Уранці росіяни обстріляли Херсонську область. ФОТО

Сьогодні, 10 листопада, російські окупаційні обстріляли село Золота Балка на Херсонщині

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

Уранці росіяни обстріляли Херсонську область 01

"Намагалися влучити в пункти видачі гуманітарної допомоги. Прильоти були зовсім поруч із сільською радою села Золота Балка Новоолександрівської ТГ", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти переміщують техніку на лівий берег Дніпра, а ЗСУ її знищують, - Хлань

Зазначається, що постраждалих немає, пошкоджено приватні господарські приміщення.

обстріл (30375) Янушевич Ярослав (131) Херсонська область (6113)
Тварюки лютують , що не вдається закріпитися в Херсоні 😠
10.11.2022 12:54 Відповісти
"Уранці"
У якому ранці?
10.11.2022 13:05 Відповісти
Неграмотні - тому і так .
10.11.2022 13:34 Відповісти
Пришельцы из Урана
10.11.2022 14:04 Відповісти
так уранці чи росіяни? чи росіяни з урану? чи все ж таки вранці?
10.11.2022 13:06 Відповісти
пля, тепер тре на два фронти, ше і проти цілого Урану воювати!!!!
Горе, горе чекає Україну........... з такими перевзутими кацапорилими карыспадэнтамы....... але - пышітє ішчо, - "хоть паржом"©
10.11.2022 13:27 Відповісти
Іранців знаю а Уранців не чув? Це де Уранці живуть?
P. S. Юрій Бутусов відправ своїх на курси Української мови.... з ранку Понеділка або вранці Вівторка.
10.11.2022 13:14 Відповісти
Це з що виходить ?
Це вони "ісконно-узькую" територію обстрілюють ?
10.11.2022 13:36 Відповісти
І сміх, і гріх ) хоча... як вчать - так і пишуть. у кацапів проблема завжди з Ь.
10.11.2022 14:02 Відповісти
 
 