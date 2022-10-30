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Враг нанес ракетный удар по Дружковке, - ОВА. ФОТОрепортаж

Ночью и утром россияне вели обстрелы на участках фронта от Марьинки до Лимана Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, ночью враг нанес ракетный удар по Дружковке - попал по территории школы и частным домам. К счастью, обошлось без жертв.

"Донецкое направление. В Марьинской громаде было громко  в Марьинке, Красногоровке, Новомихайловке и Екатериновке. В Авдеевке - единичные прилеты. В Очеретинской громаде 1 человек ранен в Первомайском", - информирует глава региона.

По его словам, на Горловском направлении в Торецке повреждены 2 дома. В Бахмуте ранены 2 человека, повреждены 4 многоэтажки, 4 частных дома и админздание. В Соледарской громаде зафиксированы обстрелы Васюковки, Раздолевки, Парасковеевки и Бахмутского.

На Лисичанском направлении в Лимане повреждены 2 дома, продолжаются обстрелы Торского и Заречного. Северск подвергся артобстрелам и авиаударам. Также под огонь попали Серебрянка и Дроновка.

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"Оставаться в Донецкой области - опасно!" - отмечает Кириленко.

Враг нанес ракетный удар по Дружковке, - ОВА 01
Враг нанес ракетный удар по Дружковке, - ОВА 02
Враг нанес ракетный удар по Дружковке, - ОВА 03
Враг нанес ракетный удар по Дружковке, - ОВА 04
Враг нанес ракетный удар по Дружковке, - ОВА 05

обстрел (27366) Донецкая область (9767) Лиман (319) Кириленко Павел (638)


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На частоті 10.460кгц з дружковкі кожен день "радіолюбітіли" облизують рашистів... оркі в атвєт присилають їм балванкі😄
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30.10.2022 11:16 Ответить
 
 