - ОВА 04
Ворог завдав ракетного удару по Дружківці, - ОВА 05

Автор: 

обстріл (28700) Донецька область (8586) Лиман (230) Кириленко Павло (907)


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На частоті 10.460кгц з дружковкі кожен день "радіолюбітіли" облизують рашистів... оркі в атвєт присилають їм балванкі😄
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30.10.2022 11:16 Відповісти
 
 