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Ліквідовано наслідки ворожих атак у Нікопольському районі, - ДСНС. ФОТО

Рятувальники Дніпропетровської області ліквідовували наслідки ворожих атак на території Нікопольського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, у ніч на 5 листопада ворог гатив по Нікопольському району. Під обстрілом 3 громади - Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська. Люди неушкоджені. Побиті житлові будинки, танспортна інфраструктура, місцевий ліцей.

"Майже 40 снарядів випустив ворог по Нікополю. У місті від обстрілу сталося 2 пожежі. Вогонь приборкали 32 рятувальники та 7 пожежних машин", - йдеться у повідомленні.

Також зауважується, що ворог побив 6 багатоповерхівок та 8 приватних будинків, 4 господарські споруди. Понівечені місцевий ліцей, промислове та транспортне підприємства, газопровід.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни випустили по Нікополю майже 40 снарядів, пошкоджено житлові будинки, газопровід, ліцей, промислове й транспортне підприємства. ФОТОрепортаж

Ліквідовано наслідки ворожих атак у Нікопольському районі, - ДСНС 01
Ліквідовано наслідки ворожих атак у Нікопольському районі, - ДСНС 02
Ліквідовано наслідки ворожих атак у Нікопольському районі, - ДСНС 03

Автор: 

обстріл (28657) ДСНС (5121) Нікополь (1204) Дніпропетровська область (3766)


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асвабадители асвабаждают Никополь от домов и домиков, от магазинов, лицеев и газопроводов, от гаражей и машин.... и от людей, которые выезжают на ночь по селам или уезжают совсем...
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05.11.2022 11:42 Відповісти
В Углегорске подстрелили «верховного судью ДНР».
В захваченном Россией Углегорске Донецкой области огнестрельные ранения получил «судья Верховного суда ДНР» Александр Никулин, раненый коллаборант находится в тяжелом состоянии.
В июне житель Углегорска Донецкой области «приговорил» трех иностранных защитников Украины к смертной казни.
Александр Никулин - бывший украинский судья, до оккупации работал в Донецком апелляционном административном суде. В 2019 году он был назначен «судьей верховного суда ДНР».
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05.11.2022 11:42 Відповісти
Щоб він здох поскоріше 😡
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05.11.2022 11:52 Відповісти
Незабудь там дорогу поладнати.
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05.11.2022 12:06 Відповісти
 
 