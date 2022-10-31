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Затримано коригувальника ракетних ударів по Бахмуту, - СБУ. ФОТОрепортаж

У ході спецоперації на Донеччині Служба безпеки встановила місцезнаходження і затримала ще одного агента спецслужб РФ, який проводив розвідувально-підривну діяльність в регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, зловмисник коригував ракетно-артилерійські обстріли по інфраструктурі Бахмуту, а потім передавав окупантам інформацію про їхні "результати".

Також він інформував загарбників про стан об’єктів критичної інфраструктури та внутрішню обстановку у місті після повітряних ударів.

"Крім цього, зловмисник об’їжджав територію району для прихованого спостереження за місцями тимчасового розташування і маршрутами переміщення підрозділів ЗСУ. Зібрані розвіддані він передавав своєму російському "координатору". Ним виявився представник спецслужб країни-агресора, особу якого вже ідентифікували співробітники СБУ", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, для комунікації з окупантами агент використовував заздалегідь відпрацьований анонімний канал в одному з месенджерів. Розвідувальну інформацію переправляв у вигляді медіафайлів з детальним описом об’єктів та місцевості, де вони розташовані.

Також читайте: Затримано агентку РФ, яка "полювала" за місцями дислокації бойових літаків ЗСУ на південному напрямку, - СБУ. ФОТО

Затримано коригувальника ракетних ударів по Бахмуту, - СБУ 01
Затримано коригувальника ракетних ударів по Бахмуту, - СБУ 02
Затримано коригувальника ракетних ударів по Бахмуту, - СБУ 03
Затримано коригувальника ракетних ударів по Бахмуту, - СБУ 04
Затримано коригувальника ракетних ударів по Бахмуту, - СБУ 05
Затримано коригувальника ракетних ударів по Бахмуту, - СБУ 06
Затримано коригувальника ракетних ударів по Бахмуту, - СБУ 07
Затримано коригувальника ракетних ударів по Бахмуту, - СБУ 08

Під час затримання зловмисника у нього виявлено мобільний телефон із доказами прихованої передачі закритої інформації до РФ.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину.

Матеріали кримінального провадження вже скеровано до суду для розгляду по суті.

Автор: 

СБУ (12829) ФСБ (1452) шпигунство (994) Бахмут (1560)


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Топ коментарі
+32
их надо уничтожать, а не брать в плен
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31.10.2022 10:32
+22
Сволота кацапська,живе тут і гадить!
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31.10.2022 10:32
+22
Это не украинец по происхождению. Можно ставить деньги на то, что его предков завезли из какой-то "сызрани" во время совковой оккупации.
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31.10.2022 10:44
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Сволота кацапська,живе тут і гадить!
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31.10.2022 10:32 Відповісти
Это не украинец по происхождению. Можно ставить деньги на то, что его предков завезли из какой-то "сызрани" во время совковой оккупации.
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31.10.2022 10:44 Відповісти
Це не просто сволота, це вбивця. І судити цю паскудь мають, як масового вбивцю.
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31.10.2022 10:51 Відповісти
их надо уничтожать, а не брать в плен
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31.10.2022 10:32 Відповісти
ні, до полону брати треба, бо та паскудь має дати покази спочатку, він же може і не один працювати, як раз це видно з переписки.
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31.10.2022 17:01 Відповісти
накінець-то адептку руSSкого міра штепу затримали... тепер на черзі шуфричі, бужанські, дубінські, мураєви, баба юля і... і... і... і...
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31.10.2022 10:34 Відповісти
В военное время таких судить не нужно, повесить крысу или расстрелять
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31.10.2022 10:39 Відповісти
В крематорий ****** не думая и немедля.....................................................!
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31.10.2022 10:41 Відповісти
Хороша інформація з Кацапстану Самі кацапи написали - на військовому аеродромі під Островом (Псковщина) вночі прогриміли вибухи Пошкоджено два Ка-52
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31.10.2022 10:43 Відповісти
Я думаю, якщо б його підпалили, та підвісили трупік десь на стовбі - був би кращий ефект. Неофіційно, сказати, що це якісь люди його підпалили. Але б вагома частина навідників замислилася б.
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31.10.2022 10:44 Відповісти
Коли вже їх вішати будуть !? Вони ж члени злочинних угруповань ерефії і винні в масовому вбивстві. Владо! Оговтайтесь, перестаньте спати, і дивитись скрізь пальці на злочини під час війни. Закони повинні бути жорсткі і дотримуватись їх безумовно.
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31.10.2022 10:52 Відповісти
Дати йому можливість "знайти" з метр міцного мотузка і вчинити прикре самогубство... Після того як розповість як, коли і де напаскудило... Ну не догледіли та пізно кинулись... Щоб тіло з зашморгу вийняти днів на 2 або три...
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31.10.2022 22:55 Відповісти
Надеюсь, его при попытке к бегству отправят к кобзону
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31.10.2022 10:52 Відповісти
Давно треба було примусово виселити усіх з Бахмуту. І корегувальників би позбулись, і нерозумних цивільних врятували б.
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31.10.2022 10:54 Відповісти
Тварь...такие должны "потеряться" из жизни навсегда...А то мечтаем создать Моссад, а со своими су@ками разобраться не можем....
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31.10.2022 10:59 Відповісти
А вообще, таких надо задерживать максимум до подтверждения. Взяли его с телефоном, в котором вот это все, значит подтвердилось. Отвели за угол к стенке. И все. Тогда и другие подонки задумуются над тем, а надо ли им это. А иначе теперь оно, убившее наших, будет в тепле, в добре, корми его ещё суку за наш счет.
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31.10.2022 11:13 Відповісти
майбутній мер !
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31.10.2022 11:18 Відповісти
Роздерти на куски привселюдно, тоді б і коригувальників було менше, а то панькаються з ним.
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31.10.2022 11:21 Відповісти
Да в телеге Артемовск-Бахмут(не помню точный адрес),большая половина оставшихся жителей города-сепаров сидит,таких же,как и тот ублюдок которого задержали.Все их Украина бедных обстреливает,разрушает и притесняет.Ждут пидаров и "освобождения". Что с такими вот делать,кончеными??? С начала войны,никто этот канал не закрыл и не думает закрывать,хотя уверен,все кому надо и положено,все знают.Там сборище больных на голову людей и откровенных предателей.То же мне новость,отловили наконец одного из них..
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31.10.2022 11:50 Відповісти
В наступних таких новинах(а вони будуть) має бути написано-ЛІКВІДОВАНО...БЕЗ НІЯКИХ ТАМ "ЗАТРИМАНО"
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31.10.2022 12:48 Відповісти
гнида з анального кружка
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31.10.2022 16:07 Відповісти
 
 