Ліквідовано наслідки ворожих атак у Нікопольському районі, - ДСНС. ФОТО

Рятувальники Дніпропетровської області ліквідовували наслідки ворожих атак на території Нікопольського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, у ніч на 5 листопада ворог гатив по Нікопольському району. Під обстрілом 3 громади - Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська. Люди неушкоджені. Побиті житлові будинки, танспортна інфраструктура, місцевий ліцей.

"Майже 40 снарядів випустив ворог по Нікополю. У місті від обстрілу сталося 2 пожежі. Вогонь приборкали 32 рятувальники та 7 пожежних машин", - йдеться у повідомленні.

Також зауважується, що ворог побив 6 багатоповерхівок та 8 приватних будинків, 4 господарські споруди. Понівечені місцевий ліцей, промислове та транспортне підприємства, газопровід.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни випустили по Нікополю майже 40 снарядів, пошкоджено житлові будинки, газопровід, ліцей, промислове й транспортне підприємства. ФОТОрепортаж





