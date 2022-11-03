У Миколаєві підірвали обеліск "Батьківщина-мати". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Невідомі напередодні ввечері підірвали у Миколаєві пам’ятник у сквері "Скорботна мати".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "Новости-N".

Сквер із меморіальним комплексом загиблим в Другій Світовій війни складався з кількох елементів: обеліску "Батьківщина-мати" та братської могили - кургану в центрі скверу.

Невідомі підірвали обеліск. Від нього залишилася тільки купа каміння.

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На місці працюють правоохоронці, вибухотехніки, проводяться першочергові заходи щодо встановлення всіх обставин події.



















Обеліск до підриву:







Це вже не перший подібний вибух у Миколаєві. 19 жовтня невідомі підірвали там пам’ятник загиблим міліціонерам.