Уранці росіяни обстріляли Херсонську область. ФОТО
Сьогодні, 10 листопада, російські окупаційні обстріляли село Золота Балка на Херсонщині
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Намагалися влучити в пункти видачі гуманітарної допомоги. Прильоти були зовсім поруч із сільською радою села Золота Балка Новоолександрівської ТГ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що постраждалих немає, пошкоджено приватні господарські приміщення.
