Ліквідовано наслідки ворожих атак у Нікопольському районі, - ДСНС. ФОТО
Рятувальники Дніпропетровської області ліквідовували наслідки ворожих атак на території Нікопольського району.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, у ніч на 5 листопада ворог гатив по Нікопольському району. Під обстрілом 3 громади - Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська. Люди неушкоджені. Побиті житлові будинки, танспортна інфраструктура, місцевий ліцей.
"Майже 40 снарядів випустив ворог по Нікополю. У місті від обстрілу сталося 2 пожежі. Вогонь приборкали 32 рятувальники та 7 пожежних машин", - йдеться у повідомленні.
Також зауважується, що ворог побив 6 багатоповерхівок та 8 приватних будинків, 4 господарські споруди. Понівечені місцевий ліцей, промислове та транспортне підприємства, газопровід.
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