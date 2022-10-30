Враг нанес ракетный удар по Дружковке, - ОВА. ФОТОрепортаж

Ночью и утром россияне вели обстрелы на участках фронта от Марьинки до Лимана Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, ночью враг нанес ракетный удар по Дружковке - попал по территории школы и частным домам. К счастью, обошлось без жертв.

"Донецкое направление. В Марьинской громаде было громко в Марьинке, Красногоровке, Новомихайловке и Екатериновке. В Авдеевке - единичные прилеты. В Очеретинской громаде 1 человек ранен в Первомайском", - информирует глава региона.

По его словам, на Горловском направлении в Торецке повреждены 2 дома. В Бахмуте ранены 2 человека, повреждены 4 многоэтажки, 4 частных дома и админздание. В Соледарской громаде зафиксированы обстрелы Васюковки, Раздолевки, Парасковеевки и Бахмутского.

На Лисичанском направлении в Лимане повреждены 2 дома, продолжаются обстрелы Торского и Заречного. Северск подвергся артобстрелам и авиаударам. Также под огонь попали Серебрянка и Дроновка.

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"Оставаться в Донецкой области - опасно!" - отмечает Кириленко.









