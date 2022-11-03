У Миколаєві підірвали обеліск "Батьківщина-мати". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Невідомі напередодні ввечері підірвали у Миколаєві пам’ятник у сквері "Скорботна мати".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "Новости-N".
Сквер із меморіальним комплексом загиблим в Другій Світовій війни складався з кількох елементів: обеліску "Батьківщина-мати" та братської могили - кургану в центрі скверу.
Невідомі підірвали обеліск. Від нього залишилася тільки купа каміння.
На місці працюють правоохоронці, вибухотехніки, проводяться першочергові заходи щодо встановлення всіх обставин події.
Обеліск до підриву:
Це вже не перший подібний вибух у Миколаєві. 19 жовтня невідомі підірвали там пам’ятник загиблим міліціонерам.
Топ коментарі
+53 cimbitep
показати весь коментар03.11.2022 09:45
+40 vuiko dobrui
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+40 vuiko dobrui
показати весь коментар03.11.2022 10:01
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как тебе такая простая мысль?
что гитлер, что *****, это маразматики, ******** от власти
можешь добавить к ним склеевшего ласты каддафи и ким чен ына.
а уродов не прославляют...
Всі совєтскі пам'ятники з совєтскою символікою, рузкими написами треба знести, підірвати, знищити. Зараз для цього дужу зручний час.
По-перше в Україні нові випробування і памятники будуть загиблим у війні з нациською росією за незалежність України.
А 2 світову війну і полеглих у цій війні ми не маємо права забувати, але це мають бути наші українські памятники, виконані скульпторами в українських традиціях, і точно без савдепії.
Як про мене то вибухівку краще б під якийсь рашистський штаб десь під Бахмутом використали чим витрачати на підрив пам'ятника на якому немає радянської символіки, а текст замінити на "Українцям що віддали життя за щастя рідної землі. Героям Слава!" Можна б і тризуб викарбувати.
Всім московитам, совкодрочєрам, латєнтним і не дуже присвячується.